如果您的固定期限使用许可是通过 Autodesk 授权合作伙伴订购的，请与之联系以帮助您完成更改。

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登录 Autodesk Account：manage.autodesk.com。 在“计费和订单”>“固定期限使用许可和合约”中，找到您的合约，然后单击“续展”以显示合作伙伴名称和电子邮件。

联系您的合作伙伴以更改此固定期限使用许可下次续展的期限长度。

注意：仅当合约将在 90 天内到期时，才显示“续展”按钮。