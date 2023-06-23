教育帐户管理

教育许可方案学生手册

如果您是学生，可以按照以下步骤，通过个人计算机上的 Autodesk 教育许可方案免费访问软件。

  • 希望安装教师指定给自己的产品的学生。
  • 尚未被指定产品并需要自己获取产品的学生。
  • 准备续展教育许可方案访问权限的学生。

如果在此过程中需要更多帮助，请单击链接以了解更多信息。

学生安装指定给他们的产品

您应该已收到来自 Autodesk 的电子邮件，告知您教师指定了哪些产品以及您可以在何处下载这些产品。访问软件的步骤因您是否拥有 Autodesk 帐户而异。

学生自行获取产品

如果尚未将产品指定给您，您仍然可以自行获取免费的 Autodesk 软件。作为学生，您可以创建一个帐户，并确认您是否有资格使用 Autodesk 教育许可方案。请执行以下步骤：

  1. 转到“获取产品”页面（英文） ，然后单击“快速入门”，使用学校提供的电子邮件确认您的资格。这涉及到验证您作为合格教育机构学生的角色。
    注意：在您的资格获得批准之前，您可能需要提交其他文档

  2. 完成教育简历后，单击收到的电子邮件中的“完成帐户设置”链接，创建 Autodesk 帐户。

  3. “获取产品”页面下载并安装软件。
    重要信息：即使您的软件已安装在您正在使用的设备上，您也必须单击产品卡上的“下载”以触发产品授权。

  4. 启动产品，登录到 Autodesk 帐户，然后开始使用软件。
    注意：在浏览器上登录后，您可能需要单击“转至产品”以返回到软件。

学生续展产品访问权限

要继续使用教育软件，必须每年续展资格。  您可以通过转到“获取产品”页面来检查续展日期。登录以查看页面顶部的个性化标题。此外，请务必检查您的电子邮件，因为 Autodesk 会在您的资格到期前 30 天发送电子邮件提醒。

 

要续展对 Autodesk 软件的教育访问权限，请参见续展教育软件访问权限

 

注意：如果您错过了续展日期，则必须重新启动对教育软件和您拥有的任何固定期限使用许可的访问权限，即使已安装产品也是如此。

另请参见

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不同的固定期限使用许可方案提供了不同级别的支持。了解您的许可方案提供的支持级别。

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