Autodesk Civil 3D：适用于土木基础设施的全面详细设计和文档编制软件

什么是 Autodesk Civil 3D？

Autodesk Civil 3D 设计软件使土木工程师能够在基于三维模型的环境中应对复杂的基础设施挑战。

  • 加速设计和文档编制

  • 促进设计自动化

  • 改善协作和协调

为什么使用 Civil 3D？

改进设计操作

通过基于三维模型的动态设计环境和设计驱动型文档编制环境来提高生产力和质量。

简化协作

访问实时更新并与其他 Autodesk 软件共享来开展设计、分析和施工工作。

加强数据交换

通过与使用通用 IFC 格式的其他软件的互操作性来应对复杂的设计挑战。

按项目类型浏览 Civil 3D

Civil 3D 包含面向关键土木工程专业的专用工具。了解 Civil 3D 如何帮助您设计和构建更好的道路和高速公路、场地以及铁路项目。

Autodesk Civil 3D 的用途

使用 Autodesk Construction Cloud 提高设计质量（视频：1 分钟）（英文）

简化设计和文档编制工作流

为道路和高速公路、场地设计、铁路以及桥梁项目提供设计和施工文档。通过更快地为曲面、道路、地形等建模，缩短整体设计时间。

了解现状情况并直接整合到您的 GIS。（视频：2 分 35 秒）（英文）

通过无缝 GIS 集成提高效率

简化将地理数据并入您的设计的流程，确保资源的准确地理位置，执行规划分析，并在上下文中可视化您的设计。

实时协作（视频：1 分 36 秒）（英文）

改善项目协作

使设计师能够在中央数据环境中编写、共享和更新设计项目。在项目生命周期的任意阶段进行实时更新，以便与不同的团队共享。

Civil 3D 扩展助您事半功倍

可能需要单独安装或订购其他 Autodesk 产品。

视频：Grading Optimization for Civil 3D 扩展概述

适用于 Civil 3D 的 Grading Optimization

使用 Grading Optimization 可自动执行耗时的放坡任务，探索备选方案以找到最佳解决方案，并返回 Civil 3D 进行详细设计。（视频：1 分 59 秒）（英文）

查看功能
使用 Geotechnical Modeler for Civil 3D 扩展对次表面进行工程地质分析

Geotechnical Modeler

有效地可视化和分析土工技术数据（英文），然后直接在 Civil 3D 设计模型中轻松利用这些数据。

见扩展详情
使用 Geotechnical Modeler for Civil 3D 扩展对次表面进行工程地质分析

PPK Survey for Civil 3D

导入基准和探测器测量数据，并将其转换为 Civil 3D 图形中的坐标几何点。

见扩展详情

Civil 3D 资源

订阅 AEC Tech Drop 博客（英文）
包括子弹头列车、隧道和风力涡轮机的景观

网络讲座

了解 Civil 3D 新功能

获得关键信息和技术，以缩短设计时间并最大限度地减少错误和返工。

观看点播网络讲座（英文）
渲染包括桥梁、空中交通控制塔、子弹头列车、高速公路和施工现场的未来城市

博客

Civil 3D 亮点功能和更新

查看有关高效设计基础设施项目以及进行数字建模的最新更新。

 

阅读博客（英文）
在高架轨道上行驶的动车

路线图

Civil 3D 未来发展

探索 Civil 3D 的产品开发工作流程并提供您的反馈。

访问路线图（英文）

在软件集中订购 Civil 3D 可享优惠

将上下文建模和概念化工具与详细设计、分析和优化相关联，以便做出更明智的决策。更好地协调水平和垂直设计项目。通过基于云的公共数据环境支持多领域流程。

*与单独购买每款产品相比。

工程建设软件集中的 Civil 3D 的优势

视频：使用 Autodesk 工程建设软件集进行道路和公路设计

道路和公路设计

借助工程建设软件集更高效地交付全面的道路和公路设计。（观看视频：1 分钟）（英文） 

视频：使用 Autodesk 工程建设软件集进行土木结构设计。

桥梁设计

将 Civil 3D 道路几何图形连接到 InfraWorks 和自定义 Revit 结构中的参数化桥梁建模工具。（观看视频：1 分 20 秒）（英文）

基础设施网络讲座

网络讲座，帮助您拓展技能

通过行业特定见解和精度驱动型工作流，为项目带来新的多领域工作流和功能。查看工程建设软件集中的最新内容。 

常见问题解答 (FAQ)

Civil 3D 的用途是什么？

Civil 3D 用于规划、设计和交付土地开发、水和交通项目。

Civil 3D 的用户有哪些？

土木工程师、土木设计师和其他土木基础设施专业人员依托 Civil 3D 获得更好、更具创新性的项目成果。

我可以免费使用 Civil 3D 吗？

是的。学生和教师可免费获得 Autodesk 产品和服务的一年期教育版访问权限，只要您仍然符合条件，就可以继续续展。了解更多

Civil 3D 在哪种操作系统上运行？

Civil 3D 在 Microsoft® Windows® 上运行。有关详细信息，请参见 Civil 3D 系统要求

如果我订购当前版本 Civil 3D 的固定期限的使用许可，我还可以使用哪些 Civil 3D 版本？

您可以利用 Civil 3D 固定期限的使用许可安装和使用 3 个先前版本。订购固定期限的使用许可之后，Autodesk Account 中会列出可下载的软件版本。另请参见适用于订购客户的先前版本

Civil 3D 固定期限的使用许可成本是多少？

Civil 3D 年度固定期限的使用许可的价格为 ，Civil 3D 三年期固定期限的使用许可的价格为

我可以在多台计算机上安装 Civil 3D 吗？

通过订购 Civil 3D 软件的固定期限的使用许可，您可以将其安装到最多 3 台计算机或其他设备上。但在任意给定时间，指名用户只能在一台计算机上登录并使用该软件。有关详细信息，请参考软件许可协议

如何下载 Civil 3D？

Autodesk 分别提供面向个人管理员的下载与安装说明。您的可用下载项将显示在 Autodesk Account 中。查找产品，选择版本、平台、语言和下载方法。有关详细信息，请访问 Autodesk Knowledge Network

如何将 Civil 3D 免费试用版转换成付费固定期限的使用许可？

启动试用版软件，在试用版屏幕上单击“立即订购固定期限的使用许可”，或在此处订购 Civil 3D。在订购固定期限的使用许可时，请输入登录试用版时使用的电子邮件地址和密码组合。了解有关将试用版转换成付费固定期限的使用许可的详细信息

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查找疑难解答文章并解决您的问题。

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