在您的个人资料中，您可以选择设置安全与隐私设置。在安全性方面，Autodesk 建议设置双重验证以保护您的帐户。双重验证是指您在登录 Autodesk 帐户时需要提供代码，从而增添一层额外的安全保障。
您可以随时查看和更新您的隐私设置。Autodesk 通过个人对桌面产品的使用情况收集数据以进行分析。通过我们的分析计划收集这些数据有助于 Autodesk 更好地了解您如何使用我们的产品和服务。有关此计划的更多具体信息，请访问 Autodesk 分析计划 （英文）。
在您的个人资料中，您可以选择设置安全与隐私设置。在安全性方面，Autodesk 建议设置双重验证以保护您的帐户。双重验证是指您在登录 Autodesk 帐户时需要提供代码，从而增添一层额外的安全保障。
您可以随时查看和更新您的隐私设置。Autodesk 通过个人对桌面产品的使用情况收集数据以进行分析。通过我们的分析计划收集这些数据有助于 Autodesk 更好地了解您如何使用我们的产品和服务。有关此计划的更多具体信息，请访问 Autodesk 分析计划 （英文）。
要使用双重验证，请先在您的移动设备上安装认证器应用以生成代码。Autodesk 支持所有基于时间的一次性密码 (TOTP) 认证器应用。部分示例包括 Twilio Authy、Cisco Duo、Google 认证器或 Microsoft 认证器，这些全都是免费的。
注意：使用组织帐户登录的企业客户将无法选择设置双重验证。
下次登录时，除了电子邮件和密码外，您还需要输入认证器应用生成的代码。
注意：如果您在设置双重验证时需要帮助，可以联系技术支持。
下次登录时，系统不会要求您输入代码。
如果在某些时候，安装有认证器应用的设备不可用，您可以请求将验证代码发送到您的电子邮件地址。
对于 2023 及更高版本的大多数桌面产品，您可以更改一次设置，所做的更改将应用于整个 Autodesk Account。对于 2022 及更低版本的某些桌面产品，对产品隐私设置进行的更改可能仅应用于您在特定设备上使用的桌面产品。
要获得问题的答案，请发送电子邮件至 privacy.questions@autodesk.com。
注意：出于操作目的，需要收集某些使用情况数据，因此“数据收集（必需）”选项无法更改。例如，我们可能需要数据来提供服务或功能，或确定对产品的使用是否有效。
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