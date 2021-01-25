符合条件的学生和教师是指在合格教育机构（合格教育机构是指经过授权政府机构认证且以教导注册学生为主要目的的教育机构）注册、任职或作为其承包商的学生和教师。合格教育机构包括认证的初中、高中、高等教育机构以及家庭学校。

有关详细信息，请参见谁符合教育版许可方案的条件？