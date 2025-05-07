Autodesk Flex

即付即用，以备不时之需。

什么是 Flex？

Autodesk Flex 是一种即付即用选项，允许预购代币，以每日费率访问 Flex 提供的任何产品。费率会因所用产品而异。Flex 为想要试用产品或只需要偶尔访问的团队成员或个人提供了很好的选择。

Flex 的工作方式

两枚硬币代币示意图

第 1 步

为您的团队购买代币。

带加号图标的两个用户图标

第 2 步

在 Autodesk Account 中为 Flex 指定用户。

显示立方体图标的计算机显示器

第 3 步

每天打开产品时使用代币。关闭产品即停止使用代币。

带有显示上升趋势的实线和虚线箭头的图表图标

第 4 步

跟踪代币使用情况和开支。

在 Flex 和固定期限使用许可之间找到适当的组合。

带有虚线的用户图标，虚线指向带有计时器的成堆的框

Flex

适合偶尔使用产品的用户

  • 购买代币以访问多种 Autodesk 产品

  • 使用代币访问产品（每次 24 小时）或生成结果。

  • 根据需要将任意数量的用户指定给 Flex 并管理其产品访问权限。 

 

购买代币
用户图标，带有三条虚线，指向三个框

固定期限使用许可

适合经常使用产品的用户

  • 订购特定 Autodesk 产品的固定期限使用许可。

  • 在固定期限使用许可期限内，您可以根据需要随时使用产品。

  • 将每个固定期限使用许可分配给特定用户；根据需要随时重新分配固定期限使用许可。 

 

订购固定期限使用许可

Flex 提供的广受欢迎的工程建设产品

查看 Flex 提供的所有产品和服务。了解更多

建筑

AutoCAD

7 代币/天

Revit

10 代币/天

Navisworks

9 代币/天

3ds Max

6 代币/天

结构设计

AutoCAD

7 代币/天

Revit

10 代币/天

Navisworks

9 代币/天

ReCap Pro

Advance Steel

8 代币/天

Structural Bridge Design

7 代币/天

机械设计

AutoCAD

7 代币/天

Revit

10 代币/天

Navisworks

9 代币/天

ReCap Pro

1 代币/天

Fabrication 产品

4 代币/天

基础设施

AutoCAD

7 代币/天

Revit

10 代币/天

Navisworks

9 代币/天

ReCap Pro

1 代币/天

Civil 3D

9 代币/天

Infraworks

7 代币/天

施工

AutoCAD

7 代币/天

Revit

10 代币/天

Navisworks

9 代币/天

InfraWorks

7 代币/天

ReCap Pro

1 代币/天

Advance Steel

8 代币/天

Flex 提供的广受欢迎的产品设计与制造产品

查看 Flex 提供的所有产品和服务。 了解更多

产品设计与工程

AutoCAD

7 代币/天

Fusion

3 代币/天

Vault

3 代币/天

Inventor

8 代币/天

3ds Max

6 代币/天

Alias Concept

18 代币/天

仿真和分析

Fusion

3 代币/天

Inventor

8 代币/天

Autodesk Inventor Nastran

10 代币/天

Robot Structural Analysis Professional

11 代币/天

制造和生产

Fusion

3 代币/天

Inventor

8 代币/天

HSMWorks

16 代币/天

PowerMill

47 代币/天

PowerShape

17 代币/天

Netfabb

55 代币/天

Flex 提供的广受欢迎的传媒和娱乐产品

查看 Flex 提供的所有产品和服务。了解更多

三维动画和视觉特效

Maya

6 代币/天

3ds Max

6 代币/天

MotionBuilder

6 代币/天

Flame

18 代币/天

Mudbox

1 代币/天

Maya Creative

1 代币/天

游戏开发

Maya

6 代币/天

3ds Max

6 代币/天

MotionBuilder

6 代币/天

Mudbox

1 代币/天

ReCap Pro

1 代币/天

设计可视化

Maya

6 代币/天

ReCap Pro

1 代币/天

在购买之前获得专家指导

带麦克风的耳机图标

Autodesk 代表可以审核您的需求，并帮助您找到经济实惠的代币和固定期限使用许可组合。

常见问题解答

使用 Flex 代币的时间有多长，它们是否可以结转？

自购买之日起，您有一年的时间来将您的代币用于 Flex。由于 Flex 是即付即用模式，因此代币不会结转，您可以根据需要购买更多的代币。当余额较低时，您将收到来自 Autodesk 的通知。

Flex 产品使用如何收费？

对于按天收费的产品和服务

当用户打开并登录 Flex 提供的 Autodesk 产品时，每 24 小时将按每个产品的每日费率收取一次代币。在 24 小时内，用户无需为使用该产品的多个版本或重新打开该产品付费。

 

例如，Priscilla 在星期一上午 8 点到下午 5 点打开并登录 AutoCAD。她的团队需要支付 7 个代币。她在星期二早上 7 点到下午 5 点打开 AutoCAD。她的团队需要在上午 8 点支付 7 个代币。她在下午 5 点关闭 AutoCAD，并且这周没有再打开。她只需支付两天的使用费。

 

对于按结果收费的产品和服务

将根据结果类型（例如，在 Revit 中渲染图像）以可变费率向用户收费。

 

查看 Flex 提供的每种产品和服务的费率

我的团队中是否可以组合使用 Flex 和固定期限使用许可？

可以，管理员可以让用户组合使用固定期限使用许可和 Flex。

 

如果将用户同时指定给固定期限使用许可和 Flex，则固定期限使用许可将在代币之前使用。例如，如果为 Priscilla 指定了 Flex 和 AutoCAD 固定期限使用许可，则她将在访问 AutoCAD 时使用固定期限使用许可，而不会使用任何代币。如果她访问没有订购固定期限使用许可的 Revit，则会使用代币。

我可以退回 Flex 代币吗？

最多在购买之日后 30 天内，可以退回 Flex 代币。联系支持人员以开始退回。

我的 Autodesk Account 中有多个团队。我可以在团队之间拆分购买的 Flex 吗？

如果要为多个团队订购 Flex 代币，请为每个团队下一个订单。购买后，登录 Autodesk Account 将每个订单分配给相应的团队。如果要转移 Flex 订单至其他团队，其剩余的代币余额必须全部转移。

在哪里可以购买 Flex 代币？

可以在线购买代币。无论最初如何购买，您都可以使用上述任何一种方法随时购买更多代币。未支付发票将导致无法访问 Flex 提供的产品，并可能导致将来无法购买。

购买 Flex 代币后，我将获得哪些 Autodesk 许可方案权益？

指定给 Flex 的用户将自动享有您当前固定期限使用许可的许可方案权益。如果您没有任何现有的 Autodesk 固定期限使用许可，则指定给 Flex 的用户将自动收到标准版许可方案。如果想要升级至高级版许可方案或对 Autodesk 定价有任何疑问，请联系 Autodesk 代表

当 Flex 代币用完，我的用户尝试打开产品时，会发生什么情况？

如果您的团队没有足够的代币，用户将失去对 Flex 的访问权限，并且无法打开产品。Flex 是一种即付即用模式，因此用户购买更多代币后将能够继续使用产品。

如何在购买后管理 Flex？

了解如何设置和管理 Flex

我是否可以限制用户对 Flex 随附的 Autodesk 产品的访问？

管理员可以选择向所有用户提供对 Flex 随附所有产品的访问权限，或者将访问权限限制为特定产品或用户。

Flex 代币与云积分有何不同？

Flex 代币已替换按结果收取费用的产品和服务的云积分。云积分过期后，必须购买 Flex 代币以便继续访问。查看 Flex 随附的产品和服务的费率。如果您所在的国家/地区尚未提供 Flex，请联系我们

非营利性企业或学生有折扣吗？

Flex 不提供教育折扣。但是，符合条件的教育许可方案客户可以继续使用免费的云积分访问需要云计算的 Autodesk 服务，例如 Fusion 360 衍生式设计

如果我购买了 Flex，我是否在 Token Flex 企业业务协议中？

否，只有部分公司才有资格获得企业业务协议，其中包括获取 Token Flex 和其他权益。如果您有兴趣开始使用企业版或对 Autodesk 定价有任何疑问，请联系 Autodesk 代表

如何获得技术支持？

选择适合您的支持选项 - 电话、聊天、电子邮件或远程桌面协助。联系我们的支持专家并探索我们的自助服务帮助。

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