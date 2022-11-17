在某些地区，您可以在线更改或联系支持人员更改固定期限使用许可期限（例如，从月度固定期限使用许可更改为1 年期或 3 年期固定期限使用许可）。
根据您订购固定期限使用许可的方式，按照以下步骤操作。对于您所在的地区，如果这些选项均不可用，则在原始固定期限使用许可到期后，新购不同期限的固定期限使用许可。
在当前期限结束之前，不会应用新期限。在现有期限到期之前，不收取任何费用。在新期限开始之日，将向您收取全部费用。
如果您的固定期限使用许可是通过 Autodesk 授权合作伙伴订购的，请与之联系以帮助您完成更改。
查找合作伙伴联系信息：
联系您的合作伙伴以更改此固定期限使用许可下次续展的期限长度。
注意：仅当合约将在 90 天内到期时，才显示“续展”按钮。
助手可以帮助您找到答案或联系支持人员。
您享有什么级别的支持？
不同的固定期限使用许可方案提供了不同级别的支持。了解您的许可方案提供的支持级别。
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