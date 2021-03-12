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Autodesk Docs 是基于远程服务的通用数据环境，为整个项目团队提供文档管理和控制。使用 Autodesk Docs，AEC 团队可以简化从设计到施工的协作和数据管理，并简化文档审查和审批工作流。
可靠地跟踪文件并安全地将文件交付给利益相关方。
使多领域团队能够集中访问信息。
保持领先地位，以应对不断变化的项目条件和问题。
Content Catalog 基于远程服务的数字资产管理解决方案为设计团队提供经批准的 BIM 模型数字资源集中源，从而提高效率和工作效率。用户可以轻松组织、查找和授予访问审核数据的权限，从而提高项目交付成果的质量。
通过 Autodesk Workshop XR（单售）实时审查三维模型。通过 Autodesk Construction Cloud 中自动连接的数据跟踪问题、捕获代价高昂的错误并实现更好的空间了解。
Autodesk Docs 是基于远程服务的通用数据环境，为整个项目团队提供文档管理和控制。使用 Autodesk Docs，AEC 团队可以简化从设计到施工的协作和数据管理，并简化文档审查和审批工作流。
Autodesk Docs 在整个项目生命周期中为项目团队的所有成员使用，包括建筑师、设计师、工程师、承包商、分包商、绘图员、详图设计人员、BIM 和 VDC 经理、项目经理、业主、制造商等。
可以，您可以通过 BIM 360 应用程序（对于 BIM 360 项目）或 PlanGrid 构建应用程序（对于 ACC 项目）访问项目。这两款应用程序均可在 App Store 或 Google Play 上下载。
Content Catalog 是欧特克下一代集成版 UNIFI Pro。它作为基于 Web 的内容管理系统，使客户能够高效地组织、定位和访问经批准的 BIM 模型数字资源。这可以提高 BIM 项目团队的工作效率和有效性。通过无缝集成到 Revit、AutoCAD 和其他第三方解决方案等热门创作工具中，客户能够轻松发现授权资源并将其插入其 BIM 模型。
Content Catalog 是所有 Autodesk Docs 订购客户的一项权利，包括通过以下产品订购 Autodesk Docs 固定期限的使用许可的订购客户：
有关 Content Catalog 的详细信息，请访问详细常见问题解答 （英文）。
您的 Content Catalog 数据可以托管在美国或欧盟数据中心。如需要有关确定数据托管位置的更多信息或指导，请访问 Content Catalog 详细常见问题解答。https://unifilabs.com/cc
使用工程建设软件集充满信心地进行设计
借助 CAD、BIM 和远程服务设计工具，建筑师、工程师和施工专业人员可以依靠工程建设软件集经济高效地捆绑行业级软件。与单独购买相比，购买工程建设软件集中的 Revit + AutoCAD 每年可节省数千美元。