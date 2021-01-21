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*不适用于维护服务合约 (maintenance plan) 客户。

**与其他所有性能测试类似，测试结果可能会因计算机、操作系统、过滤器、测试地点的网络环境、测试样本的来源不同而有所差异。本次测试样本来源于英国且测试地点位于英国，因此最终结果可能与您所在其他地区进行的测试结果存在差异。产品信息和规格可能随时变化，恕不另行通知。Autodesk“按现状”提供该信息，无意通过本次测试就相关产品及服务提供任何形式的明示或默示质保。© 2024 Autodesk, Inc.保留所有权利。

†适用于具有 Advanced Support（高级支持）的维护服务合约 (maintenance plan) 客户。