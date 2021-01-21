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了解 Autodesk AutoCAD 2025 软件中的最新功能，包括行业专业化工具组合、新的自动化以及见解。
使用 Visual LISP IDE 构建和运行 AutoLISP，以通过自动化简化工作流
基于先前位置自动放置块，或快速查找和替换现有块
使用对话式 AI 快速访问有用的 AI 生成的支持和与 AutoCAD 相关的解决方案
借助专为您量身定制的有用功能、宏和提示，更快地完成项目
使用详细的多用户事件日志和版本历史记录访问和跟踪基本设计数据
整合在图纸或 PDF 上捕获的修订和反馈，以比较、审阅和自动执行更新
将 CAD 图形作为 PDF 直接从 AutoCAD 发布到 Autodesk Docs
在桌面、Web 和移动设备上实现一体化 AutoCAD 体验，随时随地捕获、共享和审阅创意
安全地查看反馈并直接将其添加到 DWG 文件，无需更改现有图形
借助行业专业化工具组合，可访问数千个零件和其他功能
使用 API 自定义 AutoCAD 以构建自定义自动化并访问 1,000 多个第三方应用
使用二维绘图工具进行设计，并使用真实照明和材质进行三维建模以渲染您的创意
借助 Autodesk AI 和旨在增强协作工作流的工具，探索能够挖掘见解和实现自动化的功能。
新功能
智能块：对象检测技术预览
借助 Autodesk AI，自动识别要转换为块的对象，从而提高设计效率并节省清理图形的时间。此功能是仍在开发中的技术预览，将随着时间推移不断发展和改进。（视频：42 秒）（英文）
增强功能
活动见解
通过详细的多用户事件日志（跟踪超过 35 种活动类型，包括版本历史记录和文件比较工具），随时了解基本设计数据，并支持在 Autodesk Docs 上管理文件、将文件存储在本地或托管在第三方远程服务上。(视频：1 分 32 秒）（英文）
新功能
从 Autodesk Docs 导入标记
现在，您可以从 Autodesk Docs 导入和连接 PDF 标记。同步后，在 Autodesk Docs 中制作的标记将在 AutoCAD 的跟踪图层中继续更新，因此您可以查看和合并反馈，而无需在应用程序之间切换。（视频：1 分 22 秒）（英文）
增强功能
Autodesk 助手
通过 Autodesk AI 支持的对话界面快速访问有用的支持和解决方案。无需离开 AutoCAD，即可详细了解与功能和设计挑战相关的问题。Autodesk Assistant 可以生成指导和总结性回答，并提供学习资源以提供帮助。（视频：1 分 48 秒）（英文）
新功能
ArcGIS® 底图
使用 Esri 的 ArcGIS® 底图，根据真实世界的地理信息构建场地平面图。访问高分辨率卫星和航空图像、OpenStreetMaps 和 Streets 形式的五种底图，以及浅灰色和深灰色单色地图样式。
AutoLISP
使用 AutoLISP 简化工作流并通过自动化执行 CAD 标准。利用为在基于 AutoCAD 的程序中使用而创建的数千个先前编写的程序。支持文件类型 LSP、FAS 和 VLX。
我的见解
根据 AutoCAD 使用情况查看个人或团队见解。见解内容旨在提供丰富可行的信息，通过为您和您的团队提供个性化的有用功能、宏和提示，助力更快完成项目。（视频：1 分 42 秒）（英文）
增强功能
标记导入和标记辅助
快速发送并整合设计反馈。通过移动设备或 PDF 从打印的图纸导入反馈，并自动将更改添加到图形中。AutoCAD 利用 Autodesk AI 检测并执行标记文本中的某些指令，包括“MOVE”、“COPY”或“DELETE”命令。（视频：1 分 59 秒）（英文）
深受百万用户信赖的二维和三维 CAD 绘图、文档编制和协作工具。包括借助 Autodesk AI 解锁见解和实现自动化的功能。
包含的软件和服务
自 2016 年以来新增的主要功能包括：
自 2016 年以来的改进
支持与软件访问
*不适用于维护服务合约 (maintenance plan) 客户。
**与其他所有性能测试类似，测试结果可能会因计算机、操作系统、过滤器、测试地点的网络环境、测试样本的来源不同而有所差异。本次测试样本来源于英国且测试地点位于英国，因此最终结果可能与您所在其他地区进行的测试结果存在差异。产品信息和规格可能随时变化，恕不另行通知。Autodesk“按现状”提供该信息，无意通过本次测试就相关产品及服务提供任何形式的明示或默示质保。© 2024 Autodesk, Inc.保留所有权利。
†适用于具有 Advanced Support（高级支持）的维护服务合约 (maintenance plan) 客户。