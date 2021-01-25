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与单独订购每个产品相比，以软件集形式订购我们的强大软件非常实惠，折扣*很高。
直接从 Autodesk 订购，可以获得专家建议、轻松实现融资并享受其他权益。
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Autodesk 提供哪些类型的优惠*和特惠*活动？
Autodesk 会定期为新客户和当前客户提供受欢迎产品的促销折扣*和特惠*活动。其中包括固定期限使用许可升级、限时特惠*、促销活动和季节性活动。
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这些特惠*和优惠*活动多久推出一次？
Autodesk 可能会全年推出优惠*、特惠*和促销活动。具体可用性取决于客户类型和状态、季节性因素和其他因素。优惠*活动通常仅限于特定时间段，并受公布的资格和法律要求的约束。
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如果看到我喜欢的优惠*活动，该如何把握机会？
可以直接通过我们的网站、销售团队或精选经销商参与发布的特惠*活动。这些优惠*活动可能是独一无二的，并仅限于这些订购途径中的一种或多种。
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特惠*和优惠*活动可以同享吗？
除非法律条款和条件中另有说明，否则特惠*和优惠*活动不能同享。
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法律披露
Autodesk 软件和服务通过许可或固定期限使用许可提供。安装、访问或以其他方式使用 Autodesk 软件和服务（包括免费软件或服务）的任何权利仅限于 Autodesk 在适用产品或服务协议中明确授予的许可权利和服务资格，必须接受或遵循该协议中的所有条款和条件。订购许可方案后，每年会按固定费用自动续展，具体视供货情况而定。并非所有语言和/或地区的所有产品或服务都可以享受所有权益和支持所有订购选项。使用远程服务需要连接 Internet，并受服务条款中规定的任何地域限制的约束。
其他优惠*活动：Autodesk 保留在不事先通知的情况下以任何理由自行决定随时取消、暂停、延长或修改此次促销活动的部分或全部内容的权利。对 Autodesk 软件的定价可能会随时更改。