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Autodesk AutoCAD 为建筑师、工程师和施工专业人员提供精确的工具，可以：
使用实体、曲面和网格对象设计和标注二维几何图形及三维模型
自动执行绘图任务，以使用 AI 放置对象、比较图形、创建明细表、发布布局等
利用自定义工作空间、AutoLISP、API 和应用最大限度地提高工作效率
借助 Autodesk AI 使用可解锁见解和实现自动化的功能。
构建、自定义和运行面向特定领域的例程，以实现高效的工作流。
在 Web 和移动设备上协作，以随时随地捕获、共享和审阅创意。
AutoCAD 包含的工具组合旨在通过增强功能和智能对象节省时间。使用七种工具组合之一完成任务的工作效率平均提高 63%。*
工作效率数据基于 Autodesk 委托给外部顾问执行的一系列研究。这七项针对工具组合的研究比较了由有经验的 AutoCAD 用户执行常规任务时，普通 AutoCAD 与 AutoCAD 专业化工具组合的表现。在这七项研究中，计算整体工作效率的提升情况时，首先计算在工具组合中完成特定任务所需时间之和以及在普通 AutoCAD 中完成相应任务所需时间之和，然后算出这两个时间总和之间的差值百分比。与其他所有性能测试类似，测试结果可能会因计算机、操作系统、过滤器、测试地点的网络环境、测试样本的来源不同而有所差异。本次测试样本来源于英国且测试地点位于英国，因此最终结果可能与您所在其他地区进行的测试结果存在差异。产品信息和规格可能随时变化，恕不另行通知。Autodesk“按现状”提供该信息，无意通过本次测试就相关产品及服务提供任何形式的明示或默示质保。
— Ambrose Luk，Munden Fry Landscape Associates 高级设计助理
— Etienne Mutebutsi，Bridges to Prosperity 撒哈拉以南非洲地区需求评估经理
直接从 Autodesk 员工和从 AutoCAD 获益的人获取新闻、提示、技巧和见解。
AutoCAD 是一款计算机辅助设计 (CAD) 软件，用于精确的二维和三维绘图、设计和建模，包括实体、曲面、网格对象、文档编制功能等。它包括自动执行任务和提高工作效率的功能，例如比较图形、计数、添加对象和创建表。它还附带了七个行业专业化工具组合，适用于电气设计、工厂设计、建筑布局图、机械设计、三维贴图、添加扫描图像以及转换光栅图像。AutoCAD 支持用户通过桌面、Web 和移动设备创建、编辑和标注图形。
学生、建筑师、设计师、工程师、项目经理、房地产开发商和施工专业人员使用 Autodesk AutoCAD 创建精确的二维和三维图形。
AutoCAD LT 是一款功能强大的二维 CAD 软件，用于精确绘图和文档编制。AutoCAD 包括 AutoCAD LT 的所有功能，再加上可提高工作效率的其他功能，例如三维建模和重复流程的自动化。借助 AutoCAD，您还可以使用 API 和附加模块应用自定义用户界面。借助 AutoCAD，用户能够更高效地使用七个行业专业化工具组合，提高建筑、机械设计、电气设计、工厂设计、管道、转换光栅图像、地理信息系统和三维贴图等任务的自动化程度和生产力。
AutoCAD 可以在 Microsoft® Windows® 和 Apple® macOS® 上运行。有关详细信息，请参见 AutoCAD 系统要求。
每个 Autodesk AutoCAD 固定期限的使用许可均包括 AutoCAD 网页端应用和移动端应用。AutoCAD 移动端应用可以在 iOS、Android 和 Windows 上运行。有关版本详情，请参见 AutoCAD 移动端应用系统要求。Autodesk AutoCAD 网页端应用在 64 位 Google Chrome、64 位 Mozilla Firefox 和 64 位 Microsoft Edge（Windows 版或 Mac 版）上受支持。有关版本详情，请参见 AutoCAD 网页端应用系统要求。
Autodesk 分别提供面向个人和管理员的下载与安装说明。您的可用下载项将显示在 Autodesk Account 中。查找产品，选择版本、平台、语言和下载方法。有关更多信息，请访问 Autodesk Knowledge Network。
通过订购 Autodesk AutoCAD 软件的固定期限的使用许可，您可以在最多三台计算机或其他设备上安装该软件。但在任意给定时间，指名用户只能在一台计算机上登录并使用该软件。有关详细信息，请参考软件许可协议。
启动试用版软件，在试用版的屏幕上单击“立即订购固定期限的使用许可”，或在此处订购 AutoCAD。在购买固定期限的使用许可时，请输入登录试用版时使用的邮箱地址和密码组合。了解有关将试用版转换成付费固定期限的使用许可的详细信息。
AutoCAD 年度固定期限的使用许可的价格为
AutoCAD 可以在 Apple® macOS® 和 Microsoft® Windows® 上运行。Apple Silicon 支持运行 AutoCAD for macOS。它支持包括 M1 和 M2 在内的 M 系列芯片。有关更多详细信息，请参见 AutoCAD 系统要求。
订购行业领先的 CAD 和 BIM 工具的固定期限的使用许可，节约费用
工程建设软件集为设计师、工程师和承包商提供一套由基于远程的通用数据环境支持的 BIM 和 CAD 工具，这套工具有助于项目交付，从早期设计到施工的整个阶段。
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AutoCAD LT
使用 Autodesk AI 的 API 和自动化
远程服务和移动性
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行业专业化工具
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