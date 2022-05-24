GEA 制造用于食品、奶制品和饮料等行业的大型工业处理系统。这些系统很多以独特的方式使用相似的组件，例如泵和阀。使用 Autodesk Inventor、Inventor 中的 iLogic 自动化技术和 Autodesk Vault，GEA 的 OneEngineering 计划对模型进行了增强，以便内部团队能够从标准组件自动创建自定义系统 - 只需调整设计参数即可。

GEA 采用的这个过程使他们大大简化了流程，有时甚至可以将工程时间从三周减少到两小时。