Flow Studio（以前称为 Wonder Studio）由 Autodesk AI 提供支持，是一款基于云的三维工具组合，可将实景拍摄序列镜头转换为可编辑的 CG 场景，而无需进行复杂的设置。

它可自动生成运动捕捉数据、摄影机跟踪、Alpha 遮罩、空白板和角色通道等基本导出元素，以便通过 USD 在 Autodesk Maya、Blender、Unreal 和 Autodesk 3ds Max 等三维工具中使用。

Flow Studio 使您能够利用快速、可访问且完全由您控制的 AI 讲述您构想已久的故事。