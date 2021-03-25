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Autodesk Maya 是一款专业的三维软件，用于创建逼真的角色和大片水准的特效。
利用极具吸引力的动画工具使角色栩栩如生。
使用直观的建模工具设置三维对象和场景的造型。
创建逼真特效 - 从爆炸到布料模拟。
Maya 强大的工具可帮助您更快地进行迭代，以便专注于创造并满足期限要求。
为角色和场景添加精细细节，并交付高质量的作品，从而留住客户。
业内顶尖的美工人员依靠 Maya 创建最复杂的镜头、角色和世界。
- Gaspard Roche，Mikros Animation 角色副总监
Qvisten Animation 使用 Maya 构建了 OpenUSD（通用场景描述）资产流程，提升了团队合作效率，让制作流程能够更好地适应未来需求。
了解 Warner Bros. Games Avalanche 团队如何使用 Maya 为备受期待的幻想游戏创建和优化了角色、动画与影片。
Maya 是一款专业的三维动画、建模、模拟和渲染工具组合，旨在创建逼真的角色和大片水准的特效。
从神奇的生物到规模宏大的景观和爆炸性战争场景，顶级美工人员、建模师和动画师都依靠 Maya 屡获殊荣的工具组合将当今最受欢迎的动画和实景影片、电视节目和视频游戏变为现实。
Maya 供三维建模师、动画师、照明美工人员和特效美工人员用于电影、电视和游戏行业。
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Maya 1 年期固定期限使用许可的价格为
为电影、电视和游戏创建令人惊叹的场景和角色。
提供了各种所需的创意工具，可为复杂的模拟、效果和渲染构建强大且可扩展的三维动画流程。