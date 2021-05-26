DWG 指一种技术环境，也指适用于 Autodesk AutoCAD® 软件的原生文件格式 .dwg。Autodesk 1982 年首次推出 AutoCAD 软件时创建了 .dwg。DWG 文件包含用户在 CAD 图纸中输入的所有信息。此数据可以包括设计、几何数据、贴图和照片。.dwg 文件格式是最常用的设计数据格式之一，几乎每个设计环境中都有其身影。