Autodesk Inventor 软件为工程师提供了一整套功能强大的机械设计解决方案，可用于三维建模、仿真、可视化和文档编制。利用 Inventor 软件，工程师可以创建最终产品的虚拟表示，以在构建产品之前验证其外形、装配和功能。它包含强大的建模工具、多 CAD 转换功能和原生 DWG 工程图，可帮助您降低开发成本、制造优质产品并加快产品上市速度。