AutoCAD 采用灵活的固定期限的使用许可模式，新功能将随每次版本发布和产品更新推出。如果您使用的是 AutoCAD 2016 或更早版本的永久许可，以下是 AutoCAD 2017、AutoCAD 2018、AutoCAD 2019、AutoCAD 2020、AutoCAD 2021 和 AutoCAD 2022 中的更改内容。