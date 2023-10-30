在您的个人资料中，您可以选择设置安全与隐私设置。在安全性方面，Autodesk 建议设置双重验证以保护您的帐户。双重验证是指您在登录 Autodesk 帐户时需要提供代码，从而增添一层额外的安全保障。

您可以随时查看和更新您的隐私设置。Autodesk 通过个人对桌面产品的使用情况收集数据以进行分析。通过我们的分析计划收集这些数据有助于 Autodesk 更好地了解您如何使用我们的产品和服务。有关此计划的更多具体信息，请访问 Autodesk 分析计划 （英文）。