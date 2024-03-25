隐私 | Cookie 首选项 | 报告不合规情况 | 使用条款 | 法律 （英文） | © 2024 Autodesk, Inc. 保留所有权利 | 京ICP备19053430号-1 | 京公网安备 11010502047539号
三维动画流程包括几个阶段。一般来说，一个项目需要经过构思、剧本创作和故事板绘制三个阶段。美工师将开始三维建模和纹理制作阶段，以创建场景的角色和道具。这些资产将传递给动画，在动画制作过程中，为复杂的角色绑定和摄影机工作添加运动。在头发、毛发、火焰和布料等元素上添加各种特效和仿真。三维动画流程的最后阶段包括场景的照明和渲染。
无论涉及多少团队、美工师或资产，三维动画软件在每个流程阶段都能大大提高工作流的效率，尤其是在与创意项目管理工具搭配使用时，可以顺利管理动画项目。
在 1981 年出版的一本颇具影响力的著作《生命的幻象：迪士尼动画造型设计》中，两位迪士尼动画师总结出了 12 项动画原则。它们涵盖了视觉基础知识，如“挤压和拉伸”，以及讲述故事的要素，如计时和预期。所有这 12 项原则都旨在强化动画角色是真实的、有生命的生物的幻觉，以便观众在情感上与他们建立联系。
使用三维动画软件可以更轻松地应用这 12 项原则。例如，软件的关键帧、运动路径和曲线绘制都有助于加强弧线的第七项原则，既可以达到逼真的效果，也可以夸张得令人捧腹。三维建模完全符合第 11 项原则“实体绘制”，其中重量、重力、灯光和阴影都是三维动画软件的固有特性。
了解 Autodesk 三维动画软件的主要优势。
了解 Autodesk 软件提供的主要三维动画工具和功能。
角色动画
利用面向美工师的建模工具，创建逼真的角色和 CG 资产。使用直观的纹理和着色工具，为道具和场景添加精细细节。
图片来源：Tiago Mesquita。
摄影机动画和电影制作
关键帧或运动捕捉动画通过添加复杂的肢体动作、手势和面部表情，为角色注入生命力。
图片来源：Enrique Sagasta。.
物理和仿真
功能强大的工具可模拟液体、气体、微粒和火焰等环境效果，而角色物理特性可为布料和头发等方面增加真实感。
了解行业创新者如何使用 Autodesk 三维动画软件创建项目。
PERIOD DRAMA
两位才华横溢的学生承担了这部幽默获奖短片的编剧、导演和三维动画制作过程的每一步。
来源：Anushka Tina Nair 和 Lauryn Anthony
来自 STRANGEBOX 的 PHIL RADFORD
单放视觉特效 (VFX) 美工师使用 Maya 的 Bifrost 工具对雪和沙子进行粒子仿真，这让商业客户惊叹不已。
图片来源：Phil Radford
MMKALI’S MISSION
与绑定美工师 Charles Wardlaw 一起窥探 Mkali’s Mission 主角复杂的绑定工作。
图片来源：Charles Wardlaw
HYBRIDS
五名学生调整了他们对三维动画、照明、视觉特效和合成的处理方式，以创建一个令人惊叹的海底世界。
图片来源：www.hybrids-shortfilm.com。
通过这些教程、手册、技巧和资源开始使用三维动画。
获取独家三维动画学习内容和行业见解，在幕后体验逼真的三维角色、卓越的特效和广阔的世界。
这份由专家精心策划的清单向动画师展示了促进其职业发展的组织、活动和免费资源，以及学习动画软件的最佳学校、课程和教育工作者。
加入 Autodesk AREA 三维社区，阅读用户案例，分享您的作品，并通过三维动画软件的分解和教程学习新技能。
了解来自 35 个国家/地区的 350 多名志愿美工师如何将 Mila 16 分钟的三维动画串联起来，从而确定流程和远程工作流。
制作三维动画需要大量的时间、技能和组织工作。三维动画所需的具体时间取决于动画的复杂程度和所需的细节、参与人员的数量和经验水平、动画的长度以及特定的硬件和软件技术。
一个非常简单的三维动画可能只需要几个小时，而一个 30 秒的片段也可能需要几天时间。热门的长篇三维动画电影几乎都需要一个庞大的团队和多年的制作时间。
是的，三维动画可以而且经常被用于虚拟现实体验。三维动画有助于构建身临其境的虚拟现实互动环境。它们能够通过逼真的纹理、物理、照明等呈现超现实的环境，从而让用户对虚拟现实世界产生信服感。
但是，专门用于虚拟现实的三维动画需要考虑到用户交互性、潜在的晕动症等问题。这些问题使得虚拟现实的三维动画制作比传统屏幕的三维动画制作更加复杂。
Autodesk 为创建高质量的动画内容提供了一整套工具：
3ds Max 和 Maya 被世界各地的创意工作室用于动画、建模、视觉特效和渲染。3ds Max 提供了一套强大的工具组合，可用于建模、直观的纹理和着色以及高质量渲染；Maya 提供了用于角色创建、逼真动画和详细模拟的强大工具。
了解有关 3ds Max 和 Maya 之间区别的更多信息。