Content Catalog 是欧特克下一代集成版 UNIFI Pro。它作为基于 Web 的内容管理系统，使客户能够高效地组织、定位和访问经批准的 BIM 模型数字资源。这可以提高 BIM 项目团队的工作效率和有效性。通过无缝集成到 Revit、AutoCAD 和其他第三方解决方案等热门创作工具中，客户能够轻松发现授权资源并将其插入其 BIM 模型。

Content Catalog 是所有 Autodesk Docs 订购客户的一项权利，包括通过以下产品订购 Autodesk Docs 固定期限的使用许可的订购客户：

Autodesk Construction Cloud

工程建设 (AEC) 软件集

Autodesk BIM Collaborate

Autodesk BIM Collaborate Pro

Autodesk Build

Autodesk Takeoff

Autodesk Docs 单机版固定期限的使用许可

有关 Content Catalog 的详细信息，请访问详细常见问题解答 （英文）。