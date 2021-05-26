AutoCAD 网页应用：可信的基本设计解决方案

免费 DWG 查看。创建和编辑文件的 30 天试用版。在简化的界面中在线使用熟悉的 AutoCAD 绘图工具，而无需任何安装。随时随地访问、创建和更新 DWG™ 文件。将团队聚集在一起，让他们能够与 AutoCAD 用户快速进行设计协作，从而查看和编辑 CAD 图形。

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DWG TRUEVIEW

使用 DWG TrueView 查看或转换

查看 DWG 文件或将其转换为与 AutoCAD 软件先前版本兼容的格式。添加 Design Review 以标记没有原始设计软件的二维和三维文件。为提升灵活性，请考虑使用 Autodesk 查看器或 AutoCAD Web 应用。

文件类型

  • DWG
  • DXF

搭配使用

  • AutoCAD
  • Revit
  • Fusion 360

平台

  • Windows

主要功能

  • 测量
  • 标记
  • 转换
快速入门（英文)
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Autodesk 查看器

在浏览器中查看三维设计

Autodesk 查看器支持大多数二维和三维文件（包括 DWG、STEP、DWF、RVT 和 SolidWorks），并且可以在任何设备上使用 80 多种文件类型。利用 Autodesk 查看器的注释和绘图工具获得所需的反馈，以便轻松联机协作。

80 多种文件类型

搭配使用

  • AutoCAD
  • Revit
  • Fusion 360
  • 等等

平台

  • 基于浏览器
  • Windows、Mac
  • Chrome OS

主要功能

  • 测量
  • 标记
  • 分享
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Autodesk 查看器可处理 80 多种文件类型，以便远程协作。

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  • 文件类型

    80 多种文件类型，包括 DWG、STEP、DWF、RVT 和 SolidWorks。

  • 搭配使用

    AutoCAD、Fusion 360、Revit、Inventor 和 11 种其他产品

  • 平台

    浏览器

  • 功能

    联机查看、测量、标记、审阅和共享二维和三维文件。

查看 DWG 文件或将其转换为与 AutoCAD 软件先前版本兼容的格式。使用 Design Review 添加其他功能。

快速入门（英文)

  • 文件类型

    DWG、DXF

  • 搭配使用

    AutoCAD、Revit、Fusion 360、3ds Max、BIM 360、Civil 3D

  • 平台

    Windows

  • 功能

    联机查看、测量、标记、审阅和共享二维和三维文件。

通过 Navisworks® Freedom 查看器，您能够浏览其他设计工具创建的模型。为利益相关方提供同等的访问权限以体验整个项目。

立即下载

  • 文件类型

    DWF、NWD

  • 搭配使用

    Navisworks、AutoCAD、Revit、Inventor、BIM 360

  • 平台

    Windows

  • 功能

    查看和测量二维和三维文件。

FBX® Review 是一款免费的跨平台工具，用于查看三维模型和动画。FBX® Review 无需 3D 创作工具。

快速入门

  • 文件类型

    多达 15 种文件类型，例如 FBX、3DS、OBJ

  • 搭配使用

    Maya、MotionBuilder、Mudbox

  • 平台

    Mac、iOS、Windows、Windows Phone

  • 功能

    查看三维文件。

Moldflow® Communicator 可改进协作。可视化、量化和比较仿真结果。与扩展团队免费共享数据。

快速入门

  • 文件类型

    MFR

  • 搭配使用

    Moldflow Advisor、Moldflow Insight

  • 平台

    Windows

  • 功能

    查看三维文件以量化和比较仿真结果。

Design Review CAD 查看器软件可用于免费查看、标记、打印二维和三维文件，以及追踪对二维和三维文件所做的更改。需要 DWG TrueView。

立即下载

  • 文件类型

    DWF、DWG

  • 搭配使用

    AutoCAD、Inventor

  • 平台

    Windows

  • 功能

    查看、标记、测量、打印和跟踪二维和三维文件中的更改。

常见问题解答

 

如何免费查看二维和三维文件？

Autodesk 查看器使您可以轻松共享设计视图并远程协作。Autodesk 查看器支持大多数二维和三维文件，包括 DWG、STEP、DWF、RVT 和 SolidWorks。

 

如何免费打开 DXF、DWG 和 DWF 文件？

Autodesk 提供一系列免费软件产品，用于在移动设备或直接在 Web 浏览器中脱机查看 CAD 文件（DXF、DWG、DWT、DXB、DGN、DWF）。

 

如何在没有 AutoCAD 的情况下查看 DWG 文件？

AutoCAD Web 应用 AutoCAD 移动应用允许您联机使用 AutoCAD，并在 Web 浏览器中编辑、创建和查看 CAD 图纸和 DWG 文件。Autodesk 查看器是一款免费的联机查看器，可处理多种文件类型，包括 DWG。

 

AutoCAD 移动应用与 AutoCAD Web 应用之间有何区别？

这两个应用都允许用户查看、编辑、共享和创建二维 CAD 图纸。可以在任何计算机上的 Web 浏览器中完全联机访问 AutoCAD Web 应用。AutoCAD 移动应用包含在 AutoCAD 和 AutoCAD LT 中，并在 iPhone 和 Android 设备上提供类似功能。

 

什么是 DWG？

DWG 指一种技术环境，也指适用于 Autodesk AutoCAD® 软件的原生文件格式 .dwg。Autodesk 1982 年首次推出 AutoCAD 软件时创建了 .dwg。DWG 文件包含用户在 CAD 图纸中输入的所有信息。此数据可以包括设计、几何数据、贴图和照片。.dwg 文件格式是最常用的设计数据格式之一，几乎每个设计环境中都有其身影。

 

DWG TrueView 的用途是什么？

使用 DWG TrueView，您可以打开、查看和打印 AutoCAD、DWG 和 DXF 文件。还可用于打印、创建 PDF 和转换 AutoCAD 格式。

 

如果我只需要文件查看访问权限，该怎么办？

对于仅需要文件查看访问权限的利益相关方，我们提供免费的查看器，无需固定期限的使用许可。如果您正在过渡到指定用户，请务必利用提供的以旧换新优惠。

 

法律声明和商标

DWG 技术环境

DWG 技术环境中包含的功能可进行铸模、渲染、绘制、注释和测量等操作。尽管通常与 AutoCAD 关联，但 DWG 技术亦已成为其他许多 CAD 产品不可或缺的一部分。

DWG 商标指南

TrustedDWG

如果欧特克软件最后没有成功保存文件，TrustedDWG™ 技术会通知用户可能存在不兼容问题，并标识欧特克软件可能无法支持的文件。

请参见法律披露

文件类型

  • 3DM
  • 3DS
  • A
  • ASM
  • AXM
  • BRD
  • CATPART
  • CATPRODUCT
  • CGR
  • COLLABORATION
  • DAE
  • DDX
  • DDZ
  • DGK
  • DGN
  • DLV3
  • DMT
  • DWF
  • DWFX
  • DWG
  • DWT
  • DXF
  • EMODEL
  • EXP
  • F3D
  • FBRD
  • FBX
  • FSCH
  • G
  • GBXML
  • GLB
  • GLTF
  • IAM
  • IDW
  • IFC
  • IGE
  • IGES
  • IGS
  • IPT
  • IWM
  • JT
  • MAX
  • MODEL
  • MPF
  • MSR
  • NEU
  • NWC
  • NWD
  • OBJ
  • OSB
  • PAR
  • PMLPRJ
  • PMLPRJZ
  • PRT
  • PSM
  • PSMODEL
  • RVT
  • SAB
  • SAT
  • SCH
  • SESSION
  • SKP
  • SLDASM
  • SLDPRT
  • SMB
  • SMT
  • STE
  • STEP
  • STL
  • STLA
  • STLB
  • STP
  • STPZ
  • VPB
  • VUE
  • WIRE
  • X_B
  • X_T
  • XAS
  • XPR

* Object Enabler 查看支持仅适用于 AutoCAD(C) Architecture、AutoCAD(C) Plant 3D 和 AutoCAD(C) Civil 3D。

** 来自 Revit(C) 2015 或更高版本的文件。

搭配使用

  • AutoCAD
  • 3ds Max
  • Fusion 360
  • Revit
  • InfraWorks
  • BIM 360
  • Civil 3D
  • Maya（通过 FBX 导出）
  • Formit
  • Inventor
  • Navisworks
  • Netfabb
  • Character Generator
  • Eagle
  • Tinkercad

搭配使用

  • Autodesk Drive
  • Microsoft OneDrive
  • Google Drive
  • Box
  • Dropbox

文件类型

  • ZIP
  • ABC*
  • FBX
  • 3DS
  • OBJ
  • DXF
  • DAE
  • BVH
  • HTR
  • TRC
  • ASF
  • AMC
  • C3D
  • AOA
  • MCD

*仅限桌面版本