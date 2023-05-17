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标准版许可方案没有最低要求；所有产品固定期限使用许可都自动包含标准版功能和服务。作为主管理员，如果符合高级版许可方案条件的产品有至少 10 个固定期限使用许可，则可以选择升级到高级版许可方案。如果您对企业业务协议感兴趣，请与 Autodesk 业务代表联系。
|固定期限使用许可：通过专用单（人）用户固定期限使用许可，用户在一定期限内可访问产品。
|Flex：用户通过预购代币按每日费率访问产品。
|固定期限使用许可的使用情况报告：提供相关汇总摘要，以查看每个产品和版本的使用人数以及固定期限使用许可座席的总体使用频率。
|带有用户详细信息的固定期限使用许可使用情况报告：查看哪些用户正在使用哪个产品和版本，以及他们的固定期限使用许可座席的使用频率。
|Flex 的使用情况报告：提供相关汇总摘要，以按产品和用户查看使用的代币数。
|带有用户详细信息的 Flex 使用情况报告：查看各个用户的每日代币使用情况和持续趋势（按产品和版本）。
|添加您自己的元数据：提交有关用户的数据（例如位置或团队）以丰富报告。
|通过 API 接口将数据关联到第三方工具：使用 API 将使用情况数据与第三方工具集成在一起，以自动执行分析工作流。
|在 Autodesk Account 中添加和指定用户：只需使用用户的电子邮件地址邀请用户并将其指定给列表中的任何产品。
|双重验证：进一步提升用户帐户的安全性。
|批量导入和指定：上传 CSV 文件，一次性添加大量用户。
|组：对用户进行分组，以快速将相同的产品指定给多个用户。
|自动指定 Flex 用户：设置默认指定以选择要指定给列表中所有 Flex 用户的产品。
|单点登录 (SSO)：用户通过公司网络凭据登录以访问产品。
|自动添加用户：在用户首次登录时将其自动添加到用户列表中。
|控制用户对下载项的访问权限：仅限管理员下载产品。
|通讯录同步：将贵组织的通讯录与 Autodesk 的用户管理平台相关联，以自动分配群组和产品。
|Autodesk Drive：安全地存储、预览和共享设计数据。
|共享视图：快速、安全地与利益相关方共享工作内容。
|按团队管理用户：按团队划分您的固定期限使用许可并跟踪使用情况。
|全球使用授权：为在任意地点居住和工作的用户（包括子公司和承包商）指定固定期限使用许可**或 Flex。
|入门帮助：在最初的 90 天内，获得有关设置新权益（如单点登录）的协助。
|管理成功计划：与指定的客户成功经理 (CSM) 合作，以制定和实施客户成功计划并获取价值。
|在线自助：在社区论坛中与同行和专家一起解决问题，并在 Autodesk Knowledge Network (AKN) 或 Autodesk 虚拟客服 (AVA) 中获得问题的答案。
|网络案例支持：提交案例，并在一个工作日内获得 Autodesk 专家的帮助。高级版和企业版客户可以快速获得帮助。
|8x5 实时支持：在当地工作时间内联系 Autodesk 专家寻求帮助。
|24x7 实时支持：随时联系 Autodesk 专家寻求帮助，包括晚上和周末。
|优先支持：Autodesk 专家将监督支持案例，优先予以响应并提供解决方案。
|主动支持：与专家合作，通过减少可避免的错误并改进部署和升级方法，在问题发生前加以预防。
|ADN 会员免费：免费加入 Autodesk Developer Network。
|按需课程：借助以专业领域为导向的结构化模块，每天只需 15 分钟即可了解最新工作流。
|预录指导：在方便时自行观看指导培训视频，以便及时了解最新工作流。
|实时指导：针对您团队的关注领域和常见用例，Autodesk 专家提供量身定制的实时指导。
|咨询专家：与 Autodesk 专家进行一对一交流，了解产品功能、新特性、技术要求等。
如果您是教育机构的学生、教师、IT 或实验室管理员，则可通过教育许可方案免费访问 Autodesk 产品。请通过 Autodesk Education Community 确认您的资格，下载软件供您自己使用或指定给学生。
标准版许可方案没有最低要求；所有产品固定期限使用许可都自动包含标准版功能和服务。作为主管理员，如果符合高级版许可方案条件的产品有至少 10 个固定期限使用许可，则可以选择升级到高级版许可方案。如果您对企业业务协议感兴趣，请与 Autodesk 业务代表联系。
所有产品固定期限使用许可都包含标准版许可方案，并以您所在地区的当地价格*提供。
升级到 1 年期高级版许可方案需要在 SRP* 的基础上每年为每个符合条件的产品固定期限使用许可额外支付 200 美元左右*。
要了解企业版定价*，请直接与 Autodesk 业务代表联系。
您在线、通过经销商或 Autodesk 业务代表订购的任何产品固定期限使用许可都将包含标准版许可方案。
要升级到高级版，请直接与 Autodesk 经销商或业务代表联系；要升级到企业版，请直接与您的业务代表联系。
高级版许可方案固定期限使用许可是预付费的 1 年期或 3 年期许可方案。在 1 年或 3 年期限结束时，您可以选择续展高级版许可方案，也可以降级回标准版，降级后您将无法享受高级版权益。
许可方案功能目前不单独出售，因此请务必选择包含所需功能的许可方案。
我们保证以英文提供支持。但可能会应要求以其他语言提供支持。
所有产品固定期限使用许可都自动附带标准版许可方案，无需额外费用。
要升级到高级版许可方案，您将需要订购与您拥有的产品固定期限使用许可数量相同的高级版许可方案固定期限使用许可。我们将会检查符合条件的基础产品固定期限使用许可的当前数量，并为您提供报价*。
仅限 3 年期高级版许可方案：对于在 3 年期限内订购的任何附加产品固定期限使用许可，您将需要订购相同数量的附加高级版许可方案固定期限使用许可，才能继续针对这些附加产品固定期限使用许可享受高级版许可方案权益。您可以随时订购附加产品固定期限使用许可，我们每年到年底之前都会准备好追加订购高级版固定期限使用许可。当您在周年进行调整时，我们将以此为参考。在第一年和第二年（高级版许可方案起始日期的第一和第二个周年）结束时将会进行调整。在此期间，您将收到有关为匹配该年度早前增加的产品固定期限使用许可数量而需要增加的高级版许可方案固定期限使用许可数量的通知。请注意，在调整期间，我们只能增加高级版许可方案固定期限使用许可。如果您想减少高级版许可方案固定期限使用许可，可以在下一次续展时进行减少。届时，您将能够调整高级版许可方案固定期限使用许可数量，并根据需求订购更多或更少的高级版许可方案固定期限使用许可。有关更多信息，请访问 Autodesk Knowledge Network。
有关企业业务协议的信息，请与 Autodesk 业务代表联系。
教育许可方案适用于全球所有符合条件的学生和教师。符合条件的学生和教师必须在合格教育机构学习或任职，并且只能在个人设备上将通过 Education Community 获得的软件用于与学习、教学、培训、研究或开发直接相关的目的。
访问 Autodesk Education Community，选择您的首选软件并创建 Autodesk 帐户。填写完您的教育个人资料后，请务必选择“学生”或“教师”作为教育角色，然后继续确认您是否有资格免费获得 Autodesk 教育许可方案。
可以。教育许可方案提供 1 年期使用权，可通过 Education Community 使用 Autodesk 产品与服务；在许可方案有效期内，您所请求的所有产品固定期限使用许可都有一个续展日期。在 1 年期可续展教育许可方案的有效期内，您可以访问教育许可方案中提供的任何产品。
教育许可方案取代之前曾针对通过 Education Community 获得许可的每个 Autodesk 软件产品授予给学生或教师的 1 年期单（人）用户教育许可。
有。合格教育机构的教师、IT/实验室管理员可以根据适用条款，通过 Autodesk Education Community 继续获取 1 年期可续展多座席单机版和网络版教育许可。
所有许可方案均受相应条款和条件的制约。请参见标准版和高级版使用条款（英文）。
* 建议零售价 (SRP) 是截至本通讯之日 Autodesk 对您所在地区某一特定产品的建议零售价（不含运费、手续费和税费）。SRP 仅用于参考目的。实际零售价由当地经销商决定，并可能受汇率波动影响。有关更多详情，请咨询您当地的经销商。所有 Autodesk 定价如有更改，恕不另行通知。
** 全球使用授权仅适用于在获准的国家/地区订购的固定期限使用许可，如使用条款中的全球使用授权内容所述。