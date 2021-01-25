免费 Navisworks 查看器

下载 Navisworks Freedom 或 Navisworks NWC 导出实用程序

Navisworks 3D 查看器

Navisworks Freedom

使用 Navisworks 解决方案获得整个项目的视图。将在 AutoCAD、Revit 和其他应用程序中创建的设计数据与其他设计工具创建的模型组合在一起。然后，使用 Navisworks® Freedom 查看器软件查看这些文件。借助 Navisworks Freedom 查看 NWD 文件同样可让相关人员浏览和体验整个项目。

Navisworks Freedom 免费下载版可创建压缩、更安全的 NWD 格式文件。NWD 文件无需准备模型、第三方服务器托管、设置时间和持续成本，是通过流媒体形式处理大型 CAD 模型的实用解决方案。

功能

  • 轻松打开 NWD 和三维 DWF 文件
  • 可查看模型层次、对象特性和嵌入的审阅数据，包括视点、动画、红线批注和注释
  • 包含一组完整的导航工具，其中包括漫游、环视、缩放、缩放框、平移、动态观察、检查、飞行和转盘
  • 支持实时显示材质和光源

下载

  1. 下载 Navisworks Freedom
  2. 安装
    运行下载的可执行文件并将 Freedom 安装程序解压缩到您选择的位置以开始安装过程。请注意，需要管理权限才能安装此产品。
  3. 了解更多
    自述文件、安装指南和其他重要文档都可从安装程序中访问。Navisworks Freedom 包含全面的帮助系统。

Navisworks NWC 导出实用程序

借助分布式 NWC 文件导出器，项目团队可以通过 Navisworks 软件生成的整体项目模型进行模拟和分析。团队成员可通过设计应用程序直接生成优化的 NWC 文件，无需 Navisworks 的许可坐席。NWC 导出器可与许多产品配合使用，包括基于 AutoCAD 和 Revit 软件，以及 3ds Max、Bentley MicroStation 和 Graphisoft ArchiCAD 软件。NWC 文件格式支持传输对象几何图形和关联的元数据。

下载

  1. 下载 Autodesk Navisworks NWC 文件导出实用程序
  2. 安装
    运行下载的可执行文件将 NWC 导出实用程序安装程序解压缩到您选择的位置以开始安装过程。请注意，需要管理权限才能安装此产品。
  3. 了解更多
    自述文件、安装指南和其他重要文档都可从安装程序中访问。Navisworks NWC 导出实用程序包含一个全面的帮助系统。