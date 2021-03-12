Autodesk Docs：AEC 文档管理更简单

基于远程服务的通用数据环境

什么是 Autodesk Docs？

Autodesk® Docs 是 Autodesk Construction Cloud 中基于远程服务的文档管理和通用数据环境。借助 Autodesk Docs，您可以：

  • 通过减少错误和返工提高准确性。

  • 促进、控制和自动执行文档批准审核。

  • 协调团队成员，简化项目进度安排。

Autodesk Docs 概述（视频：1 分 49 秒）（英文）

为什么使用 Autodesk Docs？

自信地组织和共享文件

可靠地跟踪文件并安全地将文件交付给利益相关方。

在基于远程服务的平台上灵活工作

使多领域团队能够集中访问信息。

提高团队敏捷性

保持领先地位，以应对不断变化的项目条件和问题。

充分利用 Autodesk Docs：探索增强功能 

通过 BIM 内容管理提高效率（视频：2 分 16 秒）（英文）

通过 BIM 内容管理提高设计效率 

Content Catalog 基于远程服务的数字资产管理解决方案为设计团队提供经批准的 BIM 模型数字资源集中源，从而提高效率和工作效率。用户可以轻松组织、查找和授予访问审核数据的权限，从而提高项目交付成果的质量。

使用 Workshop XR 进行沉浸式设计审查（视频：1 分 31 秒）（英文）

通过沉浸式协作增强设计审查 

通过 Autodesk Workshop XR（单售）实时审查三维模型。通过 Autodesk Construction Cloud 中自动连接的数据跟踪问题、捕获代价高昂的错误并实现更好的空间了解。

Autodesk Docs 工作流

视频：Autodesk Docs 中的文档管理

文档管理

通过有用的管理功能，在远程服务中存储、审阅和共享项目文档。

 

观看视频（2 分 50 秒）（英文）
视频：Autodesk Docs 建筑概述 

Docs + Revit + AutoCAD + Forma  

使用工程建设软件集中的其他工具为团队衔接远程服务中的建筑计划和设计工作流。

观看视频（2 分 37 秒）（英文）
视频：如何使用 Autodesk Docs 支持无纸化环境

面向土木工程师的 Docs

通过数字标记和问题、审核跟踪等简化土木工程师的无纸化协作。

 

观看视频（1 分 59 秒）（英文）

AEC Tech Drop 博客 

利用最新消息、提示和技巧，了解工程建设产品和行业的最新进展。

常见问题解答 (FAQ)

Autodesk Docs 的用途是什么？

Autodesk Docs 是基于远程服务的通用数据环境，为整个项目团队提供文档管理和控制。使用 Autodesk Docs，AEC 团队可以简化从设计到施工的协作和数据管理，并简化文档审查和审批工作流。

谁使用 Autodesk Docs？

Autodesk Docs 在整个项目生命周期中为项目团队的所有成员使用，包括建筑师、设计师、工程师、承包商、分包商、绘图员、详图设计人员、BIM 和 VDC 经理、项目经理、业主、制造商等。

能否在移动设备上访问我的项目？

可以，您可以通过 BIM 360 应用程序（对于 BIM 360 项目）或 PlanGrid 构建应用程序（对于 ACC 项目）访问项目。这两款应用程序均可在 App Store 或 Google Play 上下载。

Autodesk Docs 可以在哪些操作系统上运行？

Autodesk Docs 基于 Web，无桌面操作系统要求。有关详细信息，请参见 Autodesk Docs 系统要求

Autodesk Docs 项目具有哪些不同数据中心托管选项？

您的 Autodesk Docs 项目可托管于澳大利亚、美国或欧盟数据中心。如需有关确定项目托管位置的更多信息或指导，请访问有关数据中心的全面常见问题解答

什么是 Content Catalog，如何获取？

Content Catalog 是欧特克下一代集成版 UNIFI Pro。它作为基于 Web 的内容管理系统，使客户能够高效地组织、定位和访问经批准的 BIM 模型数字资源。这可以提高 BIM 项目团队的工作效率和有效性。通过无缝集成到 Revit、AutoCAD 和其他第三方解决方案等热门创作工具中，客户能够轻松发现授权资源并将其插入其 BIM 模型。

Content Catalog 是所有 Autodesk Docs 订购客户的一项权利，包括通过以下产品订购 Autodesk Docs 固定期限的使用许可的订购客户：

  • Autodesk Construction Cloud
  • 工程建设 (AEC) 软件集
  • Autodesk BIM Collaborate
  • Autodesk BIM Collaborate Pro
  • Autodesk Build
  • Autodesk Takeoff
  • Autodesk Docs 单机版固定期限的使用许可

有关 Content Catalog 的详细信息，请访问详细常见问题解答 （英文）。

有哪些不同的数据中心托管选项可用于 Content Catalog 数据？

您的 Content Catalog 数据可以托管在美国或欧盟数据中心。如需要有关确定数据托管位置的更多信息或指导，请访问 Content Catalog 详细常见问题解答。https://unifilabs.com/cc

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