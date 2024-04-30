AUTODESK TANDEM FOR AEC 与 BIM COLLABORATE PRO

使用数字孪生软件进行转型

使用 Tandem for AEC 增强工程建设项目交付

什么是 Tandem for AEC？

Autodesk Tandem for AEC 是一款基于远程服务的数字孪生软件，通过订购 BIM Collaborate Pro 固定期限的使用许可提供，工程建设公司可以：

  • 构建、交付和维护数字孪生。

  • 将建筑系统与空间联系起来。

  • 在交接后衡量设计决策的绩效。

Tandem for AEC 概述（视频：3 分 35 秒）（英文）

为什么使用 Autodesk Tandem for AEC？

拓展新机会

提供新服务，例如为客户运营建造、交付和维护数字孪生。

强化与客户的关系

通过数字化移交提高数据交换和可见性并减少缺陷。

获得绩效见解

收集有关设计工程流程中所做决策的绩效反馈。

主要功能

快速、可重复的双子建筑

资源信息模型

以有意义的方式构造数据。使用行业标准分类系统指定资源分解结构或定义分类方案。

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设施模板

建立可重复的流程构建数字孪生。构造数据并推动一致性。从我们的库中选择模板，或自定义您自己的模板以在多个设施中使用。

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参数库

设计数据，以获得最大价值。定义数字孪生的特性，以确保其准确表示设施并与所需结果一致。使用标准参数和自定义参数从现有 Revit 文件快速导入关注的数据。

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标记资源

使用 Tandem 数字孪生软件管理资源数据。快速查找或更新资源数据和文档，并使日常管理和维护任务简单明了。（视频：1 分 44 秒）（英文）

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视频：Autodesk Tandem 中的资源面板演示

文档链接

将资源链接至所需文档，如操作和维护手册、保修、产品数据表、激光扫描等。（视频：1 分 40 秒）（英文）

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视频：Autodesk Tandem 中文档链接演示

空间

借助专用房间和标高列表，查看和管理与建筑空间关联的所有数据。按级可视化、显示所有关联资源或查看流数据趋势，以做出明智的运营决策。（视频：1 分 45 秒）（英文）

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视频：Autodesk Tandem 中的空间面板演示

导入 BIM 数据 

通过与 Tandem for AEC 集成，从 Autodesk Docs 获取数据的源项目或手动导入 IFC 和 Revit 模型。

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通过上下文环境了解建筑系统

数据流

将 IoT 和 BMS 数据连接到数字孪生，通过可查看长达 14 天数据的时间系列图标，利用应用于空间和系统的热图了解建筑运营情况。应用阈值，可快速创建系统性能的见解和警报。

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系统

创建可追踪的建筑系统网络。将三维 BIM 模型与自动化技术相结合，以反映建筑的分配系统、可视化网络和纠正中断。在系统的上下游移动，查看上下文环境中的资源并了解它们所服务的空间。

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系统跟踪

可视化和理解上下文环境中的系统。系统跟踪通过自动说明系统中的路径和图元，简化复杂模型的导航。

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快速导航数据

全局搜索

在 Tandem 数字孪生软件中，按类型快速查找文档、资源、特定资源、空间、保存的视图和面板。（视频：1 分 26 秒）（英文）

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视频：Autodesk Tandem 中的数字孪生搜索功能演示

过滤器

利用过滤器面板快速分离出所需内容。（视频：3 分钟）（英文）

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视频：Autodesk Tandem 过滤器演示

视图

在几秒钟内将大型数据集分解为简单的视图。根据数据过滤、着色和保存孪生的三维可视化。准备专用数据子集以捕获、验证工作流并管理视图，以仅查看相关内容。

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库存

以熟悉的表格格式全面查看设施数据。借助批量导入、轻松编辑以及简单的搜索和过滤功能，可以快速轻松地进行导航或重新配置。（视频：2 分 17 秒）（英文）
视频：Autodesk Tandem 中的特性和库存演示

管理双子建筑进程

面板

通过在图表中查看资源数据的完整性，使用面板加快双子建筑进程。（视频：1 分 20 秒）（英文）

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视频：Autodesk Tandem 中的数据面板演示

历史记录

通过全面记录用户及其各自的编辑，密切关注对数字孪生所做的每项更改。（视频：1 分 09 秒）（英文）

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视频：Autodesk Tandem 中的数字孪生历史记录演示

管理团队和使用情况

管理员可以管理团队成员和权限级别，并跟踪您在整个组织中对 Tandem 的使用。（视频：2 分钟）（英文）

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视频：Autodesk Tandem 管理概述

设施转移

数字孪生完成后，Autodesk Tandem 支持将数字孪生转移给设施所有者。

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视频：Windower Construction 如何解决从施工到设施管理的交接空白

“Tandem 为我们提供了绝佳的机会，为非 BIM 专家的业主和设施管理人员提供价值。”

— Amr Raafat，Windover Construction 首席创新官

探索 Tandem for AEC 基本工作流

视频：指定数据要求过程的演示

指定数据要求

创建具有自定义分类和参数的设施模板以构建 FM 数据。

 

观看视频（3 分 22 秒）（英文）
视频：在 Autodesk Tanem 中设置连接

创建数据流连接

在 Tandem 数据流中设置连接、指定参数和映射数据以可视化设施操作。

 

观看视频（2 分 14 秒）（英文）

常见问题解答 (FAQ)

Tandem for AEC 的用途是什么？

Tandem for AEC 用于创建、交付和维护数字孪生。 

Tandem for AEC 的使用者有哪些？

Tandem for AEC 为工程建设公司内的广泛专业人员提供服务，包括项目经理、建筑师/设计师、工程师、承包商和施工经理、VDC 经理和 BIM 经理。它能够满足这些人员在项目生命周期中的特定需求和角色要求。

Tandem for AEC 数据托管在何处？

Tandem for AEC 数据托管在美国。

Tandem for AEC 固定期限的使用许可的成本是多少？

Tandem for AEC 作为订购 BIM collaboration Pro 固定期限的使用许可的权利提供，您将有权访问 Tandem for AEC，这是 BIM Collaborate Pro 固定期限的使用许可的一部分。Tandem for AEC 包括无限数量的设施、标记资源和数据流，但查看时间序列历史记录的时间限制为最多 14 天。Tandem for AEC 用户数量根据 BIM Collaborate Pro 固定期限的使用许可数量的套餐而定。对于 EBA 客户，这是个独立产品，您可以请求根据 Token Flex 协议提供。