所有产品固定期限使用许可都自动附带标准版许可方案，无需额外费用。



要升级到高级版许可方案，您将需要订购与您拥有的产品固定期限使用许可数量相同的高级版许可方案固定期限使用许可。我们将会检查符合条件的基础产品固定期限使用许可的当前数量，并为您提供报价*。



仅限 3 年期高级版许可方案：对于在 3 年期限内订购的任何附加产品固定期限使用许可，您将需要订购相同数量的附加高级版许可方案固定期限使用许可，才能继续针对这些附加产品固定期限使用许可享受高级版许可方案权益。您可以随时订购附加产品固定期限使用许可，我们每年到年底之前都会准备好追加订购高级版固定期限使用许可。当您在周年进行调整时，我们将以此为参考。在第一年和第二年（高级版许可方案起始日期的第一和第二个周年）结束时将会进行调整。在此期间，您将收到有关为匹配该年度早前增加的产品固定期限使用许可数量而需要增加的高级版许可方案固定期限使用许可数量的通知。请注意，在调整期间，我们只能增加高级版许可方案固定期限使用许可。如果您想减少高级版许可方案固定期限使用许可，可以在下一次续展时进行减少。届时，您将能够调整高级版许可方案固定期限使用许可数量，并根据需求订购更多或更少的高级版许可方案固定期限使用许可。有关更多信息，请访问 Autodesk Knowledge Network。



有关企业业务协议的信息，请与 Autodesk 业务代表联系。