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设计和创作套件已停用，但您可以升级到软件集，以类似的价格获得更大价值。查看以旧换新优惠

行业软件集

获取全面的软件包

我们的行业软件集提供了一套集成的工具，可帮助您创建更具想象力的作品，解决复杂问题，更智能、更快速地进行构建，并做出更好的设计决策。以优惠价格获取一整套工具。

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为何选择软件集？

  • 一组全面的工具使您可以执行各种工作

    借助软件集，可轻松获取相关软件以应对当今复杂项目的需求，根据每个项目的独特要求灵活定制工具 - 一切尽在单个软件包中。

  • 简化软件和许可管理

    避免管理多个产品许可证。洞察产品使用情况。您可以随时轻松下载、安装和使用软件集中的任意多个产品。

  • 获取最新版本和先前版本

    实时获取最新版本并控制何时部署更新。（别担心。您仍可使用先前版本。）

  • 选择面向个人或团队的访问权限

    选择单（人）用户固定期限使用许可，或通过多（人）用户访问权限使团队能够共享许可。

要转换至软件集？

如果您已订购单个产品或套件的固定期限的使用许可或维护服务合约 (maintenance plan)，可以转换至软件集。