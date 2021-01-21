AutoCAD 2025 的主要功能

了解 Autodesk AutoCAD 2025 软件中的最新功能，包括行业专业化工具组合、新的自动化以及见解。

在 Autodesk 助手聊天处于打开状态的情况下，AutoCAD 中以二维和三维建模的旧消防站构建布局的外部线框

AutoLISP

使用 Visual LISP IDE 构建和运行 AutoLISP，以通过自动化简化工作流

智能块

基于先前位置自动放置块，或快速查找和替换现有块

Autodesk 助手

使用对话式 AI 快速访问有用的 AI 生成的支持和与 AutoCAD 相关的解决方案

我的见解

借助专为您量身定制的有用功能、宏和提示，更快地完成项目

活动见解

使用详细的多用户事件日志和版本历史记录访问和跟踪基本设计数据

标记导入和标记辅助

整合在图纸或 PDF 上捕获的修订和反馈，以比较、审阅和自动执行更新

推送到 Autodesk Docs

将 CAD 图形作为 PDF 直接从 AutoCAD 发布到 Autodesk Docs

随时随地使用 AutoCAD

在桌面、Web 和移动设备上实现一体化 AutoCAD 体验，随时随地捕获、共享和审阅创意

跟踪

安全地查看反馈并直接将其添加到 DWG 文件，无需更改现有图形

专业化工具组合

借助行业专业化工具组合，可访问数千个零件和其他功能

Autodesk App Store 和 API

使用 API 自定义 AutoCAD 以构建自定义自动化并访问 1,000 多个第三方应用

二维和三维概念化

使用二维绘图工具进行设计，并使用真实照明和材质进行三维建模以渲染您的创意

AutoCAD 2025 中的新功能

借助 Autodesk AI 和旨在增强协作工作流的工具，探索能够挖掘见解和实现自动化的功能。

AutoCAD 2025 新功能

新功能

智能块：搜索和转换

借助 Autodesk AI 快速搜索图形中的对象，以将其转换为新定义的块、现有或最近使用的块或块库中建议块的实例（视频：50 秒）（英文）

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视频：智能块的简要演示：AutoCAD 中的搜索和转换功能

新功能

智能块：对象检测技术预览

借助 Autodesk AI，自动识别要转换为块的对象，从而提高设计效率并节省清理图形的时间。此功能是仍在开发中的技术预览，将随着时间推移不断发展和改进。（视频：42 秒）（英文）

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视频：先前使用 Autodesk AI 的对象检测技术的简要演示

增强功能

活动见解

通过详细的多用户事件日志（跟踪超过 35 种活动类型，包括版本历史记录和文件比较工具），随时了解基本设计数据，并支持在 Autodesk Docs 上管理文件、将文件存储在本地或托管在第三方远程服务上。(视频：1 分 32 秒）（英文）

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视频：AutoCAD 2025 增强的“活动见解”功能演示

新功能

从 Autodesk Docs 导入标记

现在，您可以从 Autodesk Docs 导入和连接 PDF 标记。同步后，在 Autodesk Docs 中制作的标记将在 AutoCAD 的跟踪图层中继续更新，因此您可以查看和合并反馈，而无需在应用程序之间切换。（视频：1 分 22 秒）（英文）

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视频：AutoCAD 2025 中的新标记导入功能演示

增强功能

填充图案

通过对熟悉的 HATCH 命令的便捷更新，使设计更加清晰。通过图案、填充和路径向绘图添加纹理，无需预定义形状或封闭边界。（视频：1 分 06 秒）（英文）

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视频：AutoCAD 2025 中 HATCH 命令改进功能演示

增强功能

Autodesk 助手

通过 Autodesk AI 支持的对话界面快速访问有用的支持和解决方案。无需离开 AutoCAD，即可详细了解与功能和设计挑战相关的问题。Autodesk Assistant 可以生成指导和总结性回答，并提供学习资源以提供帮助。（视频：1 分 48 秒）（英文）

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视频：Autodesk AI 支持的 Autodesk 助手增强功能预览

新功能

ArcGIS® 底图

使用 Esri 的 ArcGIS® 底图，根据真实世界的地理信息构建场地平面图。访问高分辨率卫星和航空图像、OpenStreetMaps 和 Streets 形式的五种底图，以及浅灰色和深灰色单色地图样式。

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AutoCAD 2025 的更多功能

增强的设计工具和功能

AutoLISP

使用 AutoLISP 简化工作流并通过自动化执行 CAD 标准。利用为在基于 AutoCAD 的程序中使用而创建的数千个先前编写的程序。支持文件类型 LSP、FAS 和 VLX。

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智能块：放置

根据您目前在 DWG 文件中插入的相同块的位置，在图形中以正确的位置和比例自动放置块，从而减少所需的单击次数并帮助您在流程中节省时间。(视频：48 秒)（英文）

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智能块：替换

通过基于机器学习的建议、最近使用的块和手动选择的替换块，快速找到所需的块并替换一个或多个块。（视频：1 分钟）（英文）

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我的见解

根据 AutoCAD 使用情况查看个人或团队见解。见解内容旨在提供丰富可行的信息，通过为您和您的团队提供个性化的有用功能、宏和提示，助力更快完成项目。（视频：1 分 42 秒）（英文）

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了解 AutoCAD 2025 中的“我的见解”功能

计数

自动对选定区域或整个图形中的块或对象实例进行计数。基于特性导航、过滤和查看，并创建字段和表以显示图形上的计数。

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增强功能

标记导入和标记辅助

快速发送并整合设计反馈。通过移动设备或 PDF 从打印的图纸导入反馈，并自动将更改添加到图形中。AutoCAD 利用 Autodesk AI 检测并执行标记文本中的某些指令，包括“MOVE”、“COPY”或“DELETE”命令。（视频：1 分 59 秒）（英文）

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增强功能

跟踪

除网页和移动应用外，还可从 AutoCAD 桌面添加设计更改注释和标记，而无需更改您的现有图形。

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Web 功能

AutoCAD 订购客户可以在 AutoCAD 网页端应用中获得独有的附加功能，包括 AutoLISP API 网页端应用，以及批量打印为 PDF。

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Apple Silicon 支持

AutoCAD for Mac 2025 可在 Intel 和 Apple 芯片（M 系列）计算机上本地运行。

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Autodesk App Store

使用 Autodesk 批准的扩展程序自定义 AutoCAD。

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二维草图、图形和注释

阵列

以环形或矩形阵列或沿着路径创建和修改对象。

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中心标记和中心线

创建和编辑移动关联的对象时自动移动的中心线和中心标记。

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数据提取

从对象中提取信息、块和属性，包括图形信息。

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数据链接

通过在 Microsoft Excel 电子表格和图形中的表格之间创建实时链接来启用同步更新。

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尺寸标注

自动创建标注。将光标悬停在选定对象上以查看预览，然后再进行创建。

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动态块

添加灵活性和智能到块参照，包括更改形状、大小或配置。

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字段

使用文本对象中的字段来显示字段值更改时可自动更新的文本。

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布局

指定图形大小、添加标题块、显示模型的多个视图。

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引线

创建带各种资源的引线，包括文本或块。轻松设置引线格式，并定义样式。

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参数化约束

应用几何约束和尺寸约束，从而保持几何图形之间的关系。

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清理

通过简单的选择和对象预览，一次删除多个不需要的对象。

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修订远程服务

为图形中的最新更改绘制修订远程服务，从而快速识别更新内容。

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表格

应用公式、链接到 Microsoft Excel 电子表格，以及创建包含数据和符号的表。使用计数等功能自动将数据导入到表。

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文本设定

创建单行或多行文字 (mtext) 作为单个文字对象。轻松设置文字、列和边界的格式。

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视图

按名称保存视图，轻松返回到特定视图以便快速参考或应用到布局视口。

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三维建模和可视化

三维导航（动态观察、ViewCube、

控制盘）

使用三维查看和导航工具动态观察、回旋、漫游和围绕三维模型飞行来展示您的设计。

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模型文档

从三维模型生成二维图形，包括基本视图、投影视图、截面视图和局部视图。

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点云

附加由三维激光扫描仪或其他技术获取的点云文件，用作设计的起点。

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渲染

应用照明和材质，为三维模型提供真实外观，以帮助传达您的设计。

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远程服务渲染

在线渲染三维模型，而不会消耗本地计算机的处理能力或磁盘空间。

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截面平面

使用实体、曲面、网格或区域创建截面平面以显示横截面视图。

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实体、曲面和网格建模

使用实体、曲面和网格建模工具的组合创建设计的逼真三维模型。

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视觉样式

应用视觉样式，控制边的显示、照明和三维模型的着色。

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协作

DGN 文件

通过导入、导出或附加为参考底图，来共享和重复使用 DGN 文件中的数据。

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DWG 比较

无需离开当前窗口即可比较两个版本的图形。

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地理位置和联机地图

将地理位置信息插入到图形中，并从联机地图服务显示图形中的地图。

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参照和导入模型

将 Navisworks 模型作为参考底图附加到图形，然后从其他应用程序导入模型。

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PDF 文件

通过导入、导出或附加为参考底图，来共享和重复使用 PDF 文件中的数据。

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图纸集管理器

查看、访问、管理和绘制多个图形作为图形集。

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保存到 Web 和移动设备

从桌面保存图形，以在 AutoCAD 网页端应用和移动端应用中进行查看和编辑，包括外部参照。

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共享视图

在 Web 浏览器中发布图形的设计视图以便利益相关方对其进行查看和添加注释。

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外部参照比较

比较两个版本的图形，包括外部参照 (Xref)。

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安装和自定义

动作录制器

录制可作为动作宏进行重放的命令和输入值。

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应用程序编程接口 (API)

利用 ActiveX、VBS、AutoLISP、Visual LISP、ObjectARX、JavaScript 和 .NET 等技术控制图形和数据库。

了解更多

Autodesk Access

获取提醒和安装软件更新，同时不会中断工作流。查看关于新功能的教程。

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浮动窗口

在 AutoCAD 的同一实例中，并排显示或在多个显示器上显示图形窗口。

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CAD 标准检查器

定义和监视 CAD 标准，保持图层、线型、文本和尺寸样式一致。

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CUI 自定义

自定义用户界面，以提高可访问性和减少常见任务的步骤。

了解更多

安全加载

指定在 AutoCAD 中运行可执行文件的安全限制来帮助保护免受恶意可执行代码攻击。

了解更多

简化安装程序

通过更快、可自定义的安装减少设置 AutoCAD 所花费的时间。

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“开始”选项卡

通过新的 AutoCAD“开始”选项卡，您可以直接从主屏幕轻松访问文件和其他有用内容。

了解更多

系统变量监视器

对比首选值列表监视当前系统变量。通知气泡提醒您各种偏差情况。

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TrustedDWG 技术

当文件最后一次保存并非由 Autodesk 软件完成时，TrustedDWG 技术会提醒您可能存在不兼容情况。了解更多

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AutoCAD 2025 与早期版本比较

深受百万用户信赖的二维和三维 CAD 绘图、文档编制和协作工具。包括借助 Autodesk AI 解锁见解和实现自动化的功能。

AutoCAD 2025

包含的软件和服务

  • AutoCAD 网页端应用：从任何计算机查看、创建和编辑 AutoCAD 图形，无需安装任何软件。*
  • AutoCAD 移动端应用：支持通过 iOS 和 Android 设备查看、创建和编辑 AutoCAD 图形。
  • 集成工作流：支持通过桌面和其他多种设备顺利开展工作。*
  • 云存储连接：利用 Autodesk 远程服务和一流远程储存服务提供商的服务，在 AutoCAD 中访问任何 DWG 文件。

自 2016 年以来新增的主要功能包括：

  • Autodesk 助手：快速访问与功能和设计挑战相关的有用支持和解决方案，而无需离开 AutoCAD。
  • 活动见解：查看带有属性、版本历史记录和文件比较工具的共享 DWG 的详细事件日志。
  • 文件打开性能：与使用 AutoCAD 2025 相比，二维文件在 AutoCAD 2025 中的打开速度平均提高 2 倍。AutoCAD 2024**
  • 智能块：自动放置和替换块，或搜索对象并将其转换为新块、现有块或建议块。
  • 标记辅助和标记导入：自动导入反馈并合并对图形所作的更改。
  • 我的见解：了解有价值的提示和新功能，帮助您提高工作效率。
  • AutoCAD 网页端应用 API：在 AutoCAD 网页端应用中使用 AutoLISP API 自动执行进程。
  • 跟踪：安全地查看并直接将反馈添加到 DWG 文件，无需更改现有工程图。
  • 计数：使用 COUNT 命令自动计算块或几何图元。
  • 共享：将图形的受控副本发送给团队成员和同事，随时随地进行访问。
  • 推送到 Autodesk Docs：将 CAD 图形作为 PDF 从 AutoCAD 推送到 Autodesk Docs。
  • 图形历史记录：查看图形随时间推移的更改。（自 AutoCAD 2025 起已与“活动见解”合并）
  • 外部参照比较：不离开当前图形比较外部参照的两个版本并实施更改。
  • 块选项板：从桌面上的“库”选项卡或 AutoCAD 网页版应用中高效率地插入块。
  • 快速测量：通过悬停鼠标快速显示图形中所有附近的测量值，包括面积和周长。
  • 修剪和延伸（增强）：默认的“快速”模式现在将自动选择所有潜在边界。
  • 清理（重新设计）：通过简单的选择和对象预览，删除多个不需要的对象。
  • DWG 比较：不离开当前窗口比较两个版本的图形或外部参照。
  • 附加/提取点云数据：附加由三维激光扫描仪或其他技术获取的点云文件。
  • PDF 导入：将 PDF 中的几何图形（包括 SHX 字体文件、填充、光栅图像和 TrueType 文字）导入图形中。
  • 随时随地使用 AutoCAD：从桌面、Web 和移动设备访问 AutoCAD。*
  • 保存到 Web 和移动设备：从桌面保存图形及其关联的外部参照，以便在 AutoCAD 网页端应用和移动端应用中查看和编辑。
  • 新视图和视口：支持轻松地将已保存的视图添加到布局中。
  • 支持高分辨率显示器：可在 4K 和更高分辨率的显示器上查看您的设计。
  • 屏幕外选择：即使平移或缩放到屏幕外，选定对象仍然保留在选择集中。

自 2016 年以来的改进

  • 二维图形：稳定性、保真度和性能改进，包括在布局选项卡之间切换的速度比 AutoCAD 2023 快高达 9 倍。**
  • 浮动窗口：移开图形窗口以并排显示或在多个显示器上显示，无需打开另一个 AutoCAD 实例。
  • 图纸集管理器：使用 Autodesk 平台更快地打印图纸集。
  • 半秒钟保存时间：每次保存平均节省了一秒钟。
  • 快速安装时间：固态硬盘的安装时间最多缩短 50%。
  • 新的深色主题：改进了对比度和清晰度的现代感蓝色。
  • 用户界面：平面设计图标与直观的对话框和工具栏。
  • 三维导航性能：运行速度提升高达 10 倍。
  • 借助全新的 2018.dwg 文件格式更高效地保存和移动/复制。
  • Autodesk App Store，拥有 1,000 多款 AutoCAD 应用。
  • TrustedDWG 文件格式。
  • 改进的安装：AutoCAD 2024 安装速度比 AutoCAD 2023 快高达 2 倍**

支持与软件访问

  • 技术支持
    • Autodesk 支持专家：您可以预约通话，在线交谈（限时提供）或向我们发送电子邮件。
    • 远程桌面协助：获得安全的实践操作疑难解答。
    • 在线资源：访问我们的知识库（获取帮助文档、教程、培训视频）和社区支持论坛。
  • 访问最新软件：即时访问最新版本和更新。
  • 访问先前版本：下载和使用先前版本。
  • 灵活的期限长度：按月、按年或按 3 年订购固定期限的使用许可。*
  • 管理工具：通过 Autodesk Account 轻松管理软件许可、座席和使用情况。

*不适用于维护服务合约 (maintenance plan) 客户。
**与其他所有性能测试类似，测试结果可能会因计算机、操作系统、过滤器、测试地点的网络环境、测试样本的来源不同而有所差异。本次测试样本来源于英国且测试地点位于英国，因此最终结果可能与您所在其他地区进行的测试结果存在差异。产品信息和规格可能随时变化，恕不另行通知。Autodesk“按现状”提供该信息，无意通过本次测试就相关产品及服务提供任何形式的明示或默示质保。© 2024 Autodesk, Inc.保留所有权利。
适用于具有 Advanced Support（高级支持）的维护服务合约 (maintenance plan) 客户。