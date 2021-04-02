BIM Collaborate 产品的主要功能

BIM Collaborate Pro 的 Design Collaboration 模块中的项目时间轴

设计协作

在单个系统中使用基于项目的工作流管理土木工程、建筑设计和多规程数据

项目模板

使用文件、问题、表单和角色的可配置模板有效设置项目

普及数据访问

在线审阅设计并集中管理团队、项目和数据权限

高级更改分析

通过查看二维和三维模型的任意组合，查看各规程的更改如何影响计划工作

项目活动跟踪

查看共享设计包的日期和内容，管理多规程项目的数据交换

已连接问题

确定并指定问题以进行解决。使用问题附加模块直接在 Revit 或 Navisworks 中解决问题

自动冲突检测

通过对与实时工作分开的文件夹中的共享模型运行冲突分析，探索设计选项

有价值的项目见解

跟踪常见问题，使用您的项目数据改进规划和可预测性

集中可信数据源

在一个位置存储和管理所有项目数据，以提高移交效率

Autodesk BIM Collaborate Pro 2025 新功能

Autodesk BIM Collaborate Pro 2025 新功能

Tandem for AEC 权利

借助数字孪生的构建、交付和维护能力，拓展客户服务范围。

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BIM Collaborate Pro 和 BIM Collaborate 的功能

BIM Collaborate Pro 和 BIM Collaborate 中的功能

增强功能

多规程设计协作

在集中的可信数据源中使用基于项目的工作流全面管理土木工程、建筑设计以及多规程团队和数据。使用桥梁技术在项目之间与内外部团队共享详细信息。查看项目角色间的软件包状态，从而改善连接、沟通和透明度。（视频：2 分 42 秒）（英文）

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项目模板

通过在项目样板中为文件、问题、表格和角色配置设置，简化项目设置。以更少的步骤从先前项目中复制项目设置，从而节省时间并提高一致性。

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对设计数据的公众化访问

在网络浏览器中轻松查看设计。在一个位置管理团队、项目和帐户。使用强大的访问权限，您可以通过自动控制确保对相关数据的访问安全，使团队保持专注。

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高级更改分析

通过查看二维或三维模型的任意组合，了解各规程的更改如何影响计划工作。建立观察组以跟踪和确定更改范围并获取自动通知。设置变更审核的批准工作流。

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项目活动跟踪

设计主管可以使用时间轴视图轻松查看共享设计软件包和数据的日期和内容。您还可以使用一个界面创建和使用有关多规程项目的软件包。

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已连接问题

轻松识别和指定设计问题以快速解决。使用附加模块直接在 Revit 或 Navisworks 中解决从云端分配给您的问题，以实现闭环工作流。

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增强功能

自动冲突检测

使用自动冲突分析提高设计质量并简化协调以参考云中的模型。

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有价值的项目见解

跟踪整个设计共创流程中的常见问题。使用自己的项目数据改进规划和可预测性。

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单一数据源

无论项目数据是在 Revit、Civil 3D 还是在 AutoCAD Plant 3D 中生成的，所有项目数据都在一个位置进行存储和管理，从而可以提高交接期间的效率。

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BIM Collaborate Pro 专有功能

Revit 在线工作共享

将工作共享移至云，以实现更快、更顺畅的 Revit 共同创建。使用 BIM 数据以提高下游可施工性。

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Collaboration for Civil 3D

在一个位置安全地协作处理 Civil 3D 文件、数据快捷方式和外部参照，并在网络浏览器中轻松地进行设计审阅。

Plant 3D 设计协作

跨团队安全访问 AutoCAD Plant 3D 文件。在基于云的通用数据环境中维护合规性要求。