帐户管理基础知识

选择固定期限使用许可期限。

在某些地区，您可以在线更改或联系支持人员更改固定期限使用许可期限（例如，从月度固定期限使用许可更改为1 年期或 3 年期固定期限使用许可）。

 

根据您订购固定期限使用许可的方式，按照以下步骤操作。对于您所在的地区，如果这些选项均不可用，则在原始固定期限使用许可到期后，新购不同期限的固定期限使用许可。

更改在线订购的固定期限使用许可的期限长度

在当前期限结束之前，不会应用新期限。在现有期限到期之前，不收取任何费用。在新期限开始之日，将向您收取全部费用。

  1. 登录 Autodesk Account：manage.autodesk.com
  2. 在“计费和订单”>“固定期限使用许可和合约”中，单击产品以打开固定期限使用许可详细信息。
  3. 向下滚动到“续展详细信息”部分。在“期限”下，单击“更改”。
  4. 在“更改固定期限使用许可期限”中，选择新期限。例如，对于 1 年期，每年支付一次。
  5. 单击“确认”。您的期限更改在确认时会注明开始日期，您将收到确认电子邮件。在此日期之前，您可以再次更改期限。

更改通过合作伙伴订购的固定期限使用许可的期限长度

如果您的固定期限使用许可是通过 Autodesk 授权合作伙伴订购的，请与之联系以帮助您完成更改。

 

查找合作伙伴联系信息：

  1. 登录 Autodesk Account：manage.autodesk.com
  2. 在“计费和订单”>“固定期限使用许可和合约”中，找到您的合约，然后单击“续展”以显示合作伙伴名称和电子邮件。

联系您的合作伙伴以更改此固定期限使用许可下次续展的期限长度。

注意：仅当合约将在 90 天内到期时，才显示“续展”按钮。

另请参见

需要帮助？请求助 Autodesk 助手！

助手可以帮助您找到答案或联系支持人员。

求助助手

您享有什么级别的支持？

不同的固定期限使用许可方案提供了不同级别的支持。了解您的许可方案提供的支持级别。

查看支持级别