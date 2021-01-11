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Autodesk 工程建设软件集为设计师、工程师和施工专业人员提供各种工具和集成式工作流，帮助他们轻松创建、探索各种可行方案并充满信心地建设。
使用一系列概念设计和详图设计工具创建高质量、高性能的设计。
借助强大、快速的性能和环境分析，让数据驱动型见解成为设计方法的基础。
衔接工作流、改进 BIM 项目交付，并统一设计和施工数据以审阅和协调项目。
- Thomas J. Zoli，Workshop/APD 首席建筑师
在标准化协作软件的支持下，两年内增长 2 倍
创建更具弹性、可施工性的设计，这些设计详细、协调且与 BIM 相连。
评估各种结构的行为，以验证安全性、可靠性和对当地法规的遵从性。
从设计过渡到详图模型，同时尊重透视图并遵循当地规范要求。
在动态 BIM 环境中采用集成式互联工作流，使 MEP 系统更加实用高效。
结合分析功能和技术，优化 MEP 系统并遵循最高行业标准。
将 MEP 项目的设计与更详细的元件集成，以获得可立即投入预制的结果。
—Ken Luong，TDIndustries 高级项目经理
使用地理空间环境创建详图设计或模型，并记录基础设施项目以满足所需标准。
通过分析和仿真工具构建弹性基础设施，提高设计质量。实现设计意图的可视化。
通过集中的通用数据环境，改善多领域团队之间的协调并减少返工。
—Andreas Rau，Max Bögl 产品经理
—Gilles Pignon，CFL (Société Nationale des Chemins de Fer Luxemourgeois) 基础设施项目部 BIM 分部主管
工程建设软件集中的多个应用程序可直接与 Esri 的 ArcGIS 集成。
通过自动化设计到详图设计工作流创建全面的施工交付成果，以便进行混凝土和钢结构预制。
使用基于 BIM 的工作流在设计意图和预制详图设计之间交换共享数据。
在不影响质量的情况下，从设计意图快速转向施工阶段，以便您可以充满信心地建造。
—David "DJ" Johnson，MMC Contractors 水管及管道监理
比计划提前 3.5 个月
减少施工期间的返工
改进时间表控制
利用 BIM 提高胜率