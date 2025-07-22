娱乐内容创作工具，包括 3ds Max 和 Maya
当您首次登录并授权 Autodesk 产品和服务时，Autodesk 会收集标识符，例如唯一设备标识符、IP 地址、产品 ID、产品许可和帐户用户名。我们还收集电子信息（例如操作系统、产品使用和地理位置信息），并将此信息发送到 Autodesk 服务器。有关 Autodesk 处理的个人数据的详细信息，请参见 Autodesk 隐私声明。
除了出于指名用户许可目的收集数据之外，我们还以其他方式获取个人数据以提供 Autodesk 服务。例如，某些个人数据是直接从您那里收集的，例如，当您注册帐户或使用产品、注册产品或服务、注册我们的新闻简报或某个活动，或者以其他方式与我们联系时。有关您如何、何时以及为何与我们的产品交互的其他数据会自动收集或生成。我们还从第三方（例如关联公司和业务合作伙伴）那里获得有关您的某些数据。我们将以有用的方式谨慎使用您的个人数据，如 Autodesk 隐私声明中所述。
用户使用其 Autodesk ID 向身份服务进行身份验证，这会使用 TLS 版本 1.2 加密强制在通过 HTTPS 传输过程中进行加密，并要求每个客户使用唯一的电子邮件和密码进行身份验证。
您还可以选择为组织启用多重身份验证，或者在具有基于 SAML 的身份提供程序（例如，ADFS 或 PingFederate）的情况下，可以与 Autodesk 单点登录 (SSO) 集成。所有用户密码都存储为单向加盐哈希密码。
出于安全原因，不会发布 Autodesk 服务器的物理位置。根据 Autodesk 的数据保留准则，在故障排除所需的时间之外，许可服务不会存储出于许可目的而收集的数据。出于长期合规性和报告目的，数据将存储在遵循 Autodesk 数据保护和隐私准则的其他系统中。
Autodesk 安全框架根据行业标准设计，旨在保持一致的安全实践，从而确保实现构建安全、运行安全和保持安全。此框架适用于所有 Autodesk 安全计划，包括运行指名用户许可的基础设施。要详细了解 Autodesk 安全计划，请访问信任中心。
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