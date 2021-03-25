Autodesk Maya：创建规模宏大的世界、复杂的角色和炫酷的特效

三维动画和视觉特效软件

图片来源：Framestore

致电销售团队：400-637-7891

什么是 Maya？

Autodesk Maya 是一款专业的三维软件，用于创建逼真的角色和大片水准的特效。

  • 利用极具吸引力的动画工具使角色栩栩如生。

  • 使用直观的建模工具设置三维对象和场景的造型。

  • 创建逼真特效 - 从爆炸到布料模拟。

为什么要使用 Maya？

加快工作流

Maya 强大的工具可帮助您更快地进行迭代，以便专注于创造并满足期限要求。

提供绝佳的视觉效果

为角色和场景添加精细细节，并交付高质量的作品，从而留住客户。

复杂度

业内顶尖的美工人员依靠 Maya 创建最复杂的镜头、角色和世界。

Maya 的用途

剧照来自电影《银河护卫队 3》。图片来源：Framestore。

使用强大的动画工具为三维模型注入生命力

无论您是设置逼真的数字双精度动画还是为可爱的卡通角色设置动画，都可通过 Maya 提供的动画工具组合让三维资产栩栩如生。

使用适用于 Maya 的 Bifrost 创建的环境。图片来源：Lucien Wutsh Michanol。

使用 Bifrost 创建细致的效果和环境

从剧烈的爆炸到芬芳的森林，适用于 Maya 的 Bifrost 使用户能够在单个可视化编程环境中创建复杂的模拟和世界。

工作流和用例

视频：为《银河护卫队 3》中的角色制作动画

《银河护卫队 3》中的角色制作动画

观看 Framestore 如何通过 Maya 为《银河护卫队 3》制作精彩的角色动画。

观看视频（1 小时 19 分 42 秒） （英文）
戴着蓝色帽子和绿色围巾的生物注视着设备

提升团队合作效率：Qvisten 的 OpenUSD 资产流程

Qvisten Animation 使用 Maya 构建了 OpenUSD（通用场景描述）资产流程，提升了团队合作效率，让制作流程能够更好地适应未来需求。

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《霍格沃茨之遗》游戏的内部外观

了解 Warner Bros. Games Avalanche 团队如何使用 Maya 为备受期待的幻想游戏创建和优化了角色、动画与影片。

观看视频（58 分 28 秒） （英文）

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何时选择 Maya 或 3ds Max

全球创意工作室均使用 Maya 和 3ds Max 开展动画制作、建模、视觉特效和渲染等工作。

Animal Logic 制作中的 USD

Animal Logic 分享了他们如何将 Maya 中的 USD 集成到制作流程中。

常见问题解答 (FAQ)

Maya 的用途是什么？

Maya 是一款专业的三维动画、建模、模拟和渲染工具组合，旨在创建逼真的角色和大片水准的特效。

从神奇的生物到规模宏大的景观和爆炸性战争场景，顶级美工人员、建模师和动画师都依靠 Maya 屡获殊荣的工具组合将当今最受欢迎的动画和实景影片、电视节目和视频游戏变为现实。

Maya 的用户有哪些？

Maya 供三维建模师、动画师、照明美工人员和特效美工人员用于电影、电视和游戏行业。

Maya 与 3ds Max

全球创意工作室均使用 Maya 和 3ds Max 开展动画制作、建模、视觉特效和渲染等工作。了解何时选择 Maya （英文） 以及何时选择 3ds Max （英文）。

Maya 可以在哪些操作系统上运行？

Maya 可以在 Microsoft® Windows®、Apple® macOS® 和 Linux® 上运行。有关详细信息，请参见 Maya 系统要求

如何下载 Maya？

Autodesk 分别提供面向个人管理员的下载与安装说明。您的可用下载项将显示在 Autodesk Account 中。查找产品，选择版本、平台、语言和下载方法。有关详细信息，请访问 Autodesk 支持

是否可以在多台计算机上安装 Maya？

通过订购 Maya 软件的固定期限使用许可，您最多可以在三台计算机或其他设备上安装该软件。但在任意给定时间，指名用户只能在一台计算机上登录并使用该软件。有关详细信息，请参考软件许可协议

如何将 Maya 免费试用版转换成付费固定期限使用许可？

启动试用版软件，在试用版屏幕上单击“立即订购”，或在此处订购 Maya。在订购固定期限使用许可时，请输入登录试用版时使用的电子邮件地址和密码组合。了解有关将试用版转换成付费固定期限使用许可的详细信息。

Maya 固定期限使用许可的成本是多少？

Maya 1 年期固定期限使用许可的价格为 。Maya 3 年期固定期限使用许可的价格*为

是否提供面向学生、教师和教育机构的固定期限使用许可？

全球合格学术机构的学生教师有资格通过 Autodesk Education Community 获得 Autodesk 软件的一年免费访问权限。

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