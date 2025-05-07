Autodesk Flex

常见问题解答
自购买之日起，您有一年的时间来将您的代币用于 Flex。由于 Flex 是即付即用模式，因此代币不会结转，您可以根据需要购买更多的代币。当余额较低时，您将收到来自 Autodesk 的通知。
对于按天收费的产品和服务
当用户打开并登录 Flex 提供的 Autodesk 产品时，每 24 小时将按每个产品的每日费率收取一次代币。在 24 小时内，用户无需为使用该产品的多个版本或重新打开该产品付费。
例如，Priscilla 在星期一上午 8 点到下午 5 点打开并登录 AutoCAD。她的团队需要支付 7 个代币。她在星期二早上 7 点到下午 5 点打开 AutoCAD。她的团队需要在上午 8 点支付 7 个代币。她在下午 5 点关闭 AutoCAD，并且这周没有再打开。她只需支付两天的使用费。
对于按结果收费的产品和服务
将根据结果类型（例如，在 Revit 中渲染图像）以可变费率向用户收费。
查看 Flex 提供的每种产品和服务的费率。
可以，管理员可以让用户组合使用固定期限使用许可和 Flex。
如果将用户同时指定给固定期限使用许可和 Flex，则固定期限使用许可将在代币之前使用。例如，如果为 Priscilla 指定了 Flex 和 AutoCAD 固定期限使用许可，则她将在访问 AutoCAD 时使用固定期限使用许可，而不会使用任何代币。如果她访问没有订购固定期限使用许可的 Revit，则会使用代币。
如果要为多个团队订购 Flex 代币，请为每个团队下一个订单。购买后，登录 Autodesk Account 将每个订单分配给相应的团队。如果要转移 Flex 订单至其他团队，其剩余的代币余额必须全部转移。
指定给 Flex 的用户将自动享有您当前固定期限使用许可的许可方案权益。如果您没有任何现有的 Autodesk 固定期限使用许可，则指定给 Flex 的用户将自动收到标准版许可方案。如果想要升级至高级版许可方案或对 Autodesk 定价有任何疑问，请联系 Autodesk 代表。
管理员可以选择向所有用户提供对 Flex 随附所有产品的访问权限，或者将访问权限限制为特定产品或用户。
Flex 代币已替换按结果收取费用的产品和服务的云积分。云积分过期后，必须购买 Flex 代币以便继续访问。查看 Flex 随附的产品和服务的费率。如果您所在的国家/地区尚未提供 Flex，请联系我们。