Autodesk 软件和服务仅通过固定期限的使用许可提供。如果订购 Autodesk 产品固定期限的使用许可，则可以手动续展期限许可并自动获取最新软件、产品增强功能和支持。有关详细信息，请参见固定期限的使用许可权益。
将产品和服务添加到购物车后，以下选项将可用：
- 单（人）用户固定期限使用许可和多（人）用户固定期限使用许可：输入 1 以上的数量可使多个指定用户获取单一固定期限的使用许可。订购后，您可以将访问权限指定给其他指定用户。
- 固定期限的使用许可期限：选择 1 到 3 年期限的固定期限的使用许可选项。有关选择固定期限使用许可期限长度的详细信息，请参见“固定期限的使用许可期限”。
- 支持：所有固定期限的使用许可均提供以下权益：
- Autodesk 支持专家 - 您可以预约通话、在线交谈（在线时间有限）或向我们发送电子邮件。
- 远程桌面协助 - 获得安全的实践操作疑难解答。
- 在线资源 - 访问我们的知识库（包含帮助文档、教程、培训视频）和社区支持论坛。
永久使用许可
我们已在全球范围内分阶段停止出售 Autodesk 软件产品的永久使用许可。利用当前固定期限的使用许可产品，您可以像永久使用许可一样访问多款产品并在 Autodesk 使用条款允许范围内共享许可。
固定期限的使用许可期限
年度固定期限的使用许可
- 续展：您的固定期限的使用许可将在一整年内有效，期间不会额外计费，也无需管理付款设置。年度固定期限的使用许可到期时，您将需要续展才能继续享有固定期限的使用许可和权益。
3 年期固定期限的使用许可
- 建议零售价*：与年度期固定期限的使用许可相比，对于长期软件需求，3 年期固定期限的使用许可更划算。
- 续展：您的固定期限的使用许可在支付许可费后，在三年内一直有效。当您的固定期限的使用许可到期时，您将需要续展才能继续享有固定期限的使用许可和权益。
*本页面所宣传的建议零售价（不含运费、经办和税费）是 Autodesk 对您所在地区某一特定产品，在特定时间段的建议零售价。建议零售价仅供参考，实际的零售价由 Autodesk 授权经销商决定。欲知详情，请联系数位河商贸（上海）有限公司 (Shanghai) Co. Ltd.（Autodesk 在中国的授权经销商）。