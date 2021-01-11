Autodesk 工程建设软件集

如果优秀之人配备出色的工具，便可完成伟大的工作

了解工程建设软件集

Autodesk 工程建设软件集为设计师、工程师和施工专业人员提供各种工具和集成式工作流，帮助他们轻松创建、探索各种可行方案并充满信心地建设。

 

面向建筑师的工程建设软件集功能

设计

使用一系列概念设计和详图设计工具创建高质量、高性能的设计。

仿真

借助强大、快速的性能和环境分析，让数据驱动型见解成为设计方法的基础。

管理

衔接工作流、改进 BIM 项目交付，并统一设计和施工数据以审阅和协调项目。

工程建设软件集专用

显示设计审阅功能的 Autodesk Docs 用户界面

简化设计审阅

通过基于远程服务的审批工作流节省时间并保持井然有序。

 

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在 Autodesk Docs 中保存文件

通用数据环境

借助 Autodesk Docs 基于远程服务的 CDE 简化协作和数据管理，以满足 ISO 19650 标准。

 

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显示问题管理的 Autodesk Docs 用户界面

集中式问题管理

将 AutoCAD、Revit、Navisworks Manage 等中的数据和问题合并至一个集中数据库中。

 

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在 Revit 和 Civil 3D 之间协同工作

与土木工程师流畅协作

将工作流连接至 Civil 3D，以创建基于远程服务的比较，从而改善建筑师和土木工程师之间的讨论。

 

面向结构工程师的工程建设软件集功能

设计

创建更具弹性、可施工性的设计，这些设计详细、协调且与 BIM 相连。

分析

评估各种结构的行为，以验证安全性、可靠性和对当地法规的遵从性。

详细信息

从设计过渡到详图模型，同时尊重透视图并遵循当地规范要求。

“最大的与众不同之处在于通过此三维软件能够捕获的冲突和错误数量。”

—Dominick Paradis，Canam 设计工程师

面向机电工程师的工程建设软件集功能

设计

在动态 BIM 环境中采用集成式互联工作流，使 MEP 系统更加实用高效。

分析

结合分析功能和技术，优化 MEP 系统并遵循最高行业标准。

详细信息

将 MEP 项目的设计与更详细的元件集成，以获得可立即投入预制的结果。

“首先是能够在 Revit 中设计所有内容，并能够在多个运营单元（工程、协调和估算）中使用该模型。现在一切都更加实时，我们可以更加快速地对定价和设计变更做出响应。”

—Ken Luong，TDIndustries 高级项目经理

面向土木工程师的工程建设软件集功能

分析和可视化

设计

使用地理空间环境创建详图设计或模型，并记录基础设施项目以满足所需标准。

分析和可视化

通过分析和仿真工具构建弹性基础设施，提高设计质量。实现设计意图的可视化。

协作

通过集中的通用数据环境，改善多领域团队之间的协调并减少返工。

工程建设软件集专用

结构曲面分析的可视化

桥梁分析

通过自动化、分析和合规性管理桥梁设计项目的复杂性。

 

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显示卡车扫掠路径分析的 Civil 3D 用户界面

车辆扫掠路径分析

通过一组用于扫掠路径、停车场和环行交叉口的交通运输工具，提高设计质量。 

 

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具有要素线的道路点云

线性要素提取

直接从远程服务中自动提取矢量元素、三维对象、路线和要素线。

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通过 BIM 和 GIS 集成获得竞争优势

直接集成 BIM 和 GIS 数据，设计适合当今和未来的弹性基础设施。

工程建设软件集中的多个应用程序可直接与 Esri 的 ArcGIS 集成。

面向施工专业人员的工程建设软件集功能

结构预制

通过自动化设计到详图设计工作流创建全面的施工交付成果，以便进行混凝土和钢结构预制。

MEP 预制

使用基于 BIM 的工作流在设计意图和预制详图设计之间交换共享数据。

施工管理

在不影响质量的情况下，从设计意图快速转向施工阶段，以便您可以充满信心地建造。

工程建设软件集中 BIM 工作流的 ROI

64%

减少施工期间的返工

51%

改进时间表控制

52%

利用 BIM 提高胜率

*In 2021, Autodesk gathered data from 290+ contractors across the AEC industry to gauge the status of digital transformation and their perceived value of BIM.

BIM 工作流在施工中的价值

各种规模的施工公司均在使用工程建设软件集中提供的 BIM 工作流实现有意义的可衡量优势。

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