Autodesk Inventor：面向设计师和工程师的三维建模软件

创建、仿真和记录您最雄心勃勃的想法。

致电销售团队：400-637-7891

什么是 Autodesk Inventor？

Autodesk Inventor 三维 CAD 软件提供了机械设计、文档编制和仿真工具。

  • 参数化建模、直接建模、自由形状建模和基于规则的设计的强大组合。

  • 用于机床设计、钣金、结构件设计、三维布管、三维布线等的集成工具。

  • 强大的基于模型的定义功能，可直接将制造信息嵌入到三维模型中。

为何要使用 Autodesk Inventor？

提高产品性能

使用强大的三维建模和仿真功能来设计产品并优化性能。

减少重复性任务

快速创建可自定义的设计配置并自动执行常见任务。 

增进协作

将设计与传入的客户数据关联起来。在基于远程服务的安全环境中共享创意。 

Autodesk Inventor 的用途

与主要利益相关方共享设计（视频：2 分 13 秒） （英文）

通过内置的协作工具共享反馈

  • 灵活便捷地与任何人展开协作，无论对方使用何种 CAD 软件。
  • 使用基于远程服务的设计审阅工具，从各地的利益相关方处收集反馈。
  • 使用单个数据源跟踪产品开发生命周期。

使用 iLogic 自动创建模型（视频：1 分 50 秒） （英文）

通过自动化流程更高效地移动

  • 利用由 iLogic 提供支持的工作流，为客户快速重新配置设计。 
  • 访问 Inventor API 以创建附加模块。
  • 探索 Autodesk Platform Services，以连接数据、应用程序和企业软件。

了解制造 BIM 项目（视频：1 分 39 秒） （英文）

交付 BIM 就绪的自定义设计

  • 以原生 Revit 族格式提供产品数据，增加销售机会。
  • 在围绕工程建设数据创建自定义预制加工时，利用数据交换进行协作。 
  • 利用 Informed Design for Inventor （英文） 提高 BIM 互操作性。

通过软件集扩展 Inventor 的功能 

该软件集包含一组功能强大的应用程序，为 Inventor 和 AutoCAD 配备了扩展功能，以便工程师能够设计复杂的定制产品、设备和系统。

了解 Inventor 如何助您事半功倍

二维和三维设计的最佳实践

利用 Inventor 和 AutoCAD，解锁有益于整个产品开发周期的功能。（观看视频：1 分 50 秒） （英文）

查看完整的产品开发解决方案

了解 Inventor 集成工具如何将您的设计变为现实。模型由 Joel Maia 提供。（视频：2 分 34 秒） （英文）

浏览 Inventor 资源

博客 

了解 Inventor 新特性

了解 Autodesk Inventor 中的最新增强功能，并开始在工作流中实施这些功能。

阅读博客

YouTube 

Inventor YouTube 频道

观看有关最新版本的视频，包括有助于提高工作效率的小技巧。 

访问 YouTube 频道

教程 

Inventor 快速入门手册

无论您是刚刚入门的新手还是经验丰富的 CAD 用户，都可以查看这些教程。 

快速入门 （英文）

了解 Inventor 如何助您事半功倍

从专家那里了解产品设计与制造软件集中强大的集成工具。

常见问题解答 (FAQ)

Autodesk Inventor 的用途是什么？

Autodesk Inventor 软件为工程师提供了一整套功能强大的机械设计解决方案，可用于三维建模、仿真、可视化和文档编制。利用 Inventor 软件，工程师可以创建最终产品的虚拟表示，以在构建产品之前验证其外形、装配和功能。它包含强大的建模工具、多 CAD 转换功能和原生 DWG 工程图，可帮助您降低开发成本、制造优质产品并加快产品上市速度。

Autodesk Inventor 的用户有哪些？

Autodesk Inventor 可供需要自动化的专业工具来设计和准备制造环节的机械设计师和工程师使用。

如何下载 Inventor？

Autodesk 分别提供面向个人管理员的下载与安装说明。您的可用下载项将显示在 Autodesk Account 中。查找产品，选择版本、平台、语言和下载方法。 有关详细信息，请参见下载和安装支持

Autodesk Inventor 可以在哪些操作系统上运行？

Inventor 可以在 Microsoft® Windows® 上运行。有关详细信息，请参见系统要求

如果订购当前版本 Inventor 的固定期限使用许可，我还可以使用哪些 Inventor 版本？ 

您可以通过 Autodesk Inventor 固定期限使用许可安装和使用三个先前版本。订购固定期限使用许可之后，Autodesk Account 中会列出可下载的软件版本。另请参见适用于订购客户的先前版本

是否可以在多台计算机上安装 Inventor？

通过订购 Autodesk Inventor 软件的固定期限使用许可，您最多可以在三台计算机或其他设备上安装该软件。但在任意给定时间，指名用户只能在一台计算机上登录并使用该软件。有关详细信息，请参考软件许可协议

如何将 Inventor 免费试用版转换成付费固定期限使用许可？

启动试用版软件，在试用版屏幕上单击“立即订购”，或在此处订购 Autodesk Inventor。 在订购固定期限使用许可时，请输入注册试用版时使用的电子邮件地址和密码组合。了解有关将试用版转换成付费固定期限使用许可的详细信息。

Inventor 固定期限使用许可的成本*是多少？

Inventor 1 年期固定期限使用许可的价格*为 。Inventor 3 年期固定期限使用许可的价格*为

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