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Arnold 是一款高级 Monte Carlo 光线跟踪渲染器，用于为电影和电视、游戏和设计可视化项目渲染逼真的三维角色、真实照片级设计和复杂场景。
Arnold 擅长处理庞大的数据集，并可轻松应对复杂的工作。
只需点击几下即可生成精美的真实照片级或样式化效果。
借助强大的着色器、运算符、纹理和实用工具节省宝贵的时间。
- Amaan Akram，Untold Studios 视觉特效主管
- Christophe Rodo，Megalis VFX 公司 ONI VFX 主管
Arnold 是一款高级 Monte Carlo 光线跟踪渲染器，用于为电影和电视、游戏和设计可视化项目渲染逼真的三维角色、真实照片级设计和复杂场景。
Arnold 面向电影、电视、游戏和设计可视化行业的三维建模师、动画师、照明美工人员和特效美工人员。
您可以利用 Autodesk Arnold 固定期限使用许可安装和使用三个先前版本。订购固定期限使用许可之后，Autodesk Account 中会列出可下载的软件版本。另请参见适用于订购客户的先前版本。
要订购 Autodesk Arnold 多（人）用户固定期限使用许可，必须联系 Autodesk 授权经销商。通过 Autodesk Store 订购 Arnold，即可订购单（人）用户固定期限使用许可。了解更多。
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Autodesk Arnold 1 年期固定期限使用许可的价格*为
为电影、电视和游戏创建令人惊叹的场景和角色。
提供了各种所需的创意工具，可为复杂的仿真、效果和渲染构建强大且可扩展的三维动画流程。