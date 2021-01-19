AutoCAD 是一款计算机辅助设计 (CAD) 软件，用于精确的二维和三维绘图、设计和建模，包括实体、曲面、网格对象、文档编制功能等。它包括自动执行任务和提高工作效率的功能，例如比较图形、计数、添加对象和创建表。它还附带了七个行业专业化工具组合，适用于电气设计、工厂设计、建筑布局图、机械设计、三维贴图、添加扫描图像以及转换光栅图像。AutoCAD 支持用户通过桌面、Web 和移动设备创建、编辑和标注图形。