行业软件集:

- 工程建设软件集

- 产品设计与制造软件集

- 传媒和娱乐软件集 请参考软件集中的特定产品标题,查看该产品符合条件的先前版本

3ds Max 2025 3ds Max 2024

3ds Max 2023

3ds Max 2022

3ds Max 2024 with Softimage**

3ds Max 2023 with Softimage**

3ds Max 2022 with Softimage** ** 只有从 Autodesk 3ds Max with Softimage 处于维护服务合约 (maintenance plan) 续约期的永久使用许可座席转换至 Autodesk 3ds Max 固定期限使用许可时,才提供此先前版本。

3ds Max 2025 - 适用于独立用户 3ds Max 2024 - 适用于独立用户

3ds Max 2023 - 适用于独立用户

3ds Max 2022 - 适用于独立用户

3ds Max Entertainment Creation Suite(3ds Max 娱乐创作套件)标准版 2021 3DS Max Entertainment Creation Suite Standard 2020(3DS Max 娱乐创作套件标准版 2020)

3DS Max Entertainment Creation Suite Standard 2019(3DS Max 娱乐创作套件标准版 2019)

3DS Max Entertainment Creation Suite Standard 2018(3DS Max 娱乐创作套件标准版 2018)

Advance Steel 2025 Advance Steel 2024

Advance Steel 2023

Advance Steel 2022

Alias AutoStudio 2025 Alias AutoStudio 2024

Alias AutoStudio 2023

Alias AutoStudio 2022

Alias Concept 2025 Alias Concept 2024

Alias Concept 2023

Alias Concept 2022

Alias Design 2021 Alias Design 2020

Alias Design 2019

Alias Design 2018

Alias SpeedForm 2019 Alias SpeedForm 2018

Alias SpeedForm 2017

Alias SpeedForm 2016

Alias Surface 2025 Alias Surface 2024

Alias Surface 2023

Alias Surface 2022

Arnold 2025 Arnold 2024

Arnold 2023

Arnold 2022



AutoCAD including specialized toolsets(专业化工具组合) AutoCAD 2024

AutoCAD 2023

AutoCAD 2022

AutoCAD Architecture 2024

AutoCAD Architecture 2023

AutoCAD Architecture 2022

AutoCAD Electrical 2024

AutoCAD Electrical 2023

AutoCAD Electrical 2022

AutoCAD Mechanical 2024

AutoCAD Mechanical 2023

AutoCAD Mechanical 2022

AutoCAD Map 3D 2024

AutoCAD Map 3D 2023

AutoCAD Map 3D 2022

AutoCAD MEP 2024

AutoCAD MEP 2023

AutoCAD MEP 2022

AutoCAD Raster Design 2024

AutoCAD Raster Design 2023

AutoCAD Raster Design 2022

AutoCAD Plant 3D 2024

AutoCAD Plant 3D 2023

AutoCAD Plant 3D 2022

AutoCAD 2025 AutoCAD 2024

AutoCAD 2023

AutoCAD 2022

AutoCAD Architecture 2025 AutoCAD Architecture 2024

AutoCAD Architecture 2023

AutoCAD Architecture 2022

AutoCAD Design Suite(AutoCAD 设计套件)高级版 2021 AutoCAD Design Suite(AutoCAD 设计套件)高级版 2020

AutoCAD Design Suite(AutoCAD 设计套件)高级版 2019

AutoCAD Design Suite(AutoCAD 设计套件)高级版 2018

AutoCAD Design Suite(AutoCAD 设计套件)标准版 2021 AutoCAD Design Suite(AutoCAD 设计套件)标准版 2020

AutoCA Design Suite(AutoCAD 设计套件)标准版 2019

AutoCAD Design Suite(AutoCAD 设计套件)标准版 2018

AutoCAD Electrical 2025 AutoCAD Electrical 2024

AutoCAD Electrical 2023

AutoCAD Electrical 2022

AutoCAD for Mac 2025 AutoCAD for Mac 2024

AutoCAD for Mac 2023

AutoCAD for Mac 2022

AutoCAD Inventor LT™ Suite 2021 AutoCAD Inventor LT™ Suite 2020

AutoCAD Inventor LT™ Suite 2019

AutoCAD Inventor LT™ Suite 2018

AutoCAD LT 2025 AutoCAD LT 2024

AutoCAD LT 2023

AutoCAD LT 2022

AutoCAD LT with CALS Tools 2025 AutoCAD LT with CALS Tools 2024

AutoCAD LT with CALS Tools 2023

AutoCAD LT with CALS Tools 2022

AutoCAD LT for Mac 2025 AutoCAD LT for Mac 2024

AutoCAD LT for Mac 2023

AutoCAD LT for Mac 2022

AutoCAD Map 3D 2025 AutoCAD Map 3D 2024

AutoCAD Map 3D 2023

AutoCAD Map 3D 2022

AutoCAD Mechanical 2025 AutoCAD Mechanical 2024

AutoCAD Mechanical 2023

AutoCAD Mechanical 2022

AutoCAD MEP 2025 AutoCAD MEP 2024

AutoCAD MEP 2023

AutoCAD MEP 2022

AutoCAD Plant 3D 2025 AutoCAD Plant 3D 2024

AutoCAD Plant 3D 2023

AutoCAD Plant 3D 2022

AutoCAD Raster Design 2025 AutoCAD Raster Design 2024

AutoCAD Raster Design 2023

AutoCAD Raster Design 2022

AutoCAD Revit LT Suite 2025 AutoCAD Revit LT Suite 2024

AutoCAD Revit LT Suite 2023

AutoCAD Revit LT Suite 2022

Building Design Suite(建筑设计套件)高级版 2021 Building Design Suite(建筑设计套件)高级版 2020

Building Design Suite(建筑设计套件)高级版 2019

Building Design Suite(建筑设计套件)高级版 2018

Building Design Suite(建筑设计套件)标准版 2021 Building Design Suite(建筑设计套件)标准版 2020

Building Design Suite(建筑设计套件)标准版 2019

Building Design Suite(建筑设计套件)标准版 2018

Building Design Suite(建筑设计套件)旗舰版 2021 Building Design Suite(建筑设计套件)旗舰版 2020

Building Design Suite(建筑设计套件)旗舰版 2019

Building Design Suite(建筑设计套件)旗舰版 2018

Autodesk CFD 高级版 2024 Autodesk CFD 高级版 2023

Autodesk CFD 高级版 2021

Autodesk CFD 高级版 2019



Autodesk CFD 旗舰版 2024 Autodesk CFD 旗舰版 2023

Autodesk CFD 旗舰版 2021

Autodesk CFD 旗舰版 2019



2021 之前的单(人)用户无权访问其先前版本

Civil 3D 2025 Civil 3D 2024

Civil 3D 2023

Civil 3D 2022

Civil 3D 2023 - Grading Optimization Civil 3D 2022 - Grading Optimization

Civil 3D 2023 - Project Explorer Civil 3D 2022 - Project Explorer

Civil 3D 2021 - Project Explorer

Entertainment Creation Suite(娱乐创作套件)旗舰版 2021 Entertainment Creation Suite Ultimate 2020(娱乐创作套件旗舰版 2020)

Entertainment Creation Suite Ultimate 2019(娱乐创作套件旗舰版 2019)

Entertainment Creation Suite Ultimate 2018(娱乐创作套件旗舰版 2018)

Softimage 2015**

**通过 Entertainment Creation Suite Ultimate 2016(娱乐创作套件旗舰版 2016)提供

Fabrication CADmep 2025 Fabrication CADmep 2024

Fabrication CADmep 2023

Fabrication CADmep 2022

Fabrication CAMduct 2025 Fabrication CAMduct 2024

Fabrication CAMduct 2023

Fabrication CAMduct 2022

Fabrication ESTmep 2025 Fabrication ESTmep 2024

Fabrication ESTmep 2023

Fabrication ESTmep 2022

Factory Design Suite(工厂设计套件)高级版 2021 Factory Design Suite(工厂设计套件)高级版 2020

Factory Design Suite(工厂设计套件)高级版 2019

Factory Design Suite(工厂设计套件)高级版 2018

Factory Design Suite(工厂设计套件)标准版 2021 Factory Design Suite(工厂设计套件)标准版 2020

Factory Design Suite(工厂设计套件)标准版 2019

Factory Design Suite(工厂设计套件)标准版 2018

Factory Design Suite(工厂设计套件)旗舰版 2021 Factory Design Suite(工厂设计套件)旗舰版 2020

Factory Design Suite(工厂设计套件)旗舰版 2019

Factory Design Suite(工厂设计套件)旗舰版 2018

Factory Design Utilities 2025 Factory Design Utilities 2024

Factory Design Utilities 2023

Factory Design Utilities 2022

FeatureCAM 高级版 2025 FeatureCAM 高级版 2024

FeatureCAM 高级版 2023

FeatureCAM 高级版 2022

FeatureCAM 标准版 2025 FeatureCAM 标准版 2024

FeatureCAM 标准版 2023

FeatureCAM 标准版 2022

FeatureCAM 旗舰版 2025 FeatureCAM 旗舰版 2024

FeatureCAM 旗舰版 2023

FeatureCAM 旗舰版 2022

Flame 2025 Flame 2024

Flame 2023

Flame 2022

Flame Assist 2025 Flame Assist 2024

Flame Assist 2023

Flame Assist 2022

Flame Transition 2024 Flame Transition 2023

Flame Transition 2022

Flame Transition 2021

Flare 2025 Flare 2024

Flare 2023

Flare 2022

Fusion 带 CAMplete TruePath 2025 Fusion 带 CAMplete TruePath 2024

Fusion 带 CAMplete TruePath 2023

Fusion 带 CAMplete TruePath 2022

Fusion 带 CAMplete TurnMill 2025 Fusion 带 CAMplete TurnMill 2024

Fusion 带 CAMplete TurnMill 2023

Fusion 带 CAMplete TurnMill 2022

Fusion 带 FeatureCAM HSMWorks 旗舰版 2024

HSMWorks 旗舰版 2023

HSMWorks 旗舰版 2022

FeatureCAM 旗舰版 2024

FeatureCAM 旗舰版 2023

FeatureCAM 旗舰版 2022

Fusion 带 FeatureCAM 标准版 HSMWorks 旗舰版 2024

HSMWorks 旗舰版 2023

HSMWorks 旗舰版 2022

FeatureCAM 标准版 2024

FeatureCAM 标准版 2023

FeatureCAM 标准版 2022

Fusion 带 Netfabb 标准版 2025 Fusion 带 Netfabb 标准版 2024

Fusion 带 Netfabb 标准版 2023

Fusion 带 Netfabb 标准版 2022

Fusion 带 PowerInspect HSMWorks 旗舰版 2024

HSMWorks 旗舰版 2023

HSMWorks 旗舰版 2022

PowerInspect 旗舰版 2024

PowerInspect 旗舰版 2023

PowerInspect 旗舰版 2022

Fusion with PowerMill 标准版 HSMWorks 旗舰版 2024

HSMWorks 旗舰版 2023

HSMWorks 旗舰版 2022

PowerMill 标准版 2024

PowerMill 标准版 2023

PowerMill 标准版 2022

Fusion with PowerMill 旗舰版 HSMWorks 旗舰版 2024

HSMWorks 旗舰版 2023

HSMWorks 旗舰版 2022

PowerMill 旗舰版 2024

PowerMill 旗舰版 2023

PowerMill 旗舰版 2022

Fusion 带 PowerShape HSMWorks 旗舰版 2024

HSMWorks 旗舰版 2023

HSMWorks 旗舰版 2022

PowerShape 旗舰版 2024

PowerShape 旗舰版 2023

PowerShape 旗舰版 2022

Helius PFA 2021 Helius PFA 2019

Helius PFA 2018

Helius PFA 2017

HSMWorks 旗舰版 2025 HSMWorks 旗舰版 2024

HSMWorks 旗舰版 2023

HSMWorks 旗舰版 2022

InfoDrainage 标准版 2025 InfoDrainage 标准版 2024

InfoDrainage 标准版 2023

InfoDrainage 旗舰版 2025 InfoDrainage 旗舰版 2024

InfoDrainage 旗舰版 2023

InfoWater Pro 2025 InfoWater Pro 2024

InfoWater Pro 2023

InfoWorks ICM 标准版 2025 InfoWorks ICM 标准版 2024

InfoWorks ICM 标准版 2023

InfoWorks ICM 旗舰版 2025 InfoWorks ICM 旗舰版 2024

InfoWorks ICM 旗舰版 2023

InfoWorks WS Pro 2025 InfoWorks WS Pro 2024

InfoWorks WS Pro 2023

Infrastructure Design Suite(基础设施设计套件)高级版 2021 Infrastructure Design Suite(基础设施设计套件)高级版 2020

Infrastructure Design Suite(基础设施设计套件)高级版 2019

Infrastructure Design Suite(基础设施设计套件)高级版 2018

Infrastructure Design Suite(基础设施设计套件)标准版 2021 Infrastructure Design Suite(基础设施设计套件)标准版 2020

Infrastructure Design Suite(基础设施设计套件)标准版 2019

Infrastructure Design Suite(基础设施设计套件)标准版 2018

Infrastructure Design Suite(基础设施设计套件)旗舰版 2021 Infrastructure Design Suite(基础设施设计套件)旗舰版 2020

Infrastructure Design Suite(基础设施设计套件)旗舰版 2019

Infrastructure Design Suite(基础设施设计套件)旗舰版 2018

InfraWorks 2025 InfraWorks 2024

InfraWorks 2023

InfraWorks 2022

Inventor 2021 Inventor 2020

Inventor 2019

Inventor 2018

Inventor CAM 旗舰版 2025 Inventor CAM 旗舰版 2024

Inventor CAM 旗舰版 2023

Inventor HSM 旗舰版 2022

Inventor ETO Developer 2023 Inventor ETO Developer 2022

Inventor ETO Developer 2021

Inventor ETO Developer 2020

Inventor ETO Distribution 2023 Inventor ETO Distribution 2022

Inventor ETO Distribution 2021

Inventor ETO Distribution 2020

Inventor LT™ 2021 Inventor LT™ 2020

Inventor LT™ 2019

Inventor LT™ 2018

Autodesk Inventor Nastran 2025 Autodesk Inventor Nastran 2024

Autodesk Inventor Nastran 2023

Autodesk Inventor Nastran 2022



Inventor Nesting 2025 Inventor Nesting 2024

Inventor Nesting 2023

Inventor Nesting 2022

Inventor Professional 2025 Inventor Professional 2024

Inventor Professional 2023

Inventor Professional 2022

Inventor Tolerance Analysis 2025 Inventor Tolerance Analysis 2024

Inventor Tolerance Analysis 2023

Inventor Tolerance Analysis 2022

Lustre 2025 Lustre 2024

Lustre 2023

Lustre 2022

Lustre Transition 2025 Lustre Transition 2024

Lustre Transition 2023

Lustre Transition 2022

Maya 2025 Maya 2024

Maya 2023

Maya 2022

Maya 2024 with Softimage**

Maya 2023 with Softimage**

Maya 2022 with Softimage**

** 只有从 Autodesk Maya with Softimage 处于维护服务合约 (maintenance plan) 续约期的永久使用许可座席转换至 Autodesk Maya 固定期限使用许可时,才提供此先前版本。



Maya 2025 - 适用于独立用户 Maya 2024 - 适用于独立用户

Maya 2023 - 适用于独立用户

Maya 2022 - 适用于独立用户

Maya Creative 2025 Maya Creative 2024

Maya Creative 2023

Maya LT 2020 Maya LT 2019

Maya LT 2018

Maya LT 2017

Maya Entertainment Creation Suite Standard 2020(Maya 娱乐创作套件标准版 2020) Maya Entertainment Creation Suite(Maya 娱乐创作套件)标准版 2019

Maya Entertainment Creation Suite(Maya 娱乐创作套件)标准版 2018

Maya Entertainment Creation Suite(Maya 娱乐创作套件)标准版 2017

Maya 2025 with Softimage Maya 2024 with Softimage

Maya 2023 with Softimage

Maya 2022 with Softimage

Softimage 2015



MEP Fabrication Suite 2020 AutoCAD 2019

AutoCAD 2018

AutoCAD 2017

Fabrication CADmep 2019

Fabrication CADmep 2018

Fabrication CADmep 2017

Fabrication CAMduct 2019

Fabrication CAMduct 2018

Fabrication CAMduct 2017

Fabrication ESTmep 2019

Fabrication ESTmep 2018

Fabrication ESTmep 2017

NavisWorks® Manage 2019

NavisWorks® Manage 2018

NavisWorks® Manage 2017

NavisWorks® Simulate 2019

NavisWorks® Simulate 2018

NavisWorks® Simulate 2017

Point Layout 2019

Point Layout 2018

Point Layout 2017

Revit 2019

Revit 2018

Revit 2017

Moldflow® Adviser 高级版 2024 Moldflow® Adviser 高级版 2023

Moldflow® Adviser 高级版 2021

Moldflow® Adviser 高级版 2019



Moldflow® Adviser 旗舰版 2024 Moldflow® Adviser 旗舰版 2023

Moldflow® Adviser 旗舰版 2021

Moldflow® Adviser 旗舰版 2019

Moldflow® Insight 高级版 2024 Moldflow® Insight 高级版 2023

Moldflow® Insight 高级版 2021

Moldflow® Insight 高级版 2019

Moldflow® Insight 标准版 2024 Moldflow® Insight 标准版 2023

Moldflow® Insight 标准版 2021

Moldflow® Insight 标准版 2019

Moldflow® Insight 旗舰版 2024 Moldflow® Insight 旗舰版 2023

Moldflow® Insight 旗舰版 2021

Moldflow® Insight 旗舰版 2019

Moldflow® Synergy 2024 Moldflow® Synergy 2023

Moldflow® Synergy 2021

Moldflow® Synergy 2019

MotionBuilder 2025 MotionBuilder 2024

MotionBuilder 2023

MotionBuilder 2022



Mudbox 2025 Mudbox 2024

Mudbox 2023

Mudbox 2022



Navisworks Manage 2025 Navisworks Manage 2024

Navisworks Manage 2023

Navisworks Manage 2022

Navisworks Simulate 2025 Navisworks Simulate 2024

Navisworks Simulate 2023

Navisworks Simulate 2022

Netfabb Local Simulation 2025 Netfabb Local Simulation 2024

Netfabb Local Simulation 2023

Netfabb Local Simulation 2022



Netfabb 高级版 2025 Netfabb 高级版 2024

Netfabb 高级版 2023

Netfabb 高级版 2022

Netfabb 旗舰版 2025 Netfabb 旗舰版 2024

Netfabb 旗舰版 2023

Netfabb 旗舰版 2022

Plant Design Suite(流程工厂设计套件)高级版 2021 Plant Design Suite(流程工厂设计套件)高级版 2020

Plant Design Suite(流程工厂设计套件)高级版 2019

Plant Design Suite(流程工厂设计套件)高级版 2018

Plant Design Suite(流程工厂设计套件)标准版 2021 Plant Design Suite(流程工厂设计套件)标准版 2020

Plant Design Suite(流程工厂设计套件)标准版 2019

Plant Design Suite(流程工厂设计套件)标准版 2018

Plant Design Suite(流程工厂设计套件)旗舰版 2021 Plant Design Suite(流程工厂设计套件)旗舰版 2020

Plant Design Suite(流程工厂设计套件)旗舰版 2019

Plant Design Suite(流程工厂设计套件)旗舰版 2018

Point Layout 2025 Point Layout 2024

Point Layout 2023

Point Layout 2022

PowerInspect 高级版 2025 PowerInspect 高级版 2024

PowerInspect 高级版 2023

PowerInspect 高级版 2022

PowerInspect 标准版 2025 PowerInspect 标准版 2024

PowerInspect 标准版 2023

PowerInspect 标准版 2022

PowerInspect - Ultimate 2025 PowerInspect 旗舰版 2024

PowerInspect 旗舰版 2023

PowerInspect 旗舰版 2022

PowerMill 高级版 2025 PowerMill 高级版 2024

PowerMill 高级版 2023

PowerMill 高级版 2022

PowerMill 标准版 2025 PowerMill 标准版 2024

PowerMill 标准版 2023

PowerMill 标准版 2022

PowerMill 旗舰版 2025 PowerMill 旗舰版 2024

PowerMill 旗舰版 2023

PowerMill 旗舰版 2022

PowerShape 高级版 2025 PowerShape 高级版 2024

PowerShape 高级版 2023

PowerShape 高级版 2022

PowerShape 标准版 2025 PowerShape 标准版 2024

PowerShape 标准版 2023

PowerShape 标准版 2022

PowerShape 旗舰版 2025 PowerShape 旗舰版 2024

PowerShape 旗舰版 2023

PowerShape 旗舰版 2022

Product Design Suite(产品设计套件)高级版 2021 Product Design Suite(产品设计套件)高级版 2020

Product Design Suite(产品设计套件)高级版 2019

Product Design Suite(产品设计套件)高级版 2018

Product Design Suite(产品设计套件)旗舰版 2021 Product Design Suite(产品设计套件)旗舰版 2020

Product Design Suite(产品设计套件)旗舰版 2019

Product Design Suite(产品设计套件)旗舰版 2018

Recap Pro 2025 Recap Pro 2024

Recap Pro 2023

Recap Pro 2022

Revit 2025 Revit 2024

Revit 2023

Revit 2022

Revit 2025 衍生式设计 Revit 2024 衍生式设计

Revit 2023 衍生式设计

Revit 2022 衍生式设计

Revit LT 2025 Revit LT 2024

Revit LT 2023

Revit LT 2022

Robot Structural Analysis Professional 2025 Robot Structural Analysis Professional 2024

Robot Structural Analysis Professional 2023

Robot Structural Analysis Professional 2022

SketchBook® Pro 2021 SketchBook® Pro 2020

SketchBook Pro for Enterprise 2019

SketchBook Pro for Enterprise 2018

Structural Bridge Design 2025 Structural Bridge Design 2024

Structural Bridge Design 2023

Structural Bridge Design 2022

TruComp 2019 TruComp 2018

TruComp 2017

TruComp 2016

TruComposites 标准版 2021 TruComposites 标准版 2020

TruComposites 标准版 2019

TruLaser 2019

TruPlan 2019



TruComposites 旗舰版 2021 TruComposites 旗舰版 2020

TruComposites 旗舰版 2019

TruComp 2019

TruFiber 2019



TruFiber 2019 TruFiber 2018

TruFiber 2017

TruLaser 2019 TruLaser 2018

TruLaser 2017

TruLaser 2016

TruNest 2020 TruNest Composites 2019

TruNest Contour 2019

TruNest Multi-Tool 2019



TruNest Composites 2019 TruNest Composites 2018

TruNest Composites 2017

TruNest Composites 2016

TruNest Contour 2019 TruNest Contour 2018

TruNest Contour 2017

TruNest Contour 2016

TruNest Multi-Tool 2019 TruNest Multi-Tool 2018

TruNest Multi-Tool 2017

TruNest Multi-Tool 2016

TruPlan 2019 TruPlan 2018

TruPlan 2017

Vault Basic - Client 2025 Vault Basic - Client 2024

Vault Basic - Client 2023

Vault Basic - Client 2022

Vault Basic - Server 2025 Vault Basic - Server 2024

Vault Basic - Server 2023

Vault Basic - Server 2022

Vault Office 2025 Vault Office 2024

Vault Office 2023

Vault Office 2022

Vault Professional 2025 Vault Professional 2024

Vault Professional 2023

Vault Professional 2022

Vault Workgroup 2023 Vault Workgroup 2022

Vault Workgroup 2021

Vault Workgroup 2020

Enterprise Add-on for Vault 2024 Enterprise Add-on for Vault 2023

Enterprise Add-on for Vault 2022

Enterprise Add-on for Vault 2021

Vehicle Tracking 2025 Vehicle Tracking 2024

Vehicle Tracking 2023

Vehicle Tracking 2022

VRED Core 2025 VRED Core 2024

VRED Core 2023

VRED Core 2022

VRED Design 2025 VRED Design 2024

VRED Design 2023

VRED Design 2022

VRED Presenter 2025 VRED Presenter 2024

VRED Presenter 2023

VRED Presenter 2022

VRED Professional 2025 VRED Professional 2024

VRED Professional 2023

VRED Professional 2022