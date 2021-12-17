如今的项目不仅要求更多的团队参与进来，还要求在更短的时间内实现顺畅协作。Autodesk 相信，增强现实 (AR)、虚拟现实 (VR) 和混合现实 (MR) 可以在应对这些挑战的过程中发挥关键作用。沉浸式技术可以从根本上改变人们与数据以及彼此之间的交互方式。
如今的项目不仅要求更多的团队参与进来，还要求在更短的时间内实现顺畅协作。Autodesk 相信，增强现实 (AR)、虚拟现实 (VR) 和混合现实 (MR) 可以在应对这些挑战的过程中发挥关键作用。沉浸式技术可以从根本上改变人们与数据以及彼此之间的交互方式。
利用日益复杂的数据实现可视化和交互。沉浸式三维体验提供精确的深度和空间感知。
通过生成虚拟交互式的环境，扩展现实技术可以促进各个团队之间的协作，带来创意和创新解决方案。
以团队的身份使用虚拟协作浏览复杂数据。更深入地了解状况，更快、更明确地做出决策。
建造更环保的城市，设计更清洁的汽车，以可持续的方式减少资源消耗，使所有人都能够享受未来世界。
借助 Autodesk 基于远程服务的平台 Forge，为您的企业、团队和工作流带来扩展现实的优势。构建所需的应用程序并将我们的 API 与现有软件系统集成，以从数据中获得更多价值。
Unity 可将 Autodesk 数据引入沉浸式实时三维环境 (AR/VR)，从而为建筑、制造、娱乐等行业提供支持。
Epic Games 的实时技术促使您增加在 Autodesk 解决方案方面的投资，从而打造丰富的沉浸式体验。
NVIDIA CloudXR 通过流式扩展现实体验扩展 Autodesk 数据，提高了设计师、工程师和艺术家的效率。
Arkio 是一款面向 VR、台式机、平板电脑和手机的协作式设计工具，可提供到 Revit 和 BIM 360 的双向工作流。
Resolve 是一款协作式 VR 软件，可提高三维设计/施工资产的可访问性，从而更好地进行操作和维护。
Enscape 是一款实时可视化和 VR 插件，通过将建筑模型立即直观地转换为沉浸式三维体验，为设计工作流提供强大的功能。
从最初的概念构思到实际运营，扩展现实可显著提高工作效率。扩展现实赋予工程建设 (AEC) 专业人员强大的能力，使其可以通过沉浸和协作的方式获取项目数据。
当设计和工程完美交融后，扩展现实就可以改善协作，增进了解并改善体验。从概念构思到投入生产，我们提供了新的参与和改进设计的方式。
观众和内容创造者均可通过扩展现实将故事讲述水平提升至新的层面。艺术家可以通过真正的沉浸式和交互式体验，突破围绕屏幕构建内容的传统。
通过增强现实 (AR)，您能够以与真实对象交互且空间一致的方式将虚拟对象引入现实世界。与进入对象世界的虚拟现实不同，增强现实将对象带到您身边，带到您的世界中。
混合现实 (MR) 是虚拟世界和现实世界之间的连续体，其中存在 XR 体验。在虚拟侧，我们会发现 VR 体验，而在现实侧，我们会发现 AR 体验。将真实世界元素（如直通视频）添加到 VR 体验会将该体验推向连续体的现实侧。相反，在 AR 体验中添加替代或遮挡现实世界的虚拟元素会将这种体验推向连续体的虚拟侧。因此，一些 AR 或 VR 体验通常被称为 MR（如需了解更多关于 XR 的定义，请查看 Paul Milgram 和 Fumio Kishino 在 1994 年的论文《混合现实视觉显示的分类》(A Taxonomy of Mixed Reality Visual Displays)）。
各个领域的专业人员都在处理更加复杂的项目，团队规模更大，工期更短。扩展现实可以提供按需随选和上下文数据，并实现更深入的实时协作。扩展现实不仅为做出更快、更明智的决策创造了机会，也有助于实现可访问和可持续的未来。
扩展现实可用于各个行业，其优势在于：