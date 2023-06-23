如果您是学生，可以按照以下步骤，通过个人计算机上的 Autodesk 教育许可方案免费访问软件。
- 希望安装教师指定给自己的产品的学生。
- 尚未被指定产品并需要自己获取产品的学生。
- 准备续展教育许可方案访问权限的学生。
如果在此过程中需要更多帮助，请单击链接以了解更多信息。
如果您是学生，可以按照以下步骤，通过个人计算机上的 Autodesk 教育许可方案免费访问软件。
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如果尚未将产品指定给您，您仍然可以自行获取免费的 Autodesk 软件。作为学生，您可以创建一个帐户，并确认您是否有资格使用 Autodesk 教育许可方案。请执行以下步骤：
要继续使用教育软件，必须每年续展资格。 您可以通过转到“获取产品”页面来检查续展日期。登录以查看页面顶部的个性化标题。此外，请务必检查您的电子邮件，因为 Autodesk 会在您的资格到期前 30 天发送电子邮件提醒。
要续展对 Autodesk 软件的教育访问权限，请参见续展教育软件访问权限。
注意：如果您错过了续展日期，则必须重新启动对教育软件和您拥有的任何固定期限使用许可的访问权限，即使已安装产品也是如此。
助手可以帮助您找到答案或联系支持人员。