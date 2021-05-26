AutoCAD 网页应用：可信的基本设计解决方案
免费 DWG 查看。创建和编辑文件的 30 天试用版。在简化的界面中在线使用熟悉的 AutoCAD 绘图工具，而无需任何安装。随时随地访问、创建和更新 DWG™ 文件。将团队聚集在一起，让他们能够与 AutoCAD 用户快速进行设计协作，从而查看和编辑 CAD 图形。
免费 DWG 查看。创建和编辑文件的 30 天试用版。在简化的界面中在线使用熟悉的 AutoCAD 绘图工具，而无需任何安装。随时随地访问、创建和更新 DWG™ 文件。将团队聚集在一起，让他们能够与 AutoCAD 用户快速进行设计协作，从而查看和编辑 CAD 图形。
查看 DWG 文件或将其转换为与 AutoCAD 软件先前版本兼容的格式。使用 Design Review 添加其他功能。
DWG、DXF
AutoCAD、Revit、Fusion 360、3ds Max、BIM 360、Civil 3D
Windows
联机查看、测量、标记、审阅和共享二维和三维文件。
FBX® Review 是一款免费的跨平台工具，用于查看三维模型和动画。FBX® Review 无需 3D 创作工具。
Maya、MotionBuilder、Mudbox
Mac、iOS、Windows、Windows Phone
查看三维文件。
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如何免费查看二维和三维文件？
Autodesk 查看器使您可以轻松共享设计视图并远程协作。Autodesk 查看器支持大多数二维和三维文件，包括 DWG、STEP、DWF、RVT 和 SolidWorks。
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如何免费打开 DXF、DWG 和 DWF 文件？
Autodesk 提供一系列免费软件产品，用于在移动设备或直接在 Web 浏览器中脱机查看 CAD 文件（DXF、DWG、DWT、DXB、DGN、DWF）。
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如何在没有 AutoCAD 的情况下查看 DWG 文件？
AutoCAD Web 应用和 AutoCAD 移动应用允许您联机使用 AutoCAD，并在 Web 浏览器中编辑、创建和查看 CAD 图纸和 DWG 文件。Autodesk 查看器是一款免费的联机查看器，可处理多种文件类型，包括 DWG。
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AutoCAD 移动应用与 AutoCAD Web 应用之间有何区别？
这两个应用都允许用户查看、编辑、共享和创建二维 CAD 图纸。可以在任何计算机上的 Web 浏览器中完全联机访问 AutoCAD Web 应用。AutoCAD 移动应用包含在 AutoCAD 和 AutoCAD LT 中，并在 iPhone 和 Android 设备上提供类似功能。
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什么是 DWG？
DWG 指一种技术环境，也指适用于 Autodesk AutoCAD® 软件的原生文件格式 .dwg。Autodesk 1982 年首次推出 AutoCAD 软件时创建了 .dwg。DWG 文件包含用户在 CAD 图纸中输入的所有信息。此数据可以包括设计、几何数据、贴图和照片。.dwg 文件格式是最常用的设计数据格式之一，几乎每个设计环境中都有其身影。
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DWG TrueView 的用途是什么？
使用 DWG TrueView，您可以打开、查看和打印 AutoCAD、DWG 和 DXF 文件。还可用于打印、创建 PDF 和转换 AutoCAD 格式。