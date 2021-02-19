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Autodesk Civil 3D 设计软件使土木工程师能够在基于三维模型的环境中应对复杂的基础设施挑战。
加速设计和文档编制
促进设计自动化
改善协作和协调
通过基于三维模型的动态设计环境和设计驱动型文档编制环境来提高生产力和质量。
访问实时更新并与其他 Autodesk 软件共享来开展设计、分析和施工工作。
通过与使用通用 IFC 格式的其他软件的互操作性来应对复杂的设计挑战。
Civil 3D 包含面向关键土木工程专业的专用工具。了解 Civil 3D 如何帮助您设计和构建更好的道路和高速公路、场地以及铁路项目。
— Ismael Babur，Virgin Hyperloop One 高级土木工程师
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通过行业特定见解和精度驱动型工作流，为项目带来新的多领域工作流和功能。查看工程建设软件集中的最新内容。
Civil 3D 用于规划、设计和交付土地开发、水和交通项目。
土木工程师、土木设计师和其他土木基础设施专业人员依托 Civil 3D 获得更好、更具创新性的项目成果。
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Civil 3D
InfraWorks
适用于交通、场地、铁路、土木结构和其他基础设施项目的基于模型的设计
协作和互操作
创建施工图和文档