信任中心

AUTODESK 信任中心

致力于建立信任

您应该了解 Autodesk 在建立信任、保护资产、响应安全事件和保护数据方面所做的工作

我们的安全消息（2 分 52 秒）

获取有关 Autodesk 产品或服务的帮助

访问 Autodesk Knowledge Network，以获取有关您的帐户的帮助、解决问题、查找教程并加入我们的社区论坛

访问 KNOWLEDGE NETWORK

问题解答

  • 如何管理和保护您的个人数据？

    是否有兴趣了解我们如何保护您的个人数据？阅读 Autodesk 的最新隐私声明

    阅读隐私声明（英文）

  • 承包商可以在施工现场通过平板电脑或其他设备访问 AutoCAD 设计

    哪里可以找到实时云服务状态？

    是否遇到 Autodesk 产品或服务中断情况？查看云服务的实时状态

    访问“运行状况”面板

  • 为什么合规性标准和认证至关重要？

    是否好奇 Autodesk 所遵循的合规性标准？查看 Autodesk 产品和服务的最新合规性列表

    检查合规性状态

帮助我们实现安全无虞

报告安全事件

通过报告 Autodesk 产品或服务中发现的安全事件、错误或漏洞，帮助我们保护应用程序

联系 AUTODESK 安全部门

使用 AUTODESK 授权许可

使用 Autodesk 授权软件，可以避免软件故障、过多接触恶意软件和相关风险。访问 Autodesk 授权软件以了解更多信息

访问 AUTODESK 授权软件