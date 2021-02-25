在线订购帮助中心

查找与通过 Autodesk 订购相关问题的解答。

软件、固定期限的使用许可和服务

固定期限的使用许可权益

有关详细信息，请访问我们的订购客户权益页面。如果订购 Autodesk 软件或相关服务的固定期限的使用许可，则有权享受以下权益和服务:

  • Autodesk 支持专家 - 您可以预约通话、在线交谈（限时提供）或向我们发送电子邮件。
  • 远程桌面协助 - 获得安全的实践操作疑难解答。
  • 在线资源 - 访问我们的知识库（包含帮助文档、教程、培训视频）和社区支持论坛。

固定期限的使用许可和相关服务可用性

Autodesk 以固定期限的使用许可模式提供最新版本的软件产品。了解您能否在线订购特定 Autodesk 产品的固定期限的使用许可：

  1. 访问 Autodesk 产品列表以查看所有可用产品。
  2. 选择一个产品以访问产品信息页面。
  3. 单击产品页面菜单上的订购固定期限的使用许可，以查看您的固定期限的使用许可选项。

未在线提供的产品
 

某些软件解决方案、企业产品和专业许可选项（如多（人）用户固定期限使用许可）无法在线订购。有关未在线提供的产品选项，请联系 Autodesk 授权经销商或您的 Autodesk 业务代表。
 

产品更新和先前版本
 

如果客户具有处于有效固定期限内的软件使用许可，当最新版本发布后，将有资格自动更新到最新版本。

如果订购当前版本 Autodesk 软件的固定期限使用许可，则有权获取某些先前版本 Autodesk 软件。有关信息，请参见适用于订购客户的先前版本。

购物工具和产品信息

以下购物工具可帮助您确定哪些软件产品更适合您的项目：

  • 我们的产品。查看可在线订购的所有产品目录，此目录包含软件固定期限的使用许可的建议零售价*。
  • 行业软件集。您可以在一个软件包中获取一系列必备 Autodesk 软件和服务。
  • 促销*。查找广受欢迎的一些产品的折扣价*和限时优惠*。
  • 支持产品。了解固定期限的使用许可随附的支持。

*本页面所宣传的建议零售价（不含运费、经办和税费）是 Autodesk 对您所在地区某一特定产品，在特定时间段的建议零售价。建议零售价仅供参考，实际的零售价由 Autodesk 授权经销商决定。欲知详情，请联系数位河商贸（上海）有限公司（Autodesk 在中国的授权经销商）。
 

访问以下资源以获取软件信息：

  • Autodesk 产品中心。通过指向有关免费试用版、产品功能和比较、视频演示以及其他资源的链接，探究 Autodesk 产品。
  • 系统要求。查看支持的操作系统、最低要求和更大限度提高软件性能所需的其他系统规格。
  • 支持与学习。浏览在线产品教程、视频演示、Service Pack、其他下载项以及疑难解答资源。
  • 软件语言选项。查看软件提供的多种语言版本选项。
  • Autodesk Community。联系其他 Autodesk 软件用户和 Autodesk 支持专家。在社区论坛中获取来自专家的解答和建议。

许可类型和固定期限的使用许可选项

Autodesk 软件和服务仅通过固定期限的使用许可提供。如果订购 Autodesk 产品固定期限的使用许可，则可以手动续展期限许可并自动获取最新软件、产品增强功能和支持。有关详细信息，请参见固定期限的使用许可权益。

将产品和服务添加到购物车后，以下选项将可用：

  • 单（人）用户固定期限使用许可和多（人）用户固定期限使用许可：输入 1 以上的数量可使多个指定用户获取单一固定期限的使用许可。订购后，您可以将访问权限指定给其他指定用户。
  • 固定期限的使用许可期限：选择 1 到 3 年期限的固定期限的使用许可选项。有关选择固定期限使用许可期限长度的详细信息，请参见“固定期限的使用许可期限”。
  • 支持：所有固定期限的使用许可均提供以下权益：
    • Autodesk 支持专家 - 您可以预约通话、在线交谈（在线时间有限）或向我们发送电子邮件。
    • 远程桌面协助 - 获得安全的实践操作疑难解答。
    • 在线资源 - 访问我们的知识库（包含帮助文档、教程、培训视频）和社区支持论坛。

永久使用许可
 

我们已在全球范围内分阶段停止出售 Autodesk 软件产品的永久使用许可。利用当前固定期限的使用许可产品，您可以像永久使用许可一样访问多款产品并在 Autodesk 使用条款允许范围内共享许可。
 

固定期限的使用许可期限
 

年度固定期限的使用许可

  • 续展：您的固定期限的使用许可将在一整年内有效，期间不会额外计费，也无需管理付款设置。年度固定期限的使用许可到期时，您将需要续展才能继续享有固定期限的使用许可和权益。

    • 3 年期固定期限的使用许可

  • 建议零售价*：与年度期固定期限的使用许可相比，对于长期软件需求，3 年期固定期限的使用许可更划算。
  • 续展：您的固定期限的使用许可在支付许可费后，在三年内一直有效。当您的固定期限的使用许可到期时，您将需要续展才能继续享有固定期限的使用许可和权益。

*本页面所宣传的建议零售价（不含运费、经办和税费）是 Autodesk 对您所在地区某一特定产品，在特定时间段的建议零售价。建议零售价仅供参考，实际的零售价由 Autodesk 授权经销商决定。欲知详情，请联系数位河商贸（上海）有限公司 (Shanghai) Co. Ltd.（Autodesk 在中国的授权经销商）。

非商业用途软件

要了解如何获取非商业用途的 Autodesk 软件和服务，请参考以下资源。
 

面向学生和教职人员的软件
 

访问 Autodesk Education Community,了解面向学生、教职人员和教育机构的免费软件。

条款与条件

条款与条件
 

此处以查看相关条款与条件。

Autodesk官网通用帮助模块

为了给广大用户提供更便捷的自助服务体验，Autodesk 官网新增了通用帮助模块，该模块位于官网右下角的 "?" 标志。点击该标志，即可找到帮助菜单。
 

我们为您整理了“订购问题”，“教育和试用支持”以及“订购后支持”三大不同类别的常见问题解答。如果您在这些资源中无法找到您所需要的信息，也可通过该帮助模块联系我们的支持团队。
 

观看下方视频，了解通用帮助模块的具体功能。

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购买和交付

将软件和服务添加到购物车中

最新版 Autodesk 软件固定期限使用许可通过数位河商贸（上海）有限公司（Autodesk 在中国的授权经销商）在线订购。此外，还提供固定期限的使用许可服务和技术支持协议。
 

按照以下说明将软件和服务添加到您的购物车中：

  1. 选择您的软件。访问在线订购以查看并选择可用产品。单击软件标题以查看您的许可选项。
  2. 选择固定期限的使用许可期限。选择您的固定期限的使用许可期限 - 1（一）年到 3（三）年。
  3. 将选择项添加到购物车中。单击“添加到购物车”以将您的软件和选择的任何其他选项保存到购物车中。如果您尚未完成购物，请单击购物车中的“继续购物”。
  4. 结帐。完成购物后，单击“继续安全结帐”。

下载软件和访问服务

对于数位河商贸（上海）有限公司（Autodesk 授权经销商）运营的此在线商店，所有订单均通过您的 Autodesk 帐户履行，您可以在该帐户中下载安装文件并访问相关服务。我们不出售和发运存储在物理介质上的 Autodesk 软件。
 

在处理您的付款并向您的 Autodesk 帐户交付产品和服务后，我们将向您发送订单履行电子邮件。如果您在订购 48 小时内没有收到有关访问所购产品的信息，请检查您的垃圾邮件文件夹，或联系我们获取帮助。
 

下载软件

  1. 通过 manage.autodesk.com 登录您的 Autodesk 帐户。登录时，必须使用订购产品固定期限的使用许可时所用帐户的电子邮件地址或管理员已指定访问权限的帐户的电子邮件地址。有关信息，请参见“Autodesk 帐户中缺失产品”。
  2. 在“产品和服务”列表中找到您的软件。
  3. 单击产品标题下的下载，然后按照下载窗口中的提示进行操作。

这些页面包含有关下载、安装和激活软件的说明。

Autodesk 帐户中缺失产品
 

软件产品和相关服务仅显示在以下 Autodesk 帐户下的“产品和服务”选项卡中：

  • 订购软件或服务时使用的帐户（管理员帐户）
  • 具有帐户管理员所指定访问权限的指定用户的帐户

如果您收到一封电子邮件指出所订购的产品可用或管理员已指定访问权限，则必须使用此邮件发送到的电子邮件地址登录 Autodesk 帐户。

如果登录后未看到您的软件，请验证登录所用的电子邮件地址，然后重试。如果您需要登录正确帐户方面的帮助，请联系技术支持。

解决下载问题

 

如果您在下载软件时遇到问题，请参见以下文章中的疑难解答提示：

针对下载订单请求物理介质
 

在线订购的所有 Autodesk 软件均通过下载交付。不提供通过物理介质（如磁盘或闪存盘）交付软件。

相关概念

选择用于管理订单的帐户

如果您现有一个 Autodesk 帐户，我们建议您在订购时使用此帐户的电子邮件地址和密码。有关您的订单、固定期限的使用许可权益和未来产品版本的所有通信均将发送到与您的 Autodesk 帐户关联的电子邮件地址。

  • 登录现有帐户：输入您的 Autodesk 帐户电子邮件地址和密码。单击忘记可重置密码。
  • 创建帐户：订购时输入电子邮件地址和密码。您输入的帐单信息将用于您的个人资料。下单后，请访问 accounts.autodesk.com 编辑您的个人资料。
  • 创建密码：输入一个至少由 8 个字符组成的密码，其中包含至少一个字母和一个数字。此外，此密码还必须包含至少 3 个唯一字符。

关于管理员帐户
 

您在订购软件固定期限的使用许可时输入的 Autodesk 帐户将成为管理员帐户。订购后，管理员可以使用软件或将访问权限指定给其他用户。有关详细信息，请参见管理用户和权限。

下面介绍了订购时要使用哪个 Autodesk 帐户登录信息：

  • 订购方为用户：如果您订购 Autodesk 软件固定期限的使用许可并打算自用，请在订购时使用或创建个人 Autodesk 帐户。
  • 订购方非用户：请使用或创建管理员帐户以订购和管理组织的所有固定期限的使用许可软件。您的最终用户可以访问 accounts.autodesk.com 并创建个人帐户（无需订购软件）。然后，您可以使用最终用户电子邮件帐户授予相应权限以下载和使用软件。

订单确认和通信

Autodesk 通过电子邮件交付访问权限、下载和激活信息。在大多数情况下，订购后您的产品将很快在 Autodesk 帐户中可用。如果您在下单后 48 小时内没有收到确认或履行电子邮件，请检查您的垃圾邮件文件夹或联系技术支持以获取帮助。
 

订单确认电子邮件。充当您的付款通知并且包含您的订单编号。打印或保存此邮件作为订购记录。
 

订单履行电子邮件。在您的付款被处理以及您的软件或服务被交付之后，您将收到此邮件。对于部分产品，您将仅收到一封电子邮件，其中包含您的订单确认和履行信息。您的履行邮件包含以下信息：

  • 订单编号
  • Autodesk 帐户登录信息
  • 软件下载说明
  • 激活信息（如序列号）

常见订单错误

以下疑难解答提示可帮助解决在线订购固定期限的使用许可时遇到的错误：

  • 下达单独订单：如果在同一订单中组合不同的产品许可类型或期限，可能会出现错误。对于每种产品类型或固定期限的使用许可期限，下达单独的订单。
  • 重新启动浏览器：关闭并重新启动浏览器，或许可以解决相关应用程序问题。
  • 清除缓存和浏览数据：先前访问 Autodesk Store 时遗留的数据可能会导致订购时出现问题。
  • 更新浏览器：使用最新版浏览器以确保与我们的商店功能兼容。
  • 尝试其他浏览器：如果其他疑难解答选项不起作用，请尝试使用其他浏览器。

订购帮助
 

如果您在线下单方面遇到问题，请联系我们的客户服务专家来帮助您处理以下事项：

  • 下单
  • 选择您需要的软件
  • 了解固定期限的使用许可选项
  • 订购后访问您的软件和服务

免费试用之后订购

可以在有限试用期内以免费试用版形式激活 Autodesk 软件。按照以下说明将您的免费试用版转换为付费版，无需下载或安装其他软件：

  1. 启动试用版软件，在试用版屏幕上单击立即订购固定期限的使用许可，或访问 www.autodesk.com.cn/products 进行在线订购。
  2. 输入登录试用版时所用的同一 Autodesk ID/电子邮件地址和密码组合，按照屏幕上的说明完成订单。
  3. 在收到 Autodesk 发送的履行电子邮件后，请访问 manage.autodesk.com 并登录。此电子邮件用于确认您的 Autodesk 帐户中包含的软件和注册信息。
  4. 单击“产品和服务”中产品名称旁边的箭头，以展开产品详细信息并查看激活信息。
  5. 复制软件的序列号和产品密钥。

    6. 注意：某些产品通过使用 Autodesk ID 登录来激活，并不需要序列号。如果未显示序列号，请按照 Autodesk 帐户中的说明进行激活。

  6. 返回到试用版软件，然后单击试用版欢迎屏幕上的输入序列号。按照屏幕上的说明完成激活。有关详细信息，请参见将免费试用版转换为付费版许可联机激活和注册。

完成购物

成功向购物车添加商品并单击“继续安全结帐”按钮后，按照以下步骤完成您的订单：

  1. 输入您的帐户信息。登录现有 Autodesk 帐户或创建一个新帐户。有关您的订单、固定期限的使用许可权益和未来产品版本的所有通信均将发送到与您的 Autodesk 帐户关联的电子邮件地址。如果您没有 Autodesk 帐户，则无法完成订单。
  2. 输入帐单地址。使用与您所用的付款方式关联的地址。
  3. 检查并提交您的订单。确认您的订单信息是正确的，如有必要，请编辑订单信息。接受订购条款并单击“提交订单”以完成订单。
  4. 完成付款。在支付宝门户中进行付款。完成付款后，您将定向至感谢页面。
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付款和计费

支付订单

您的付款信息将被加密。数位河商贸（上海）有限公司（Autodesk 在中国的授权经销商）接受以下付款方式：

  • 第三方支付平台：选择支付宝并登录您的支付宝帐户。单击“下单”后，您将重定向至支付宝以完成订购。

其他付款方式

在线商店仅接受支付宝付款。Autodesk 授权经销商可能会提供其他付款方式。有关详细信息，请参见以下页面：

常见付款错误

如果您遇到付款错误，请检查以下几项：

  • 姓名和帐单地址：确认姓名和帐单地址与支付提供商记录的信息相匹配。可以在购物车中检查和编辑这几项。
  • 订购限制：一些银行可能会限制您的单笔消费金额或单日消费金额。即使您的现款充足，您的银行可能也不会批准费用。致电您的银行，要求他们批准费用或获取有关其在线订购政策的信息。

付款处理

在线付款

一旦我们的系统可以完成订单并使您的软件或服务在线可用，数位河商贸（上海）有限公司（Autodesk 授权经销商）便会处理您的订单费用。处理周期一般为 1-5 天，因为处理付款时可能需要一些时间在银行之间进行转帐。有关费用何时将过帐到您的帐户的信息，请咨询您的付款提供商。

税费

将计算并收取销售税。销售税根据您的所在地计算而得，将在输入帐单地址后显示在订单审阅屏幕中。在中国，将向所有客户收取增值税。

查看订单历史记录和收据

订单确认电子邮件是您的订购收据或付款通知。请保存或打印此电子邮件，也可以从 Autodesk 帐户或所在国家/地区的查找页面重新打印。
 

打印订单详情

  1. 登录 Autodesk 帐户并转到订单历史记录。
  2. 在查找订单页面中输入您的订单编号（可在确认电子邮件中找到）和密码，然后单击搜索。查找页面或许会有所不同，具体取决于您订购时所在的国家/地区：中国查找页面

    3. 注意：如果需要查找订单编号和密码，请参见查找订单编号和密码。

  3. 在“订单查找”页面上，输入您的订单编号和密码，然后单击查找订单。
  4. 要查看发票，请按照相关说明进行操作，具体取决于您订购时所在的国家/地区。
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在线续展

如何对手动续展模式的固定期限的使用许可进行续展？

如果您的固定期限的使用许可需要手动续展，Autodesk 会在固定期限的使用许可到期日期前 90 天、45 天、30 天和 4 天向您发送电子邮件，其中包含有关如何续展的说明。此外，Autodesk Account 中也会提供相关说明。

我能否在续展时更改我的固定期限的使用许可？

要更改产品、席位数、合约期限或其他固定期限的使用许可期限，您必须新购固定期限的使用许可。您可通过数位河商贸（上海）有限公司（Autodesk 授权经销商）或任何一家授权经销商新购固定期限的使用许可。您的 Autodesk 帐户将单独显示新固定期限的使用许可。

新固定期限的使用许可开始日期为哪天，期限为多久？

如果在线续展，则新固定期限的使用许可将于原始固定期限的使用许可到期后次日开始生效。新固定期限的使用许可期限的长度与原始固定期限的使用许可相同。

如何知道在线续展已完成？

下单后 48 小时内，您应会收到一封确认电子邮件。如果未收到确认电子邮件，请检查您的垃圾邮件文件夹。如果仍未找到确认电子邮件，请联系 Autodesk 技术支持以获取帮助。

续展固定期限的使用许可后，我是否继续享有相关权益？

如果您的固定期限的使用许可在续展时处于有效状态，则将无中断地继续享有权益。如果您的固定期限的使用许可在您续展之前到期，则固定期限的使用许可权益将在 Autodesk 授权经销商处理续展后立即恢复。但是，您的 Autodesk 帐户可能在长达三天内不显示续展。

如何查明续展订单的状态？

查找订单页面中输入您的订单编号（可在确认电子邮件中找到）和密码，然后单击搜索。查找页面或许会有所不同，具体取决于您订购时所在的国家/地区：中国查找页面

 

查找订单编号和密码
 

订单编号可在您最初订购时收到的确认电子邮件中找到。如果您忘记了使用的密码，请单击“忘记密码？”链接。
 

注意：下达原始订单时使用的订单编号和密码可能不同于您的 Autodesk 帐户登录信息。

如何获取订单详情？

订单确认电子邮件是您的订购收据或付款通知。请保存或打印此电子邮件，也可以从所在国家/地区的查找页面重新打印。
 

打印订单详情

  1. 登录 Autodesk 帐户并转到订单历史记录。
  2. 在查找订单页面中输入您的订单编号（可在确认电子邮件中找到）和密码，然后单击搜索。查找页面或许会有所不同，具体取决于您订购时所在的国家/地区：中国查找页面

    3. 注意：如果需要查找订单编号和密码，请参见查找订单编号和密码。

  3. 在“订单查找”页面上，输入您的订单编号和密码，然后单击查找订单。
  4. 要查看发票，请按照相关说明进行操作，具体取决于您订购时所在的国家/地区。

查找订单编号和密码
 

订单编号可在您最初订购时收到的确认电子邮件中找到。如果您忘记了使用的密码，请单击“忘记密码？”链接。
 

注意：下达原始订单时使用的订单编号和密码可能不同于您的 Autodesk 帐户登录信息。

要求提供发票

交易卖方数位河商贸（上海）有限公司将根据要求提供订单的发票。如果您在结帐页面上未要求提供发票，但仍希望获取增值税普通发票或增值税专用发票，请联系数位河商贸(上海)有限公司，联系方式为发送电子邮件至 AutodeskFapiaoRequest@digitalriver.com，在电子邮件中提及您的订单编号、用户名或任何其他信息来追踪您的订单。

 

  1. 要求提供增值税普通发票
    请提供公司名称和税务登记号，对于个人发票，默认发票抬头为个人的姓名。
  2. 要求提供增值税专用发票
    如果贵公司具备“增值税一般纳税人”条件并且符合相关法规，请在要求提供增值税专用发票时，提供公司名称、税务登记号、地址和电话、帐户名称和帐号。
  3. 仅提供电子版发票。发票（包括个人发票、企业增值税普通发票，以及企业增值税专用发票）将于7个工作日内通过电子邮件发送至您下单时提供的邮箱地址。
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