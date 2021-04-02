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在单个系统中使用基于项目的工作流管理土木工程、建筑设计和多规程数据
使用文件、问题、表单和角色的可配置模板有效设置项目
在线审阅设计并集中管理团队、项目和数据权限
通过查看二维和三维模型的任意组合，查看各规程的更改如何影响计划工作
查看共享设计包的日期和内容，管理多规程项目的数据交换
确定并指定问题以进行解决。使用问题附加模块直接在 Revit 或 Navisworks 中解决问题
通过对与实时工作分开的文件夹中的共享模型运行冲突分析，探索设计选项
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多规程设计协作
在集中的可信数据源中使用基于项目的工作流全面管理土木工程、建筑设计以及多规程团队和数据。使用桥梁技术在项目之间与内外部团队共享详细信息。查看项目角色间的软件包状态，从而改善连接、沟通和透明度。（视频：2 分 42 秒）（英文）