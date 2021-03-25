Maya 是一款专业的三维动画、建模、模拟和渲染工具组合，旨在创建逼真的角色和大片水准的特效。



从神奇的生物到规模宏大的景观和爆炸性战争场景，顶级美工人员、建模师和动画师都依靠 Maya 屡获殊荣的工具组合将当今最受欢迎的动画和实景影片、电视节目和视频游戏变为现实。