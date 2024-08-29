建议您使用机构电子邮件创建 Autodesk 帐户，因为您需要证明您的资格。此外，如果专用 IT 管理员电子邮件属于机构内部实践的一部分，您可以使用专用 IT 管理员电子邮件邀请另一个 Autodesk 帐户作为辅助管理员加入您的帐户。有关管理员帐户的详细信息，请参考用户管理之管理员角色。
按照您机构域的《Autodesk 单点登录设置指南》中的步骤操作。完成设置和测试阶段后，系统将询问您是否希望新用户通过选中“自动授予新用户使用 SSO 登录的访问权限”选项来自动获得单点登录访问权限。（可以随时在“编辑 SSO 访问”下更改此设置。）
如果您的机构同时需要教育许可和商业许可，您可以将它们分为不同的 Autodesk 帐户，由不同的 IT 管理员或 Autodesk 团队管理，以避免混淆和意外指定许可。
请注意，如果选中了选项“自动授予新用户使用 SSO 登录的访问权限”，则启用 SSO 的 Autodesk 团队将显示新用户。
在一个 Autodesk 帐户中将教育许可和商业许可分成两个 Autodesk 团队：
注意：如果机构计划将 Directory Sync 用作商业产品的一部分，请注意当前 Autodesk 团队限制。
Autodesk Education 许可方案当前不支持教育许可的 Directory Sync。如果想要使用 Directory Sync 管理您的组、用户和产品指定，您需要购买标准版许可或高级版许可。
注意：要将 Directory Sync 与教育许可一起使用，所有许可（包括您可能拥有的任何商业许可）必须在同一 Autodesk 团队内管理。
当学生毕业并将他们从域中删除时，基础 Autodesk SSO 学生帐户和内容依然存在。SSO 学生帐户数据保留将遵循标准 Autodesk 流程，这些流程可能会更改。您可以在 Autodesk 隐私声明的“Autodesk 的存储和数据保留惯例是什么？”部分了解有关数据保留惯例的更多信息
助手可以帮助您找到答案或联系支持人员。