默认情况下，Autodesk Account 中会自动有一个团队，您的所有用户和 Autodesk 固定期限使用许可均在该团队下。您可以选择创建更多团队。如果贵公司有多个不相关的公司或组织，但您想为整个组织集中订购固定期限使用许可，那么创建更多团队可能会很有帮助。通过为每个部门创建一个团队，这些团队的管理员将仅管理其部门订购的固定期限使用许可，而不是组织拥有的所有固定期限使用许可。您也可以在团队之间移动固定期限使用许可，他们将继续由同一个主管理员管理。

下面列出了团队的一些功能：

团队名称显示在帐户的“合同详细信息”部分，因此，在续展或做出订购决策时，可以参考哪些固定期限使用许可附加到哪个团队。这样可以轻松跟踪续展。

您可以委派管理员来管理一个或多个团队。管理员可以重命名团队、邀请用户以及为用户指定产品。

您可以按团队过滤使用情况报告，以查看该团队中的用户使用多少个座席。利用使用情况报告来确定为特定团队所做的用户指定和业务决策是否有效。

了解在 Autodesk Account 中团队与组不同，这一点很重要。通过使用组，您可以组织用户并为用户指定产品。您可以按角色将用户组织到组中并进行管理，以便为每个组的成员指定相同产品的访问权限，而不是为用户逐个指定产品。例如，您可以为使用 AutoCAD 的建筑师创建一个组。要了解详细信息，请参见管理组。

注意：经典用户管理不支持团队。

对于以下每个过程，请先登录 Autodesk Account：manage.autodesk.com。