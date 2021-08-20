Autodesk 产品设计与制造软件集 

借助一套卓越的工程应用程序，高效解决关注的问题

图片来源：GARANT-Filter

了解产品设计与制造软件集

探索一组功能强大的应用程序，这些应用程序具有面向 Inventor 和 AutoCAD 的扩展功能，专为设计复杂产品、设备和系统的工程师而构建。

面向设计和工程的产品设计与制造软件集功能

设计

借助专业级三维参数化设计功能和二维绘图工具组合，更直观地对产品进行建模。

工程

利用 CAD 集成的工程工具提高产品性能并防止故障发生。

沟通

准备制造文档，并为设计审查和营销宣传材料创建高保真的视觉效果。

产品设计与制造软件集的专属功能

计算机屏幕显示使用 Autodesk Inventor Nastran 的仿真结果

高级仿真

从一整套功能强大的分析类型产品组合中进行选择，以帮助您优化设计。

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Inventor 中的屏幕显示部件公差分析和叠加结果

公差叠加分析

准确计算叠加回路中模型几何尺寸和公差的累积效果。

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计算机屏幕显示刀具路径策略的结果动画

集成式 CAM

利用 CAD 嵌入式 2.5 轴至 5 轴铣削、车削和铣削-车削功能简化了加工工作流。

 

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Inventor 屏幕显示减少材料浪费的最佳钣金排料结果

钣金排料

减少原材料浪费，优化平板切割操作中材料的利用率。

 

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让您的产品设计从优秀走向卓越

加入我们的技术专家，他们将展示使用产品设计与制造软件集中的工具扩展 Inventor 的常见用例。

面向制造业的产品设计与制造软件集功能

准备

使用 CAD 嵌入式工具创建刀具路径策略和有效的工厂布局。

协调

利用集成式工厂布局和安装排序工具，规划、安装和管理整个生产流程。

优化

提高工厂吞吐量，同时提高机器利用率，降低运输成本和功耗。

产品设计与制造软件集的专属功能

计算机屏幕显示刀具路径策略的结果动画

集成式 CAM

利用 CAD 嵌入式 2.5 轴至 5 轴铣削、车削和铣削-车削功能简化了加工工作流。

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Inventor 屏幕显示减少材料浪费的最佳钣金排料结果

钣金排料

减少原材料浪费，优化平板切割操作中材料的利用率。

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以三维形式显示工厂布局设计以及输送机和加工设备

工厂布局设计

使用单个数据模型在二维和三维环境中规划和设计工厂布局。

 

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在计算机屏幕上显示彩色的工厂车间设计，并显示设备的调度

工厂安装

利用集成式工厂布局、安装排序和分析工具，规划、安装和管理整个生产流程。

 

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设计高效工厂的必备工具

观看此网络讲座并加入我们的技术专家，他们将讨论高效工厂布局的现代规划和设计阶段。

让我们讨论一下您的选项

借助 Autodesk，您可以使用灵活的现代设计、工程和制造工具包来满足您的需求。

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