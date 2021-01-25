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面向学生和教师的教育访问常见问题解答

谁符合教育版许可方案的条件？

符合条件的学生和教师是指在合格教育机构（合格教育机构是指经过授权政府机构认证且以教导注册学生为主要目的的教育机构）注册、任职或作为其承包商的学生和教师。合格教育机构包括认证的初中、高中、高等教育机构以及家庭学校。

有关详细信息，请参见谁符合教育版许可方案的条件？

教育版许可方案中包含哪些内容

通过教育版许可方案访问的 Autodesk 软件和服务包含通过付费固定期限使用许可提供的相同特性和功能。

大多数 Autodesk 产品可通过教育版许可方案提供，包括 A360 Rendering 和 Fusion 360 等旧版本和 Web 服务。访问范围包括当前版本以及最多三个先前版本（如果可用）。有关软件和服务列表，请访问“获取产品”页面

有关详细信息，请参见关于 Autodesk 教育版许可方案

学生和教师如何获得 Autodesk 产品的教育访问权限以供个人使用？

  1. 如果您还没有 Autodesk 帐户，请通过单击“获取产品”页面上的“快速入门”创建一个。
  2. 确认您的资格，这涉及到验证您作为合格教育机构学生或教师的角色。
  3. 下载并安装软件

有关详细信息，请参见学生和教师快速入门

教师如何获得 Autodesk 产品的教育访问权限以供班级使用？

  1. 如果您还没有 Autodesk 帐户，请通过单击“获取产品”页面上的“快速入门”创建一个。
  2. 确认您的资格，这涉及到验证您作为合格教育机构教师的角色。
  3. 按照以下分步说明将产品指定给符合条件的学生，并管理从一个期限到下一个期限的产品指定。

学生如何访问其教师指定给他们的产品？

如果您的教师已使用其 Autodesk 教育许可方案将教育产品访问权限指定给您，则您不必确认您有资格获得教育访问权限。

要访问已指定给您的产品，只需按照以下分步说明操作即可。

个人如何确认其资格？

  1. 访问“获取产品”页面
  2. 单击“登录”。输入您的电子邮件地址和密码。
  3. 开始键入您的学校名称并从下拉列表中选择您的学校。
    • 如果您的学校不在列表中，请单击找不到自己的学校？，然后填写表单。通常最多需要七天的时间来验证学校并将其添加到列表中
    • 对于在家上学的情况，请在字段中键入家庭，然后从下拉列表中选择家庭学校(任何)
  4. 仔细检查所有信息。
    重要信息：请确保您的个人资料信息正确无误，并且与您在学校保留的信息一致，因为您以后不能对其进行更改。
    确保已选择机构类型：
    • 中学包括初中和高中。中学包括的年级水平可能因国家/地区而异。
    • 高等学校包括大学和学院以及技术和职业学校。
      如果选择了错误的机构类型，您将无法从列表中选择您的学校。如果选择了错误的机构类型，请联系 Autodesk 教育支持
  5. 单击“验证”。

有关详细信息，请参见确认学生和教师的资格

我可以使用哪些类型的文档来确认自己的资格

您可能需要提交其他证明文件来证明资格。此证明文件必须包括：

  • 全名（必须与学校注册中所示的姓名一致）
  • 教育机构的全名
  • 当前学期内的日期

下面是一些适当的证明文件示例，假定它们包含以上信息：

  • 来自教育机构的正式信函
    注意：以下是面向学生教职人员的此类信函的模板。
  • 报名费收据
  • 学费收据
  • 学生或员工 ID（不需要照片）
  • 成绩单
  • 学校网站上的教职人员列表

有关详细信息，请参见确认学生和教师的资格

确认我的资格需要多长时间

在确认您的资格之前，您无法访问通过教育版许可方案提供的软件。请务必在足够早的时间开始确认您的资格，以确保在课程开始时您拥有访问权限。

  • 如果您的学校尚未列为合格教育机构，通常需要最多七天进行验证。
  • 如果您必须上传证明文件，通常需要最多两天来确认您的资格。

有关详细信息，请参见确认学生和教师的资格

如果访问权限过期，该怎么办

  1. 查看哪些人员有资格，确保您仍有资格获得教育访问权限。
  2. “获取产品”页面上，登录您的帐户。
  3. 在个性化横幅通知中单击“立即续展”。
  4. 确认您的资格后，您的访问权限将自动延长一年。您订购的任何产品固定期限使用许可也将自动延长一年。

有关详细信息，请参见续展面向学生和教师的访问权限

我们提供了一些手册来指导您完成入门和续展流程：

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