帐户管理基础知识

安全与隐私设置

在您的个人资料中，您可以选择设置安全与隐私设置。在安全性方面，Autodesk 建议设置双重验证以保护您的帐户。双重验证是指您在登录 Autodesk 帐户时需要提供代码，从而增添一层额外的安全保障。

 

您可以随时查看和更新您的隐私设置。Autodesk 通过个人对桌面产品的使用情况收集数据以进行分析。通过我们的分析计划收集这些数据有助于 Autodesk 更好地了解您如何使用我们的产品和服务。有关此计划的更多具体信息，请访问 Autodesk 分析计划 （英文）。

安全：双重验证

 

要使用双重验证，请先在您的移动设备上安装认证器应用以生成代码。Autodesk 支持所有基于时间的一次性密码 (TOTP) 认证器应用。部分示例包括 Twilio Authy、Cisco Duo、Google 认证器或 Microsoft 认证器，这些全都是免费的。

 

注意：使用组织帐户登录的企业客户将无法选择设置双重验证。 

要设置并启用双重验证，请执行以下操作：

  1. 下载认证器应用并将其安装到您的移动设备。
  2. 转到 Autodesk Account 个人资料中的“安全”。
  3. 在“双重验证”下，单击“设置”。
  4. 为了重新确认您的身份，请输入您的电子邮件和密码，然后单击“登录”。
  5. 使用认证器应用扫描个人资料中显示的二维码。
  6. 输入认证器应用生成的 Autodesk 代码，然后单击“启用”。

下次登录时，除了电子邮件和密码外，您还需要输入认证器应用生成的代码。

 

注意：如果您在设置双重验证时需要帮助，可以联系技术支持。 

要在其他设备上设置双重验证，请执行以下操作：

  1. 转到 Autodesk Account 个人资料中的“安全”。使用双重验证代码登录。
  2. 在“双重验证”下，单击“编辑”。
  3. 为了重新确认您的身份，请输入您的电子邮件和密码，然后单击“登录”。
  4. 使用认证器应用扫描个人资料中显示的二维码。
  5. 输入认证器应用生成的 Autodesk 代码，然后单击“启用”。

要关闭双重验证，请执行以下操作：

  1. 转到 Autodesk Account 个人资料中的“安全”。使用双重验证代码登录。
  2. 在“双重验证”下，单击“编辑”。
  3. 为了重新确认您的身份，请输入您的电子邮件和密码，然后单击“登录”。
  4. 从选项中选择“关闭”，然后单击“下一步”。
  5. 确认关闭双重验证。

下次登录时，系统不会要求您输入代码。

要使用备选方法进行双重验证，请执行以下操作：

 

如果在某些时候，安装有认证器应用的设备不可用，您可以请求将验证代码发送到您的电子邮件地址。

  1. 在要求您输入代码的“帐户验证”屏幕上，单击“使用其他方法”。
  2. 在“选择方法”屏幕上，输入您的电子邮件地址，然后单击“发送代码”。
  3. 在显示的“帐户验证”屏幕上，输入发送到您的电子邮件地址的代码，然后单击“输入代码”。

隐私：管理产品数据首选项

对于 2023 及更高版本的大多数桌面产品，您可以更改一次设置，所做的更改将应用于整个 Autodesk Account。对于 2022 及更低版本的某些桌面产品，对产品隐私设置进行的更改可能仅应用于您在特定设备上使用的桌面产品。

 

要获得问题的答案，请发送电子邮件至 privacy.questions@autodesk.com

要从 Autodesk 个人资料管理首选项，请执行以下操作：

  1. 登录您的 Autodesk Account 个人资料
  2. 在“设置”>“产品隐私”下，单击“桌面产品”旁边的“添加 +”图标以选择您的首选项。
  3. 根据需要更改您的首选项。
  4. 单击“保存”以确认更改。

注意：出于操作目的，需要收集某些使用情况数据，因此“数据收集（必需）”选项无法更改。例如，我们可能需要数据来提供服务或功能，或确定对产品的使用是否有效。

要从桌面产品管理首选项，请执行以下操作：

  1. 打开产品。
  2. 转到“帐户设置”菜单或“帮助”菜单（设置位置因产品而异）。
  3. 单击“隐私设置”或“桌面分析”。

另请参见

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