符合条件的学生和教师是指在合格教育机构（合格教育机构是指经过授权政府机构认证且以教导注册学生为主要目的的教育机构）注册、任职或作为其承包商的学生和教师。合格教育机构包括认证的初中、高中、高等教育机构以及家庭学校。
有关详细信息，请参见谁符合教育版许可方案的条件？
符合条件的学生和教师是指在合格教育机构（合格教育机构是指经过授权政府机构认证且以教导注册学生为主要目的的教育机构）注册、任职或作为其承包商的学生和教师。合格教育机构包括认证的初中、高中、高等教育机构以及家庭学校。
有关详细信息，请参见谁符合教育版许可方案的条件？
通过教育版许可方案访问的 Autodesk 软件和服务包含通过付费固定期限使用许可提供的相同特性和功能。
大多数 Autodesk 产品可通过教育版许可方案提供，包括 A360 Rendering 和 Fusion 360 等旧版本和 Web 服务。访问范围包括当前版本以及最多三个先前版本（如果可用）。有关软件和服务列表，请访问“获取产品”页面。
有关详细信息，请参见关于 Autodesk 教育版许可方案。
如果您的教师已使用其 Autodesk 教育许可方案将教育产品访问权限指定给您，则您不必确认您有资格获得教育访问权限。
要访问已指定给您的产品，只需按照以下分步说明操作即可。
有关详细信息，请参见确认学生和教师的资格。
您可能需要提交其他证明文件来证明资格。此证明文件必须包括：
下面是一些适当的证明文件示例，假定它们包含以上信息：
有关详细信息，请参见确认学生和教师的资格。
在确认您的资格之前，您无法访问通过教育版许可方案提供的软件。请务必在足够早的时间开始确认您的资格，以确保在课程开始时您拥有访问权限。
有关详细信息，请参见确认学生和教师的资格。
有关详细信息，请参见续展面向学生和教师的访问权限。
查找资源、文档、故障排除文章等，找到有关教育版访问权限问题的答案。
单击页面右下角的问号，可以找到获取产品、设置帐户、安装软件等方面的帮助。