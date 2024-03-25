三维动画流程包括几个阶段。一般来说，一个项目需要经过构思、剧本创作和故事板绘制三个阶段。美工师将开始三维建模和纹理制作阶段，以创建场景的角色和道具。这些资产将传递给动画，在动画制作过程中，为复杂的角色绑定和摄影机工作添加运动。在头发、毛发、火焰和布料等元素上添加各种特效和仿真。三维动画流程的最后阶段包括场景的照明和渲染。

无论涉及多少团队、美工师或资产，三维动画软件在每个流程阶段都能大大提高工作流的效率，尤其是在与创意项目管理工具搭配使用时，可以顺利管理动画项目。