集成式 BIM 工具，包括 Revit、AutoCAD 和 Civil 3D
基于 Inventor 和 AutoCAD 的专业 CAD/CAM 工具
娱乐内容创作工具，包括 3ds Max 和 Maya
产品设计与制造软件集
图片来源：Mastenbroek
通过仿真和优化机器可用性、生产线性能和物料流，提高生产力，推动业务增长。
尽早规划工厂布局的安装和调试，以避免耗时且代价高昂的冲突。
通过优化制造流程实现产品的高效生产，从而在预算范围内按时完成工作。
使用熟悉的二维工作流概念化生产线布局，该工作流可以自动转换为详细的三维模型，从而帮助您做出关键的设计决策。
工厂布局和规划（视频：2 分 22 秒）（英文）
利用集成式工厂布局和安装排序工具，规划、安装和管理整个生产流程。
安装和调试（视频：2 分 35 秒）（英文）
提高机床利用率并降低运输成本和功耗，从而优化工厂吞吐量。
AutoCAD 中的材料流分析（视频：2 分 42 秒）（英文）
观看此网络讲座，了解使用 Inventor 和 Navisworks 协作开展大型设计项目的最佳实践。
- Martin Andersen，GEA 高级经理、设计工程师
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