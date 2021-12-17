Autodesk 收购扩展现实解决方案提供商 The Wild

新的可能性

扩展现实：虚拟现实、增强现实和混合现实

扩展现实 (XR) 为团队、项目和企业创造更大价值。沉浸式技术可以为每个专业人员打造革命性的数据交互和项目协作体验。

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两名年轻的软件开发工程师正在查看 AR 智能手机，面前的桌面上是发动机设计图

为何要选择扩展现实

如今的项目不仅要求更多的团队参与进来，还要求在更短的时间内实现顺畅协作。Autodesk 相信，增强现实 (AR)、虚拟现实 (VR) 和混合现实 (MR) 可以在应对这些挑战的过程中发挥关键作用。沉浸式技术可以从根本上改变人们与数据以及彼此之间的交互方式。 

扩展现实的优势

  • 佩戴 VR 头盔的工厂工程师在全息投影台上设计发动机涡轮

    按需随选和上下文数据

    利用日益复杂的数据实现可视化和交互。沉浸式三维体验提供精确的深度和空间感知。 

  • 两名工程师在工厂车间检查三维投影的现代风力发电站并展开讨论

    更深入的实时协作

    通过生成虚拟交互式的环境，扩展现实技术可以促进各个团队之间的协作，带来创意和创新解决方案。 

  • 一间办公室的四位设计师正在注视一个增强现实全息图屏幕，未来感满满

    更快、更智能地做出决策

    以团队的身份使用虚拟协作浏览复杂数据。更深入地了解状况，更快、更明确地做出决策。

  • 显示背影的工程师正在指向 AR 信息图，图后的背景是落日和风力发电场

    可持续、可触及的未来

    建造更环保的城市，设计更清洁的汽车，以可持续的方式减少资源消耗，使所有人都能够享受未来世界。

Autodesk 的扩展现实技术

  • 在 The Wild 中协同处理三维模型

    The Wild 支持 AEC 团队进行实时沉浸式协作式设计审阅。 

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  • 使用 Create VR 进行自然流畅的设计

    了解设计师如何通过适用于 Alias 和 Maya 的 Create VR 创建流体三维草图。

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  • 使用 Fusion 360 轻松共享设计

    Fusion 360 的 AR 技术可将设计传输到真实环境，以供审阅和优化。

    了解更多 （英文）

  • 使用 VRED 协作审阅

    Kia Germany 设计团队在 VRED 中探索沉浸式协作设计审核。

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一群商业女性在会议室工作，她们前面投影了虚拟城市景观

平台和合作伙伴

借助 Autodesk 基于远程服务的平台 Forge，为您的企业、团队和工作流带来扩展现实的优势。构建所需的应用程序并将我们的 API 与现有软件系统集成，以从数据中获得更多价值。 

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实施扩展现实

  • 两位 SHoP 建筑师使用 AR 应用将建筑模型叠加到室外工地环境中的作业现场

    跨行业 XR

    什么是 XR？它如何从根本上改变行业？

    XR 的沉浸式技术正在多个领域得到广泛采用，以提高效率、协作和创新能力。

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  • 两位 SHoP 建筑师使用 AR 应用将建筑模型叠加到室外工地环境中的作业现场

    VR 用于建筑设计

    采用了实时技术的 XR

    XR 将繁琐的三维建模工具转变为逼真的交互式体验，使设计师和利益相关方能够更快做出更明智的决策。

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    图片来源：SHoP Architects

  • 手按由互联网格包围的“远程计算技术”图标

    XR 用于远程服务采用

    远程服务采用改善业务的 5 种方式

    数字化和远程服务技术既可以支持大规模的远程工作，又能够通过自动化和创新式 XR 实现创造性的工作方式。

    阅读案例（英文）

扩展现实合作伙伴

  • Unity 可将 Autodesk 数据引入沉浸式实时三维环境 (AR/VR)，从而为建筑、制造、娱乐等行业提供支持。 

  • Epic Games 的实时技术促使您增加在 Autodesk 解决方案方面的投资，从而打造丰富的沉浸式体验。 

  • NVIDIA CloudXR 通过流式扩展现实体验扩展 Autodesk 数据，提高了设计师、工程师和艺术家的效率。

  • Arkio 是一款面向 VR、台式机、平板电脑和手机的协作式设计工具，可提供到 Revit 和 BIM 360 的双向工作流。

  • Resolve 是一款协作式 VR 软件，可提高三维设计/施工资产的可访问性，从而更好地进行操作和维护。

  • Enscape 是一款实时可视化和 VR 插件，通过将建筑模型立即直观地转换为沉浸式三维体验，为设计工作流提供强大的功能。

扩展现实的行业应用

  • 佩戴 AR 头盔的一名男性建筑师和一名女性建筑师正在使用在面前的桌子上投影的三维城市模型

    工程建设

    从最初的概念构思到实际运营，扩展现实可显著提高工作效率。扩展现实赋予工程建设 (AEC) 专业人员强大的能力，使其可以通过沉浸和协作的方式获取项目数据。

  • 两名工程师正在使用数字平板电脑和 AR 软件，以可视化的方式连接高科技机械设备

    产品设计与制造

    当设计和工程完美交融后，扩展现实就可以改善协作，增进了解并改善体验。从概念构思到投入生产，我们提供了新的参与和改进设计的方式。

  • 佩戴 AR 头盔的女艺术家使用游戏杆创建抽象的三维水母雕塑

    传媒和娱乐

    观众和内容创造者均可通过扩展现实将故事讲述水平提升至新的层面。艺术家可以通过真正的沉浸式和交互式体验，突破围绕屏幕构建内容的传统。

常见问题解答 (FAQ)

扩展现实 (XR) 是一系列沉浸式和交互式技术的统称。包括增强现实 (AR)、虚拟现实 (VR) 和混合现实 (MR)。您可以使用一系列设备（移动设备、VR 头盔和其他技术）获得扩展现实体验。 

虚拟现实 (VR) 使您能够沉浸在数字世界中，体验数字对象的真实深度和视觉丰富性。在现实世界中，您必须自己对使用的对象展开想象。但在数字世界中，您就处在对象的世界中。 

通过增强现实 (AR)，您能够以与真实对象交互且空间一致的方式将虚拟对象引入现实世界。与进入对象世界的虚拟现实不同，增强现实将对象带到您身边，带到您的世界中。

混合现实 (MR) 是虚拟世界和现实世界之间的连续体，其中存在 XR 体验。在虚拟侧，我们会发现 VR 体验，而在现实侧，我们会发现 AR 体验。将真实世界元素（如直通视频）添加到 VR 体验会将该体验推向连续体的现实侧。相反，在 AR 体验中添加替代或遮挡现实世界的虚拟元素会将这种体验推向连续体的虚拟侧。因此，一些 AR 或 VR 体验通常被称为 MR（如需了解更多关于 XR 的定义，请查看 Paul Milgram 和 Fumio Kishino 在 1994 年的论文《混合现实视觉显示的分类》(A Taxonomy of Mixed Reality Visual Displays)）。 

各个领域的专业人员都在处理更加复杂的项目，团队规模更大，工期更短。扩展现实可以提供按需随选和上下文数据，并实现更深入的实时协作。扩展现实不仅为做出更快、更明智的决策创造了机会，也有助于实现可访问和可持续的未来。  

扩展现实可用于各个行业，其优势在于：

  • 在构建之前，将分散在各地的专业人员汇聚起来，做出卓越的设计决策
  • 将数据与模型协调一致，并在实际大小的沉浸式环境中测试关键元素
  • 将设计与所构建的世界加以融合，以进行质量控制，进而发现实施过程中的错误，同时为规划工作提供支持
  • 创建培训场景，帮助操作人员在进入现场开展维护和操作之前做好准备
  • 提供按需随选和远程支持，使操作人员可以了解现场工作情况，并获取组装和说明信息
  • 提高游戏和电子商务的沉浸感，使制作人员能够做出实时决策和变更