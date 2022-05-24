GEA
GEA 制造用于食品、奶制品和饮料等行业的大型工业处理系统。这些系统很多以独特的方式使用相似的组件，例如泵和阀。使用 Autodesk Inventor、Inventor 中的 iLogic 自动化技术和 Autodesk Vault，GEA 的 OneEngineering 计划对模型进行了增强，以便内部团队能够从标准组件自动创建自定义系统 - 只需调整设计参数即可。
GEA 采用的这个过程使他们大大简化了流程，有时甚至可以将工程时间从三周减少到两小时。
即使不是 GEA 客户，您可能也会享受到他们的解决方案的最终成果。GEA 技术帮助生产了全世界三分之一的炸鸡块和一半的啤酒。
GEA 总部位于德国杜塞尔多夫，它是食品、奶制品、饮料、药品、化学、海产品和公用行业使用的系统和工艺解决方案的最大供应商之一。GEA 产品组合中的设备和系统范围广泛，五花八门，包括从压缩机、阀和泵到蒸馏和发酵系统、蒸发器和结晶槽、吸尘器和消毒器，等等。
GEA 建造的纸杯蛋糕注入设备。图片来源：GEA。
GEA 在所服务的行业中扮演两种不同的角色。一方面，它提供可以按照特定性能参数订购的标准产品目录（包括处理上述炸鸡块的机器）。另一方面，GEA 构建自定义解决方案以帮助客户应对新的工艺挑战。OneEngineering 计划简化了第二项任务 - Bhavik Suthar、Dutt Thakar 和 Lune Riezebos 都是这项计划的主要参与者。
“当客户想要发布新产品（例如冷冻披萨）并需要新机器来制造时，解决方案将发挥作用，”GEA 服务交付应用专家 Lune Riezebos 说，“他们来找我们，我们设计了工厂中的所有系统。”
在此过程中，Riezebos、Suthar 和 Thakar 主要依赖于 Autodesk Inventor 和 Autodesk Vault。“我担任工程师已有 20 年，主要使用 Inventor，”Riezebos 说，“我负责提供 Inventor 和 Vault 支持。我一直在寻找这些工具中的新功能，看看如何在整个 GEA 使用它们。”
对于 GEA，Inventor 中最重要的一项功能就是 iLogic。这一专业化工具组合允许工程师通过规则驱动的设计捕获和重用特定组件和部件。借助 iLogic，可以基于其他触发器自动更新零件，例如零件几何形状的变化或参数值的变化。在 GEA，iLogic 在公司自定义系统及其标准化产品之间提供重要连接。
Lune Riezebos，GEA OneEngineering 团队的应用专家。图片来源：GEA。
“我们主要为内部团队创建可配置的模型，这样可以简化他们的工作流，”高级设计工程师 Dutt Thakar 说，“这些模型可以为他们节省大量时间，因为他们不必每次都从头开始重复创建模型。”
您可以想象一下，大型处理系统在独特的配置中使用很多相同类型的组件 - 压缩机、泵、阀、控制器、搅拌机、均质器。iLogic 使 Thakar、Suthar 及其他工程师可以创建一个“参数化骨架”，标准产品团队可以调整这个骨架以自动创建新模型。团队将其称为“模型增强功能”。
“我们会定期与专家会面，他们了解特定工艺的所有难点以及用于该工艺的 GEA 机器，”Riezebos 说，“他们会解释他们具有哪些参数，例如具有隔离环的额外喷嘴。这是我们构建模型所需的所有信息，它们可以自动调整并转换为很多不同的配置。”
最终，重复的模型增强功能会创建一个可反复重用的组件库，创建用于自定义方案的标准化产品，而无需执行整个自定义流程。
“模型增强功能最好的一点是在以前没有标准化方法时，自动完成标准化设备模型的建立，”高级设计工程师 Bhavik Suthar 说，“我们以一种可以标准化的方式，使用 iLogic 在 Inventor 中创建模型，不论组件是什么。”
GEA OneEngineering 团队创建的水泵。图片来源：GEA。
使用 iLogic 实施设计自动化可以随时间推移和要求成熟而扩展 - 对于 GEA，他们的主要工作已经得到了巨大的回报。“据说 iLogic 主要面向希望轻松实施逻辑以加快设计流程的机械工程师，”Suthar 说，“在实际项目中利用 iLogic 为 GEA 的工程设计带来了巨大优势。”
“通过使用 iLogic，工程师和设计师有更多时间思考新产品开发和创新，因为他们不必担心现有设计。他们可以更加专注于开发新产品和改进现有产品设计。这样 GEA 可以更好地创新并提供更具可持续性的解决方案，”Thakar 补充道。
GEA OneEngineering 团队创建的排气装置盖子图片来源：GEA。
“我们已经向自己的内部部门展示，他们可以在两个小时内创建一个新模型，而非三个星期，”Riezebos 说，“根据系统的复杂性，他们可以将工程时间缩短 30% 到 80%。这使满足客户需求变得更加容易。”
标准化产品也提高了成本效益。通过标准化组件，要采购的库存和一次性制造工序会减少。例如，团队可以使用同一个冲模板用于生产当前订单，以及计划内接下来四台机器的零件，而不是仅将其使用一次。
“模型增强功能的另一大优势是精确性，”Riezebos 说，“例如，如果所有零件都存储在 Vault 内的正确容器中，您就不会犯错，也不会忘记小阀门或 O 形密封圈。如果是 iLogic 模板，所有零件都会存储在其中。Inventor 不会忘记任何事，因此您也不会忘记，从而降低出错的概率。”
当然，最大限度地减少错误也有助于降低任何给定系统的成本。Riezebos 指出，经验法则是，如果更改工程图的成本为1块钱，则在生产过程中进行相同更改的成本为10块钱，系统已在现场安装后进行相同更改的成本为100块钱。
“我们已经向自己的内部部门展示，他们可以在两个小时内创建一个新模型，而非三个星期。根据系统的复杂性，他们可以将工程时间缩短 30% 到 80%。这使满足客户需求变得更加容易。”
—Lune Riezebos, GEA 服务交付应用专家
展望未来，GEA 正在思考如何借助 Autodesk Forge 将模型增强功能的优势直接扩展到客户。这个平台使客户能够访问远程服务中的设计和工程数据，从而可能以与内部 GEA 产品团队相同的方式订购自己的配置。
“我们有很多系统可在不同的客户站点以多种方式使用，”Riezebos 说，“我们当前正在研究使客户在没有 Inventor 的情况下也能创建自己的模型的可能性。他们只需使用 Forge 填充数据。这一切在未来都将实现。”
今天，GEA 致力于使用 Inventor 和 Vault 不断弥补真正定制化解决方案与标准化系统之间的差距。“我们使用 iLogic 节省了大量时间，我对我们使用这款软件获得的成就而感到自豪，”Riezebos 说。
Bhavik Suthar 和 Dutt Thakar，GEA 高级设计工程师。图片来源：GEA。
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