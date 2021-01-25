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产品设计与制造软件集包含一组强大的 Inventor 和 AutoCAD 扩展功能，可供设计复杂和自定义产品、设备和系统的工程师使用。
产品设计与制造软件集中的软件可协同工作，为产品设计师和工程师创造卓越的结果。
产品设计与制造软件集中的强大工具可协同工作，为制造业创造卓越的结果。
产品设计与制造软件集包含一组强大的 Inventor 和 AutoCAD 扩展功能，可供设计复杂和自定义产品、设备和系统的工程师使用。
产品设计与制造软件集中的产品包括 Inventor、AutoCAD、Fusion、Navisworks Manage、3ds Max、Vault Basic、ReCap Pro、Factory Design Utilities、Inventor CAM、Autodesk Inventor Nastran、Inventor Tolerance Analysis、Autodesk Drive 以及 Autodesk Rendering。
产品设计与制造软件集中的产品相互集成和互联，以支持整个产品开发生命周期。扩展 Inventor 功能的设计和工程产品已集成，因此您需离开熟悉的界面即可完成下游工作流。
Autodesk Inventor Nastran
Inventor Tolerance Analysis
Inventor CAM
Inventor Nesting
Factory Design Utilities
Vault Basic
产品设计与制造软件集中包含的其他产品使用互联数据来实现基于远程服务的 CAD/CAM/CEA、电气设计、工厂布局设计和电影式渲染功能。
AutoCAD
Fusion
Navisworks Manage
3ds Max
产品设计与制造软件集包含的工具可实现下游流程的关联工作流，并在整个产品开发流程中通过互联数据将团队联合起来。
该软件集为产品设计师和工程师、制造工程师、生产工程师以及设计复杂和自定义产品、设备和系统的其他人员提供支持。权益包括：
加快上市速度
提高产品开发敏捷性
提升产能
优化工厂设计
提高制造灵活性
使用您需要的产品并充分发挥其价值。如果您仅使用软件集中的 2 个或 3 个产品，则固定期限使用许可成本可能比单独订购产品的固定期限使用许可要低。这将帮助您提高业务能力，简化软件管理，并减少从项目开始到完成所花费的时间。
如果您从我们的网站在线订购了固定期限使用许可，则当您的当前产品固定期限使用许可到期时，可以升级到行业软件集。如果您从业务代表或授权合作伙伴处订购了固定期限使用许可，请联系他们以获取帮助。了解有关升级 Autodesk 产品或许可方案的详细信息。
下载任意软件的 免费试用版，同时可以试用产品设计与制造软件集中包含的多个产品。使用至少 10 Mbps 互联网连接，并确保硬盘驱动器上具有足够的空间，因为试用版的文件通常较大。一次下载一个试用版，然后重新启动计算机便可开始使用。有关软件集中的产品试用帮助，请遵循我们的分步下载和安装说明。