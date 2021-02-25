Autodesk 以固定期限的使用许可模式提供最新版本的软件产品。了解您能否在线订购特定 Autodesk 产品的固定期限的使用许可：

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未在线提供的产品



某些软件解决方案、企业产品和专业许可选项（如多（人）用户固定期限使用许可）无法在线订购。有关未在线提供的产品选项，请联系 Autodesk 授权经销商或您的 Autodesk 业务代表。



产品更新和先前版本



如果客户具有处于有效固定期限内的软件使用许可，当最新版本发布后，将有资格自动更新到最新版本。

如果订购当前版本 Autodesk 软件的固定期限使用许可，则有权获取某些先前版本 Autodesk 软件。有关信息，请参见适用于订购客户的先前版本。