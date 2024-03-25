三维动画软件

三维动画软件：适合美工师的工作流

借助 Autodesk 三维动画软件，更快、更高效地协作创建精美的计算机图形角色和世界，让您尽情挥洒创意。

《亚当斯一家》(2019)，由 Cinesite Studios 提供。

一位女士在工作站使用动画软件。
运动捕捉演员的动作以制作三维动画。

什么是三维动画？

三维动画使用计算机图形 (CG) 使对象看起来像在三维空间中移动。美工师使用三维建模软件构建这些对象。接下来是绑定，或为三维模型或角色创建骨架。动画师在战略位置上设置绑定的姿势，使其能够移动并执行一系列动作和手势。较新的动画制作方法包括运动捕捉，将演员的现场动作记录下来，制作成数字动画。

一群人看着大屏幕上的动画。
三维动画软件可帮助团队在动画流程的每个阶段进行协作。

三维动画流程

三维动画流程包括几个阶段。一般来说，一个项目需要经过构思、剧本创作和故事板绘制三个阶段。美工师将开始三维建模和纹理制作阶段，以创建场景的角色和道具。这些资产将传递给动画，在动画制作过程中，为复杂的角色绑定和摄影机工作添加运动。在头发、毛发、火焰和布料等元素上添加各种特效和仿真。三维动画流程的最后阶段包括场景的照明和渲染。

 

无论涉及多少团队、美工师或资产，三维动画软件在每个流程阶段都能大大提高工作流的效率，尤其是在与创意项目管理工具搭配使用时，可以顺利管理动画项目。

一个小男孩骑马的动画剧照
《我的靴子里有条蛇》，图片由 Peter Sandeman 提供。

动画原则

在 1981 年出版的一本颇具影响力的著作《生命的幻象：迪士尼动画造型设计》中，两位迪士尼动画师总结出了 12 项动画原则。它们涵盖了视觉基础知识，如“挤压和拉伸”，以及讲述故事的要素，如计时和预期。所有这 12 项原则都旨在强化动画角色是真实的、有生命的生物的幻觉，以便观众在情感上与他们建立联系。

使用三维动画软件可以更轻松地应用这 12 项原则。例如，软件的关键帧、运动路径和曲线绘制都有助于加强弧线的第七项原则，既可以达到逼真的效果，也可以夸张得令人捧腹。三维建模完全符合第 11 项原则“实体绘制”，其中重量、重力、灯光和阴影都是三维动画软件的固有特性。

三维动画软件的优势

了解 Autodesk 三维动画软件的主要优势。

精美的成果

无论您追求的是风格鲜明的外观还是超逼真的外观，功能丰富的三维动画软件都可以帮助您创建栩栩如生的动画内容。为角色和场景添加最精细的细节（无论是头发、毛发和皮肤还是复杂的环境），并交付高质量的作品，以提高客户忠诚度。

适合美工师的工作流

借助三维动画，可以实现任何创意。从对广阔的环境建模到创建具有逼真面部表情和动作的 CG 角色，美工师可以让复杂的角色和世界栩栩如生。

 

功能强大的工具组合

最佳三维动画软件拥有功能丰富的工具，可以充分利用建模绑定、关键帧和运动捕捉动画、纹理、照明、特效和渲染的各个方面，使您能够更快地进行迭代，准确确定要实时进行更改的位置，并避免中断创意流。

三维动画软件功能

了解 Autodesk 软件提供的主要三维动画工具和功能。

带眼罩、金钩左手和宝藏的三维海盗

角色动画

资产建模

利用面向美工师的建模工具，创建逼真的角色和 CG 资产。使用直观的纹理和着色工具，为道具和场景添加精细细节。

 

图片来源：Tiago Mesquita。

Enrique Sagasta 拍摄的笑着的女人图像

摄影机动画和电影制作

角色动画

关键帧或运动捕捉动画通过添加复杂的肢体动作、手势和面部表情，为角色注入生命力。

 

图片来源：Enrique Sagasta。.

爆炸动画。

物理和仿真

动力学和效果

功能强大的工具可模拟液体、气体、微粒和火焰等环境效果，而角色物理特性可为布料和头发等方面增加真实感。

 

Autodesk 三维动画解决方案

Maya

用于电影、游戏和电视的三维动画、建模、仿真和渲染软件

产品详细信息
3ds Max

用于游戏和设计可视化的三维建模、动画和渲染软件

产品详细信息
Arnold

全局照明渲染软件

产品详细信息

三维动画软件使用示例

了解行业创新者如何使用 Autodesk 三维动画软件创建项目。

Period Drama 中两个角色拥抱的画面。

PERIOD DRAMA

三维动画短片

两位才华横溢的学生承担了这部幽默获奖短片的编剧、导演和三维动画制作过程的每一步。

 

阅读案例 （英文）

来源：Anushka Tina Nair 和 Lauryn Anthony

动物的三维动画

来自 STRANGEBOX 的 PHIL RADFORD

三维动画仿真

单放视觉特效 (VFX) 美工师使用 Maya 的 Bifrost 工具对雪和沙子进行粒子仿真，这让商业客户惊叹不已。

 

阅读案例 （英文）

图片来源：Phil Radford

角色绑定过程的屏幕截图。

MMKALI’S MISSION

三维动画绑定

与绑定美工师 Charles Wardlaw 一起窥探 Mkali’s Mission 主角复杂的绑定工作。

 

阅读案例 （英文）

图片来源：Charles Wardlaw

Hybrids 三维动画环境电影

HYBRIDS

三维动画电影

五名学生调整了他们对三维动画、照明、视觉特效和合成的处理方式，以创建一个令人惊叹的海底世界。

 

阅读案例 （英文）

图片来源：www.hybrids-shortfilm.com。

创建高质量三维动画的解决方案

探索三维动画流程的各个阶段 - 从角色和环境的创建到最终照明和渲染。

一只北极熊在水下，鼻子里不断冒出气泡。

三维建模

为动画片和故事片创建 CG 资产和角色。

 

了解更多

图片来源：Nicolas Morel，SpellWork。

灯光在黑暗的房间里围绕着一个男人旋转。

运动捕捉

将演员的肢体动作应用到数字角色模型中。

 

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一只可爱的毛茸茸的小老鼠看着摄影机

三维渲染

制造商使用三维建模软件进行产品设计、工程和概念渲染。

 

了解更多 （英文）

图片来源：Jesus FC。

在传媒和娱乐工作室工作的制作人。

项目管理

无论涉及多少团队、美工师或资产，都能顺利管理动画项目。

 

了解更多 （英文）

免费的三维动画软件资源

通过这些教程、手册、技巧和资源开始使用三维动画。

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这份由专家精心策划的清单向动画师展示了促进其职业发展的组织、活动和免费资源，以及学习动画软件的最佳学校、课程和教育工作者。

 

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有关三维动画软件的常见问题解答 (FAQ)

什么是三维动画？

三维动画使用计算机图形使对象看起来像在三维空间中移动。美工师使用三维建模软件构建这些对象。接下来是绑定，即为三维模型或角色创建骨架的过程。动画师在战略位置上设置绑定的姿势，使其能够移动并执行一系列动作和手势。较新的动画制作方法包括运动捕捉，将演员的现场动作记录下来，制作成数字动画。

三维动画所需的基本技能是什么？

制作三维动画的最基本技能是动画软件（如 Maya 或 3ds Max）所需的综合技能。这些技能包括通过关键帧和/或运动捕捉创建三维模型、纹理、照明、其他视觉特效和动画本身。

 

其他艺术技能和软技能也会有所帮助。了解动画的一般原则，如计时、间距、预期、挤压和拉伸等，这些原则将具体应用到三维动画中，同时还需要掌握绘制、视觉合成、颜色和设计的技巧。注意细节和软技能（如解决问题和良好团队沟通）也很重要。

制作三维动画需要多长时间？

制作三维动画需要大量的时间、技能和组织工作。三维动画所需的具体时间取决于动画的复杂程度和所需的细节、参与人员的数量和经验水平、动画的长度以及特定的硬件和软件技术。

 

一个非常简单的三维动画可能只需要几个小时，而一个 30 秒的片段也可能需要几天时间。热门的长篇三维动画电影几乎都需要一个庞大的团队和多年的制作时间。

三维动画是否可以用于虚拟现实 (VR) 体验？

是的，三维动画可以而且经常被用于虚拟现实体验。三维动画有助于构建身临其境的虚拟现实互动环境。它们能够通过逼真的纹理、物理、照明等呈现超现实的环境，从而让用户对虚拟现实世界产生信服感。

 

但是，专门用于虚拟现实的三维动画需要考虑到用户交互性、潜在的晕动症等问题。这些问题使得虚拟现实的三维动画制作比传统屏幕的三维动画制作更加复杂。

哪款 Autodesk 软件最适合三维动画？

Autodesk 为创建高质量的动画内容提供了一整套工具：

  • 3ds Max 提供了丰富且灵活的工具组合，用于对三维资产和环境进行建模。
  • Maya 提供的动画工具组合可让三维资产栩栩如生，从设置任何对象属性的动画到随时间变换关节和骨骼、反向运动学 (IK) 控制柄和模型。
  • Arnold 与 Maya 和 3ds Max 集成，可进行高质量预览和快速迭代。
  • MotionBuilder 有助于捕捉、编辑和播放复杂的角色动画。
  • ShotGrid 通过统一制作管理、创意审核和流程，简化了动画工作室的工作流。

Autodesk 三维动画软件包含哪些协作功能？

Autodesk 软件在提高三维动画项目协作效率方面表现卓越。传媒和娱乐软件集包含构建强大且可扩展的三维动画流程所需的所有工具。还添加了 ShotGrid 制作管理软件，可简化动画审核和项目管理，并统一分散在不同地理位置的团队。

Autodesk 软件如何帮助加快三维动画工作流？

Autodesk 软件可提高三维动画工作流的效率。从用于建模和动画的 3ds Max 和 Maya 到用于渲染的 Arnold 和用于制作管理的 ShotGrid，Autodesk 软件简化了从资产创建到最终输出的整个过程。3ds Max 和 Maya 最近的更新都侧重于帮助动画师提高工作效率。例如，Maya 中的“缓存播放”功能可让您直接在视口中解算动画迭代（而不是生成多个播放预览），从而大大提高了动画播放速度。Arnold 是 3ds Max 和 Maya 中的默认渲染器，可让您看到高质量的动画预览并快速迭代更改。

为什么选择 3ds Max 或 Maya 制作三维动画？

3ds Max 和 Maya 被世界各地的创意工作室用于动画、建模、视觉特效和渲染。3ds Max 提供了一套强大的工具组合，可用于建模、直观的纹理和着色以及高质量渲染；Maya 提供了用于角色创建、逼真动画和详细模拟的强大工具。

 

了解有关 3ds Max 和 Maya 之间区别的更多信息。

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