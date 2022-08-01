Autodesk Arnold：渲染详细的三维角色和场景

全局照明渲染软件

图片来源：Megalis VFX

致电销售团队：400-842-4962

什么是 Autodesk Arnold？

Autodesk Arnold 软件是一款高级 Monte Carlo 光线跟踪渲染器，可帮助您交付精美、可预测的结果。 Autodesk Store 仅提供单（人）用户固定期限使用许可。请参见常见问题解答

 

借助 Arnold，您可以：

  • 使用简单直观的控件浏览软件。

  • 生成具有全方位艺术控制的专业级渲染作品。

  • 通过交互式渲染立等见效。

为什么要使用 Autodesk Arnold？

管理复杂项目

Arnold 擅长处理庞大的数据集，并可轻松应对复杂的工作。

渲染高质量三维图像

只需点击几下即可生成精美的真实照片级或样式化效果。

获取一组强大的工具

借助强大的着色器、运算符、纹理和实用工具节省宝贵的时间。

Autodesk Arnold 的用途

使用 Arnold 渲染的《光环》中的格斗场景（视频：4 秒）。视频来源：Pixomondo。

通过即取即用的工具管理复杂的项目

在 CPU 和 GPU 渲染之间无缝切换，以满足您制作角色、在渲染头发、毛发和皮肤等元素时，获得优化的性能。

使用 Arnold 渲染的角色和环境。图片来源：Prasanth Chundakkattil。

集成和自定义流程

轻松将 Autodesk Arnold 与所有顶级三维数字内容创建工具集成，获得开放式可扩展架构的扩展性和自定义功能，并创建自定义着色器。

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常见问题解答 (FAQ)

Autodesk Arnold 的用途是什么？

Arnold 是一款高级 Monte Carlo 光线跟踪渲染器，用于为电影和电视、游戏和设计可视化项目渲染逼真的三维角色、真实照片级设计和复杂场景。

Autodesk Arnold 的用户有哪些？

Arnold 面向电影、电视、游戏和设计可视化行业的三维建模师、动画师、照明美工人员和特效美工人员。

如果我订购当前版本 Autodesk Arnold 的固定期限使用许可，我还可以使用哪些 Autodesk Arnold 版本？ 

您可以利用 Autodesk Arnold 固定期限使用许可安装和使用三个先前版本。订购固定期限使用许可之后，Autodesk Account 中会列出可下载的软件版本。另请参见适用于订购客户的先前版本

Arnold 支持哪些操作系统？

Arnold 可以在 Microsoft® Windows®、Apple® macOS® 和 Linux® 上运行。有关详细信息，请参见 Arnold 系统要求

如何订购 Arnold 多（人）用户固定期限使用许可？

要订购 Autodesk Arnold 多（人）用户固定期限使用许可，必须联系 Autodesk 授权经销商。通过 Autodesk Store 订购 Arnold，即可订购单（人）用户固定期限使用许可。了解更多

是否可以在多台计算机上安装 Arnold？ 

通过订购 Arnold 软件的固定期限使用许可，您最多可以在三台计算机或其他设备上安装该软件。但在任意给定时间，指名用户只能在一台计算机上登录并使用该软件。有关详细信息，请参考软件许可协议。 

如何将 Arnold 免费试用版转换成付费固定期限使用许可？ 

启动试用版软件，在试用版屏幕上单击“立即订购”，或在此处订购 Arnold。在订购固定期限使用许可时，请输入注册试用版时使用的电子邮件地址和密码组合。了解有关将试用版转换成付费固定期限使用许可的详细信息

Arnold 固定期限使用许可的成本*是多少？ 

Autodesk Arnold 1 年期固定期限使用许可的价格*为 Arnold 3 年期固定期限使用许可的价格*为

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