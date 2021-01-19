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Autodesk Inventor 三维 CAD 软件提供了机械设计、文档编制和仿真工具。
参数化建模、直接建模、自由形状建模和基于规则的设计的强大组合。
用于机床设计、钣金、结构件设计、三维布管、三维布线等的集成工具。
强大的基于模型的定义功能，可直接将制造信息嵌入到三维模型中。
使用强大的三维建模和仿真功能来设计产品并优化性能。
快速创建可自定义的设计配置并自动执行常见任务。
将设计与传入的客户数据关联起来。在基于远程服务的安全环境中共享创意。
- Scott Finnis，Kalitta Motorsports CNC 车间经理
该软件集包含一组功能强大的应用程序，为 Inventor 和 AutoCAD 配备了扩展功能，以便工程师能够设计复杂的定制产品、设备和系统。
从专家那里了解产品设计与制造软件集中强大的集成工具。
Autodesk Inventor 软件为工程师提供了一整套功能强大的机械设计解决方案，可用于三维建模、仿真、可视化和文档编制。利用 Inventor 软件，工程师可以创建最终产品的虚拟表示，以在构建产品之前验证其外形、装配和功能。它包含强大的建模工具、多 CAD 转换功能和原生 DWG 工程图，可帮助您降低开发成本、制造优质产品并加快产品上市速度。
Autodesk Inventor 可供需要自动化的专业工具来设计和准备制造环节的机械设计师和工程师使用。
Autodesk 分别提供面向个人和管理员的下载与安装说明。您的可用下载项将显示在 Autodesk Account 中。查找产品，选择版本、平台、语言和下载方法。 有关详细信息，请参见下载和安装支持。
您可以通过 Autodesk Inventor 固定期限使用许可安装和使用三个先前版本。订购固定期限使用许可之后，Autodesk Account 中会列出可下载的软件版本。另请参见适用于订购客户的先前版本。
通过订购 Autodesk Inventor 软件的固定期限使用许可，您最多可以在三台计算机或其他设备上安装该软件。但在任意给定时间，指名用户只能在一台计算机上登录并使用该软件。有关详细信息，请参考软件许可协议。
启动试用版软件，在试用版屏幕上单击“立即订购”，或在此处订购 Autodesk Inventor。 在订购固定期限使用许可时，请输入注册试用版时使用的电子邮件地址和密码组合。了解有关将试用版转换成付费固定期限使用许可的详细信息。
Inventor 1 年期固定期限使用许可的价格*为