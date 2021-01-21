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    下载面向个人和业务爱好用途的 Fusion 360

    面向符合条件的业余爱好者、非商业用户的免费限制版 Fusion 360。基本功能包括：

    • 标准二维/三维 CAD 工具
    • 有限的电子产品 – 2 个原理图、2 个图层、80 平方厘米电路板面积
    • 基本制造 – 2.5 轴铣削和 3 轴铣削、车削、FFF 增材制造、预制加工
    • 仅限本地渲染
    • 仅限 10 个活动的可编辑 Fusion 360 文档，非活动文档数量不受限制
    • 仅限单用户数据管理
    • 仅限论坛支持
    • 导入和导出的文件类型受限

    需要全部特性和功能？开始使用 Fusion 360 30 天免费试用版。

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      工程建设软件集
      Revit
      Plan, design, construct, and manage buildings with powerful tools for Building Information Modeling.
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      Inventor
      Professional-grade product design and engineering tools for 3D mechanical design, simulation, visualization, and documentation.
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      比较 AutoCAD 和 AutoCAD LT

      比较 AutoCAD® 和 AutoCAD® LT 的功能，并了解哪种 CAD 软件才是适合您的设计工作流的解决方案。

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      AutoCAD 2022 与早期版本

      AutoCAD 采用灵活的固定期限的使用许可模式，新功能将随每次版本发布和产品更新推出。如果您使用的是 AutoCAD 2016 或更早版本的永久许可，以下是 AutoCAD 2017、AutoCAD 2018、AutoCAD 2019、AutoCAD 2020、AutoCAD 2021 和 AutoCAD 2022 中的更改内容。

      AutoCAD 2022

      具体内容：

      • AutoCAD Web ：从任何计算机查看、创建和编辑 AutoCAD 图形，无需安装任何软件。*
      • AutoCAD Mobile ：支持通过 iOS 和 Android 设备查看、创建和编辑 AutoCAD 图形。
      • 集成工作流：支持通过桌面和其他多种设备顺利开展工作。*
      • 云存储连接：利用 Autodesk 云和一流云储存服务提供商的服务，在 AutoCAD 中访问任何 DWG 文件。

      2016 年后新增的主要功能包括：

      • 跟踪：安全地查看并直接将反馈添加到 DWG 文件，无需更改现有工程图。
      • 计数：使用 COUNT 命令自动计算块或几何图元。
      • 共享：将图形的受控副本发送给团队成员和同事，随时随地进行访问。
      • 推送到 Autodesk Docs：将 CAD 图形作为 PDF 从 AutoCAD 推送到 Autodesk Docs。
      • 图形历史记录：查看图形随时间推移的更改。
      • 外部参照比较：不离开当前图形比较外部参照的两个版本并实施更改。
      • “块”选项板：从桌面上的“库”选项卡或 AutoCAD Web 应用程序中高效率地插入块。
      • 快速测量：通过悬停鼠标快速显示图形中附近的所有测量值（包括面积和周长）。
      • 修剪和延伸（增强）：默认的“快速”模式现在将自动选择所有潜在边界。
      • 清理（重新设计）：通过简单的选择和对象预览，删除多个不需要的对象。
      • DWG™ 比较：不离开当前窗口比较两个版本的图形或外部参照。
      • 附加/提取点云数据：附加由 3D 激光扫描仪或其他技术获取的点云文件。
      • PDF 导入：将 PDF 中的几何图形（包括 SHX 字体文件、填充、光栅图像和 TrueType 文字）导入图形中。
      • 随时随地使用 AutoCAD：从桌面、Web 和移动设备访问 AutoCAD。*
      • 保存到 Web 和移动设备：从桌面保存图形及其关联的外部参照，以便在 AutoCAD Web 和移动应用程序中进行查看和编辑。
      • 新视图和视口：支持轻松地将已保存的视图添加到布局中。
      • 支持高分辨率显示器：可在 4K 和更高分辨率的显示器上查看您的设计。
      • 屏幕外选择：即使平移或缩放到屏幕外，选定对象仍然保留在选择集中。

      自 2016 年以来的改进

      • 浮动窗口：移开图形窗口以并排显示或在多个显示器上显示，无需打开其他 AutoCAD 实例
      • 半秒钟保存时间：平均每次保存节省了一秒钟
      • 快速安装时间：固态硬盘的安装时间缩短 50%
      • 新的深色主题：改进了对比度和清晰度的现代感蓝色
      • 用户界面：平面设计图标与直观的对话框和工具栏
      • 二维图形：更好的稳定性、保真度和性能
      • 三维导航性能：运行速度最高可提升 10 倍
      • 借助全新的 2018.dwg 文件格式可更高效地保存和移动/复制
      • Autodesk App Store，具有 1,000 多款 AutoCAD 应用程序
      • TrustedDWG™ 文件格式

      支持与软件访问

      • 技术支持
        • Autodesk 支持专家：您可以预约通话†、在线交谈（限时提供）或向我们发送电子邮件。
        • 远程桌面协助：获得安全的实践操作疑难解答。
        • 在线资源：访问我们的知识库（获取帮助文档、教程、培训视频）和社区支持论坛。
      • 访问最新软件：即时访问最新版本和更新。
      • 访问早期版本：下载和使用早期版本。
      • 灵活的期限长度：按月、按年或按 3 年订购固定期限的使用许可。*
      • 管理工具：通过 Autodesk Account 轻松管理软件许可、座席和使用情况。

      *不适用于维护服务合约客户。
      适用于具有高级支持的维护服务合约客户。