Tandem for AEC 作为订购 BIM collaboration Pro 固定期限的使用许可的权利提供,您将有权访问 Tandem for AEC,这是 BIM Collaborate Pro 固定期限的使用许可的一部分。Tandem for AEC 包括无限数量的设施、标记资源和数据流,但查看时间序列历史记录的时间限制为最多 14 天。Tandem for AEC 用户数量根据 BIM Collaborate Pro 固定期限的使用许可数量的套餐而定。对于 EBA 客户,这是个独立产品,您可以请求根据 Token Flex 协议提供。