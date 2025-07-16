Rendering of the assembly of a trencher in the shop floor

借助面向数字工厂的集成功能扩展 Inventor

图片来源：Mastenbroek

生产工程师为何使用该软件集

提升产能

通过仿真和优化机器可用性、生产线性能和物料流，提高生产力，推动业务增长。

缩短上市时间

尽早规划工厂布局的安装和调试，以避免耗时且代价高昂的冲突。

优化工厂设计

通过优化制造流程实现产品的高效生产，从而在预算范围内按时完成工作。

生产工程师如何使用产品设计与制造软件集

工厂布局和规划（视频：2 分 22 秒）（英文）

安装和调试（视频：2 分 35 秒）（英文）

AutoCAD 中的材料流分析（视频：2 分 42 秒）（英文）

工厂布局和规划（视频：2 分 22 秒）（英文）

安装和调试（视频：2 分 35 秒）（英文）

AutoCAD 中的材料流分析（视频：2 分 42 秒）（英文）
显示器显示使用 Inventor 和 Navisworks 协作完成大型设计项目的最佳实践网络讲座，并显示部件模型。

改善大型部件协作

观看此网络讲座，了解使用 Inventor 和 Navisworks 协作开展大型设计项目的最佳实践。