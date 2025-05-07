Autodesk Flex

对于按天收费的产品和服务

当用户打开并登录 Flex 提供的 Autodesk 产品时，每 24 小时将按每个产品的每日费率收取一次代币。在 24 小时内，用户无需为使用该产品的多个版本或重新打开该产品付费。

例如，Priscilla 在星期一上午 8 点到下午 5 点打开并登录 AutoCAD。她的团队需要支付 7 个代币。她在星期二早上 7 点到下午 5 点打开 AutoCAD。她的团队需要在上午 8 点支付 7 个代币。她在下午 5 点关闭 AutoCAD，并且这周没有再打开。她只需支付两天的使用费。

对于按结果收费的产品和服务

将根据结果类型（例如，在 Revit 中渲染图像）以可变费率向用户收费。

查看 Flex 提供的每种产品和服务的费率。