产品设计与制造软件集中的产品相互集成和互联，以支持整个产品开发生命周期。扩展 Inventor 功能的设计和工程产品已集成，因此您需离开熟悉的界面即可完成下游工作流。

Autodesk Inventor Nastran

Inventor Tolerance Analysis

Inventor CAM

Inventor Nesting

Factory Design Utilities

Vault Basic

产品设计与制造软件集中包含的其他产品使用互联数据来实现基于远程服务的 CAD/CAM/CEA、电气设计、工厂布局设计和电影式渲染功能。