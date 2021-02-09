Autodesk BIM Collaborate Pro：创建、协作并保持最新

什么是 Autodesk BIM Collaborate Pro？

Autodesk BIM Collaborate Pro 是一款基于远程服务的设计协作和设计管理软件，使团队能够：

  • 组织项目数据、普及访问并连接。

  • 提高项目可见性，按时交付。

  • 在日益复杂的项目上展开协作。

  • 在 Revit、Civil 3D 或 Plant 3D 中共同创作。

Autodesk BIM Collaborate Pro overview (video: 2:17 min.) （英文）

为何使用 Autodesk BIM Collaborate Pro？

集中数据

删除分散的工作空间，并将团队联系到集中可信数据源中。

查看完整图片

安全管理项目数据、跟踪进度并按时交付。

改变协作方式

使用模型画面、灵活的工作流、自动化分析工具等。

了解 Autodesk BIM Collaborate Pro 用途

通过 BIM Collaborate Pro 共同创作、进行协作和协调

Civil 3D + BIM Collaborate Pro 概述（视频：3 分 26 秒）（英文）

将 Civil 3D 文件集中存储在一个位置

随时随地安全协作。将 Civil 3D 文件集中存储在一个位置，以使团队保持在同一页面上，并可视化设计更改以查看其影响。

Revit + BIM Collaborate Pro 概述（视频：2 分 14 秒）（英文）

使用安全连接简化 Revit 共同创作

随时随地与任何人在 Revit 中开展协作，并在浏览器中可视化聚合项目模型。实时同步更改，并在准备好后发布。

Plant 3D + BIM Collaborate Pro 概述（视频：1 分 58 秒）（英文）

增强 AutoCAD Plant 3D 用户的协作

确保团队能够访问正确的数据、优化审阅流程、深入了解项目进度，以及使用模型协调和冲突检测工具。”

探索 BIM Collaborate Pro 基本工作流

视频：使用 BIM Collaborate Pro 进行设计协作的技术演示

设计协作

在单个环境中使用基于项目的工作流管理多领域团队和数据。

 

观看视频（2 分 14 秒）（英文）
视频：使用 BIM Collaborate Pro 进行文档管理技术演示

文档管理

通过有用的管理功能，在远程服务中存储、审阅和共享项目文档。

 

观看视频（2 分 50 秒）（英文）
视频：使用 BIM Collaborate Pro 进行模型协调的技术演示

模型协调

在施工前快速识别和解决冲突和设计错误。

 

观看视频（2 分 12 秒）（英文）

哪款 BIM Collaborate 产品适合您？

比较产品
在桌面上使用 BIM Collaborate 的女性

BIM Collaborate

适用于审查设计工作、提供反馈和协调模型的团队。

 

查看所有功能
在桌面上使用 BIM Collaborate Pro 的女性

BIM Collaborate Pro

适用于需要在 Revit、Civil 3D 或 Plant 3D 中共同创建并管理数据交换的团队。

 

查看所有功能

BIM Collaborate Pro 资源

显示 BIM Collaborate 快速入门指南的笔记本电脑屏幕

教程

快速入门手册

加快对 BIM Collaborate Pro 功能的了解，并迅速上手。

 

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Web 应用程序中的排水设计项目 Web 渲染和设计模型

扩展

BIM 和 GIS 远程协作

了解将 BIM 和地理信息系统 (GIS) 连接起来如何让您在上下文环境中工作。

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显示 Autodesk BIM Collaborate Pro 中 Design Collaboration 的桌面屏幕

网络讲座

网络讲座软件集：设计协作

通过此设计协作网络讲座软件集了解 BIM Collaborate Pro 的功能和优势。

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常见问题解答 (FAQ)

Autodesk BIM Collaborate Pro 在哪种操作系统上运行？

Autodesk BIM Collaborate Pro 基于 Web，无桌面操作系统要求。有关详细信息，请参见 BIM Collaborate Pro 系统要求

BIM Collaborate Pro 的用途是什么？

BIM Collaborate Pro 将建筑、工程和施工团队连接在单个平台上，从而简化协作。它可以改善沟通、加快项目进度并减少返工和 RFI。

谁使用 BIM Collaborate Pro?

BIM Collaborate Pro 供 AEC 团队跨领域使用，但对于项目经理、项目建筑师、BIM 主管和数字实践经理尤其有用。

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