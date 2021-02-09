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删除分散的工作空间，并将团队联系到集中可信数据源中。
安全管理项目数据、跟踪进度并按时交付。
使用模型画面、灵活的工作流、自动化分析工具等。
随时随地安全协作。将 Civil 3D 文件集中存储在一个位置，以使团队保持在同一页面上，并可视化设计更改以查看其影响。
随时随地与任何人在 Revit 中开展协作，并在浏览器中可视化聚合项目模型。实时同步更改，并在准备好后发布。
确保团队能够访问正确的数据、优化审阅流程、深入了解项目进度，以及使用模型协调和冲突检测工具。”
— Eoghan Keenan，Designer Group BIM 交接主管
同步模型所花费时间减少量
试运行节省的成本（包括初始软件投资）
BIM Collaborate Pro 将建筑、工程和施工团队连接在单个平台上，从而简化协作。它可以改善沟通、加快项目进度并减少返工和 RFI。
BIM Collaborate Pro 供 AEC 团队跨领域使用，但对于项目经理、项目建筑师、BIM 主管和数字实践经理尤其有用。