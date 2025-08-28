定价 免费 /月 /月 /月 获取免费版 Error 处理中 订购精简版 订购标准版 订购专业版

每月积分 1 秒实景拍摄/动画制作：20 积分 1 秒 AI 运动捕捉：10 积分 1 秒 Wonder Tools 空白板和摄影机跟踪：7 积分 300 2100 6000 12000

实景拍摄/AI 运动捕捉分钟数 15 秒/30 秒 1 分 45 秒/3 分 30 秒 5 分钟/10 分钟 10 分钟/20 分钟

最大导出分辨率 导出已处理项目时可以使用的最大视频分辨率。 720p 1080p 4k 4k

存储空间 上传的视频资源的可用云存储空间。 1 GB 5 GB 20 GB 80 GB

视频上传大小 每个项目可以上传和处理的最大视频文件大小。 100 MB 250 MB 500 MB 2,000 MB

自定义角色上传 每月上传并成功验证的最大自定义角色数量。 3 6 15 50

每个项目跟踪的演员数 单个项目中可以跟踪的最大演员数。 1 2 3 4

水印

AI 运动捕捉 从我们的无标记 AI 运动捕捉系统导出包含详细身体和手部跟踪数据的 FBX 或 USD。在首选软件中编辑动画数据和驱动角色。独立的 AI 运动捕捉功能消耗的积分更少

实景拍摄简易版 自动为 CG 角色设置动画、灯光并将其合成到实景拍摄场景中。

实景拍摄高级版 实景拍摄高级版项目提供了更多选项，并允许更好地控制项目的处理方式。

动画/视频到三维场景 使用运动捕捉、摄影机跟踪和环境数据构建动画场景 - 这些数据可在三维空间中完全编辑和对齐。

Wonder Tools - 摄影机跟踪 作为独立工具使用摄影机跟踪，无需运行完整的实景拍摄项目。

Wonder Tools - 空白板 作为独立工具使用空白板导出，无需运行完整的实景拍摄项目。

导出运动捕捉数据 从我们的无标记 AI 运动捕捉系统导出包含详细身体和手部跟踪数据的 FBX。在首选软件中编辑动画数据和驱动角色。对于面部跟踪，导出 Blender 场景。

导出摄影机跟踪 自动匹配三维空间中的摄影机运动和焦距。可随时导出，无需手动跟踪。

导出空白板 生成无演员的背景空白板以优化合成工作流。每个场景最多移除 4 个演员。

导出角色通道 导出具有透明背景的干净、独立的三维角色渲染。此通道允许在后期调整颜色、照明、效果或将角色完全插入不同场景时进行完全控制。

导出 Alpha 遮罩 PNG 生成逐帧隔离演员的遮罩，以便顺畅地进行对位和合成。

导出 Maya 场景 将完整的三维场景顺畅导出到 Maya，以适合您现有的工作流程。

导出 Blender 场景 将完整的三维场景顺畅导出到 Blender，以适合您现有的工作流程。

导出 Unreal Engine 场景 将完整的三维场景顺畅导出到 Unreal Engine，以适合您现有的工作流程。

导出 USD 场景 将完整的三维场景顺畅导出到 USD，以适合您现有的工作流程。

导出 PNG 将渲染的视频导出为 PNG 图像序列。