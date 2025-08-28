娱乐内容创作工具，包括 3ds Max 和 Maya
Autodesk Flow Studio（以前称为 Wonder Studio）是一款基于云的、由 AI 提供支持的三维工具组合，可将实景拍摄序列镜头转换为可编辑的 CG 场景，而无需进行复杂的设置。利用快速、可访问且完全由您控制的 AI 讲述您构想已久的故事。
利用 AI 工具，在不影响创造力的情况下加快您的工作流，按照您的创意进行创建。
使用可导出、可编辑的元素进行控制，您可以逐帧进行微调。
将您熟悉的工具紧密集成到 Maya、Blender、Unreal Engine 和 USD 中，轻松进行修饰。
从独立短片到电影史诗，高端视觉特效工具现在触手可及，无需昂贵的设备，没有门槛障碍。
可指导、可编辑、永不受限，旨在为美工人员提供支持，而不是取代他们。
使用可消除摩擦并紧密集成到创意工作流程的工具（从数字内容到工作室规模的工作）有助于加快制作速度。
免费
适用于探索由 AI 提供支持的视觉特效以提升故事讲述能力的创作爱好者，无需支付任何费用。无需信用卡。
适用于准备解锁高级 AI 功能并以更大的灵活性将项目变为现实的创作者。
适用于需要更多导出选项和快速原型制作的创作者和小型团队，可快速证明价值并充满信心地进行扩展。
适用于大规模制作的大型团队，可解锁所有功能以支持复杂的制作就绪型项目。
联系业务代表了解定价
适用于需要精确的可扩展性、安全性、控制和灵活性来支持大容量、高精度工作流程的工作室和组织。
无论您的项目和团队规模多大，Flow Studio 的直观界面都能让美工人员做他们最擅长的事情，那就是创作。上传序列镜头、扫描帧，并将 CG 角色快速指定给要集成的真人演员。还有创建自动照明、动画和合成的独特序列镜头。
利用 Flow Studio 的 AI 运动捕捉技术将 CG 角色集成到真人演员身上，顺畅捕捉面部、身体和手部动作。
通过高级角色骨骼重定目标和可导出的动画，以 USD 或 FBX 格式为您的项目获取完整的运动捕捉数据。
使用 Wonder Animation 开创性的“视频到三维场景”技术，可将任何视频序列转换为三维动画场景。
拍摄和编辑包含多个剪辑和各种镜头的序列，然后使用 AI 在三维空间中重建场景，并将每个摄影机的位置和运动与角色和环境的关系相匹配。
准确导出优化作品所需的内容，为任何创意任务获取正确的元素，包括：
借助 Flow Studio 基于云的渲染技术，提高效率并释放您的计算机以进行更具创造性的工作。将多个渲染作业提交到云，同时继续处理其他项目，从而显著减少等待时间，使美工人员可以更快地交付创意成果。
加入一个由故事讲述者、三维美工人员和电影制作人员组成的不断壮大的社区，使用 Flow Studio 共同创作、试验和升级。快来加入我们。
Autodesk AI 专为希望加快进度，同时又能掌控愿景的美工人员和创作者而构建。无论您是在推销项目、塑造视觉特效镜头还是追逐灵感，Flow Studio 中的高级 AI 技术都能让您充分表达创作意图，尽情释放您对讲故事的热情。
为电影、电视和游戏创建令人惊叹的场景和角色。
您所需的各种创意工具，包括 5 个 Arnold 座席、15 倍的模拟能力、独特的全新群组模拟功能以及 AI 运动捕捉，能让您以更低的成本构建功能强大且可扩展的工作流程。
Flow Studio（以前称为 Wonder Studio）由 Autodesk AI 提供支持，是一款基于云的三维工具组合，可将实景拍摄序列镜头转换为可编辑的 CG 场景，而无需进行复杂的设置。
它可自动生成运动捕捉数据、摄影机跟踪、Alpha 遮罩、空白板和角色通道等基本导出元素，以便通过 USD 在 Autodesk Maya、Blender、Unreal 和 Autodesk 3ds Max 等三维工具中使用。
Flow Studio 使您能够利用快速、可访问且完全由您控制的 AI 讲述您构想已久的故事。
Flow Studio 使用积分系统，让您可以按照自己的方式自由使用固定期限使用许可。每个月，您都会根据许可方案获得一定数量的积分。您可以将这些积分用于不同的项目类型，例如 AI 运动捕捉、实景拍摄或动画/视频到三维场景。
每个过程每秒使用一定数量的积分。积分每月都会重置，请务必在过期前使用！要了解每种许可方案附带的积分数量，请查看比较页面。
摄影机跟踪分析视频序列镜头以确定实际摄影机在三维空间中的运动，从而能够在场景中准确放置三维对象、演员或效果。另一方面，运动跟踪追踪视频中特定演员或元素的运动。摄影机跟踪重建虚拟摄影机路径，而运动跟踪将图形或效果附加到移动的目标。
Flow Studio 提供各种各样的 AI 驱动的工具，旨在加快您的创作过程。主要功能包括：无标记运动捕捉、视频到三维场景技术，以及自动生成基本元素，如摄影机跟踪、空白板、Alpha 遮罩和角色通道。
所有内容都可导出，以使用您喜欢的三维工具（如 Maya、Blender 或 Unreal）进行处理，因此您可以利用全面的创意控制轻松优化和构建您的作品。
某些 Autodesk AI 功能不会用到机器学习，因此不需要数据来训练基础模型。当 AI 功能确实需要数据进行训练时，Autodesk 会根据相应的功能使用不同的数据源。您可以在相应功能的 AI 透明度卡（位于 Autodesk 信任中心的“可信 AI”部分）上详细了解 Autodesk AI 功能是否依赖于机器学习以及用于训练的数据源。注意：即将推出其他更多透明度卡。
许多传统 AI 工具感觉就像一个黑匣子，一种一键式解决方案，您无法控制结果。Flow Studio 则有所不同。它旨在与您合作，而不仅仅是为您工作。Flow Studio 提供可控制、可指导的 AI，让您掌控一切。您可以指导过程、完善结果并塑造最终输出，使其真正反映您的创意愿景。这并不是按下按钮，然后期待最好的结果，而是要利用合适的工具，以 AI 作为您的创意推动者，将您的创意变为现实。