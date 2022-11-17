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管理团队

默认情况下，Autodesk Account 中会自动有一个团队，您的所有用户和 Autodesk 固定期限使用许可均在该团队下。您可以选择创建更多团队。如果贵公司有多个不相关的公司或组织，但您想为整个组织集中订购固定期限使用许可，那么创建更多团队可能会很有帮助。通过为每个部门创建一个团队，这些团队的管理员将仅管理其部门订购的固定期限使用许可，而不是组织拥有的所有固定期限使用许可。您也可以在团队之间移动固定期限使用许可，他们将继续由同一个主管理员管理。

 

下面列出了团队的一些功能：

  • 团队名称显示在帐户的“合同详细信息”部分，因此，在续展或做出订购决策时，可以参考哪些固定期限使用许可附加到哪个团队。这样可以轻松跟踪续展。
  • 您可以委派管理员来管理一个或多个团队。管理员可以重命名团队、邀请用户以及为用户指定产品。
  • 您可以按团队过滤使用情况报告，以查看该团队中的用户使用多少个座席。利用使用情况报告来确定为特定团队所做的用户指定和业务决策是否有效。

了解在 Autodesk Account 中团队与组不同，这一点很重要。通过使用组，您可以组织用户并为用户指定产品。您可以按角色将用户组织到组中并进行管理，以便为每个组的成员指定相同产品的访问权限，而不是为用户逐个指定产品。例如，您可以为使用 AutoCAD 的建筑师创建一个组。要了解详细信息，请参见管理组

 

注意：经典用户管理不支持团队。

 

对于以下每个过程，请先登录 Autodesk Account：manage.autodesk.com

当您首次订购固定期限使用许可时，会自动创建一个新团队。或者，您随时可以创建一个新团队，也可以将固定期限使用许可移至其他团队。

 

创建新团队

  1. 转到“用户管理”>“按用户”或“按产品”。
  2. 单击齿轮图标打开“团队设置”。
  3. 从“操作”菜单中，选择“创建团队”。
  4. 输入团队的名称，然后单击“创建团队”。

注意：如果您管理的是 BIM 或 ACC 远程服务协作产品，请参见管理使用 BIM 360 固定期限使用许可的 Autodesk Account 团队以了解其他信息。

重命名团队

默认情况下，团队名称使用创建团队时指定的初始主管理员的名称。但您可以为团队指定更有意义的名称。

  1. 转到“用户管理”>“按用户”或“按产品”。
  2. 选择一个团队。
  3. 单击齿轮图标打开“团队设置”。
  4. 单击“重命名”。
  5. 输入新名称并单击“保存更改”。

删除团队

目前，无法在“团队设置”中从您的帐户中删除团队。相反，主管理员应将所有固定期限使用许可移至其他团队。然后，联系 Autodesk 支持部门删除团队。

在报告中查看个人数据

如果在团队设置中启用了“个人数据”，则用户名和其他个人身份信息 (PII) 将包含在报告和导出的数据中。您可以为团队配置个人数据报告。

  1. 转到“用户管理”>“按用户”或“按产品”。
  2. 选择一个团队。
  3. 单击齿轮图标打开“团队设置”。
  4. 在“个人数据”下，单击该框以在报告中包含个人数据。

如果一个或多个团队的“个人数据”处于禁用状态，则所有团队都会显示哈希数据值。

在报告中查看个人数据

如果在团队设置中启用了“个人数据”，则用户名和其他个人身份信息 (PII) 将包含在报告和导出的数据中。您可以为团队配置个人数据报告。

  1. 转到“用户管理”>“按用户”或“按产品”。
  2. 选择一个团队。
  3. 单击齿轮图标打开“团队设置”。
  4. 在“个人数据”下，单击该框以在报告中包含个人数据。

如果一个或多个团队的“个人数据”处于禁用状态，则所有团队都会显示哈希数据值。

为团队指定管理员

您可以为团队指定一个主管理员和多个辅助管理员。每个管理员都可以指定给多个团队。最初，固定期限使用许可所有者（订购者）默认为主管理员。

 

更改团队的主管理员

注意：只有辅助管理员可以成为主管理员。

  1. 转到“用户管理”>“按用户”。
  2. 选择一个团队。
  3. 选择要指定为主管理员的用户。
  4. 单击“更改角色”。
  5. 选择“主管理员”，然后单击“保存”。
  6. 单击“重新指定主管理员”以确认更改。现有主管理员将成为辅助管理员。有关详细信息，请参见用户管理之管理员角色

 

为团队指定辅助管理员

  1. 转到“用户管理”>“按用户”。
  2. 选择一个团队。
  3. 选择要指定为辅助管理员的用户。
  4. 单击“更改角色”。
  5. 选择“辅助管理员”，然后单击“保存”。

向团队添加用户

您可以向团队添加无限的用户。向一个团队添加用户并不会将他们从其他团队中删除。

 

注意：您还可以通过批量导入或通过 SSO 将用户添加到团队。

  1. 转到“用户管理”>“按用户”或“按产品”。
  2. 选择一个团队。
  3. 单击“邀请用户”。
  4. 添加和指定用户。有关详细信息，请参见添加和删除用户

向团队添加产品和固定期限使用许可

  • 如果订购者不是任何团队的管理员，则会自动为该固定期限使用许可创建新团队。
  • 如果订购者是单个团队的管理员，则固定期限使用许可会转给该团队。
  • 如果订购者是多个团队的管理员，则订购者必须执行以下操作，使用 Autodesk Account 将该固定期限使用许可指定给某一团队：
    • 登录到 manage.autodesk.com
    • 导航到以下任一页面：
      • 主页
      • “管理用户”>“按用户”
      • “用户管理”>“按产品”
      • “用户管理”>“按组”
      • “计费和订单”>”固定期限使用许可和合约”
    • 针对固定期限使用许可，选择指定给现有团队或创建一个新团队。
    • 单击“指定”完成操作

如果需要，可以将固定期限使用许可移至其他团队。如果向现有固定期限使用许可添加座席，那么这些座席将与固定期限使用许可中的其余座席保持在同一团队中。固定期限使用许可所有者会自动指定有一个座席。如果所有者不使用产品，您可以将该座席重新指定给团队。

将固定期限使用许可移至其他团队

只有固定期限使用许可所有者可以将固定期限使用许可移至其他团队。移动固定期限使用许可时不会移动用户或指定情况。在先前团队中指定给产品的用户不会随固定期限使用许可自动移动。有关指定和取消指定用户的详细信息，请参见指定产品访问权限

 

注意：只能将未指定的座席移至其他团队。

 

移动固定期限使用许可

  1. 转到“用户管理”>“按用户”或“按产品”。
  2. 选择一个团队。
  3. 单击齿轮图标打开“团队设置”。
  4. 从“操作”菜单中，选择“将固定期限使用许可移至此团队”。
  5. 找到要移动的固定期限使用许可，然后单击“选择”。注意：如果移动固定期限使用许可导致座席超额指定，则“选择”按钮将暗显。将光标悬停在“选择”上，以查看需要取消指定多少座席。
  6. 查看所选内容，然后单击“提交”。
  7. 单击“完成”关闭对话框。

 

何时联系技术支持以移动固定期限使用许可

如果存在以下任何情况，请联系 Autodesk 技术支持以将固定期限使用许可移至其他团队：

  • 您不是固定期限使用许可所有者。
  • 您拥有“按使用付费”固定期限使用许可。
  • 您拥有高级版固定期限使用许可，并且已启用 SSO。
  • 如果要移动远程服务产品（ACC 或 Flow Production Tracking）固定期限使用许可。

确定固定期限使用许可所属的团队

  1. 转到“计费和订单”>“合同”。
  2. 选择产品。团队名称显示在页面底部的“团队”列中。

关于 Flex 代币和团队

与固定期限使用许可一样，当您购买 Flex 代币时，Flex 将按照如下方式被添加到团队：

  • 如果订购者不是任何团队的管理员，则会自动为该固定期限使用许可创建新团队。
  • 如果订购者是单个团队的管理员，则固定期限使用许可会转给该团队。
  • 如果订购者是多个团队的管理员，则订购者必须执行以下操作，使用 Autodesk Account 将该固定期限使用许可指定给某一团队：
    • 登录到 manage.autodesk.com
    • 导航到以下任一页面：
      • 主页
      • “管理用户”>“按用户”
      • “用户管理”>“按产品”
      • “用户管理”>“按组”
      • “计费和订单”>”固定期限使用许可和合约”
    • 针对固定期限使用许可，选择指定给现有团队或创建一个新团队。
    • 单击“指定”完成操作

购买的代币将被添加到团队的代币余额中。首先使用距到期时间最近的 Flex 代币。

 

如果您管理多个团队，请在每次购买后确认是否已将 Flex 代币添加到正确的团队。如果没有，请将 Flex 代币移至所需的团队。在移动 Flex 代币时，具有相同固定期限使用许可 ID 的所有剩余代币将移至新团队。指定和用户不会随 Flex 固定期限使用许可一起移动。

另请参见

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