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Tandem for AEC 用于创建、交付和维护数字孪生。
Autodesk Tandem for AEC 是一款基于远程服务的数字孪生软件，通过订购 BIM Collaborate Pro 固定期限的使用许可提供，工程建设公司可以：
构建、交付和维护数字孪生。
将建筑系统与空间联系起来。
在交接后衡量设计决策的绩效。
提供新服务，例如为客户运营建造、交付和维护数字孪生。
通过数字化移交提高数据交换和可见性并减少缺陷。
收集有关设计工程流程中所做决策的绩效反馈。
Tandem for AEC 用于创建、交付和维护数字孪生。
Tandem for AEC 为工程建设公司内的广泛专业人员提供服务，包括项目经理、建筑师/设计师、工程师、承包商和施工经理、VDC 经理和 BIM 经理。它能够满足这些人员在项目生命周期中的特定需求和角色要求。
Tandem for AEC 数据托管在美国。
Tandem for AEC 作为订购 BIM collaboration Pro 固定期限的使用许可的权利提供，您将有权访问 Tandem for AEC，这是 BIM Collaborate Pro 固定期限的使用许可的一部分。Tandem for AEC 包括无限数量的设施、标记资源和数据流，但查看时间序列历史记录的时间限制为最多 14 天。Tandem for AEC 用户数量根据 BIM Collaborate Pro 固定期限的使用许可数量的套餐而定。对于 EBA 客户，这是个独立产品，您可以请求根据 Token Flex 协议提供。