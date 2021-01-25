Navisworks 3D 查看器

借助分布式 NWC 文件导出器，项目团队可以通过 Navisworks 软件生成的整体项目模型进行模拟和分析。团队成员可通过设计应用程序直接生成优化的 NWC 文件，无需 Navisworks 的许可坐席。NWC 导出器可与许多产品配合使用，包括基于 AutoCAD 和 Revit 软件，以及 3ds Max、Bentley MicroStation 和 Graphisoft ArchiCAD 软件。NWC 文件格式支持传输对象几何图形和关联的元数据。

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