产品设计与制造软件集中包含的内容

借助一套卓越的工程应用程序，高效解决关注的问题

 图片来源：GARANT-Filter

产品设计与制造软件集中包含的软件

了解面向设计师和工程师的卓越 CAD 工具。选择产品以了解详细信息，并免费试用。

Inventor

用于三维机械设计、仿真、可视化和文档编制的专业级产品设计和工程工具

产品详细信息
AutoCAD

二维和三维 CAD 软件。固定期限的使用许可中包括 AutoCAD、专业化工具组合和应用。

产品详细信息
Autodesk Fusion

用于产品设计的基于远程服务的三维 CAD/CAM/CAE 软件

产品详细信息
Inventor Nastran

CAD 嵌入式有限元分析软件

产品详细信息
Inventor Tolerance Analysis

Inventor Tolerance Analysis 软件旨在了解尺寸变化对成本产生的影响。

产品详细信息
3ds Max

用于游戏和设计可视化的三维建模、动画和渲染软件

产品详细信息

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用于推动产品设计和工程的强大工具

产品设计与制造软件集中的软件可协同工作，为产品设计师和工程师创造卓越的结果。

产品设计与制造软件集中包含的软件

了解面向制造和生产工程师的卓越 CAD 工具。选择产品以了解详细信息，并免费试用。

AutoCAD

二维和三维 CAD 软件。固定期限的使用许可中包括 AutoCAD、专业化工具组合和应用。

产品详细信息
Autodesk Fusion

用于产品设计的基于远程服务的三维 CAD/CAM/CAE 软件

产品详细信息
Factory Design Utilities

概念化、规划和验证制造设施

产品详细信息
Inventor Nesting

适用于 Inventor 的真实形状嵌套软件，可优化平板原材料的利用率

产品详细信息
Navisworks Manage

通过冲突检测和高级协作、5D 分析以及模拟工具控制项目结果。

产品详细信息
ReCap Pro

现实捕捉以及三维扫描软件和服务

产品详细信息

用于规划和优化制造流程的软件

产品设计与制造软件集中的强大工具可协同工作，为制造业创造卓越的结果。

常见问题解答 (FAQ)

什么是产品设计与制造软件集？

产品设计与制造软件集包含一组强大的 Inventor 和 AutoCAD 扩展功能，可供设计复杂和自定义产品、设备和系统的工程师使用。

产品设计与制造软件集中包含哪些产品？

产品设计与制造软件集中的产品包括 Inventor、AutoCAD、Fusion、Navisworks Manage、3ds Max、Vault Basic、ReCap Pro、Factory Design Utilities、Inventor CAM、Autodesk Inventor Nastran、Inventor Tolerance Analysis、Autodesk Drive 以及 Autodesk Rendering。

产品设计与制造软件集中的产品是如何集成的？

产品设计与制造软件集中的产品相互集成和互联，以支持整个产品开发生命周期。扩展 Inventor 功能的设计和工程产品已集成，因此您需离开熟悉的界面即可完成下游工作流。

  • Autodesk Inventor Nastran

  • Inventor Tolerance Analysis

  • Inventor CAM

  • Inventor Nesting

  • Factory Design Utilities

  • Vault Basic

产品设计与制造软件集中包含的其他产品使用互联数据来实现基于远程服务的 CAD/CAM/CEA、电气设计、工厂布局设计和电影式渲染功能。

  • AutoCAD

  • Fusion

  • Navisworks Manage

  • 3ds Max

哪些人可以从产品设计与制造软件集中获益？

产品设计与制造软件集包含的工具可实现下游流程的关联工作流，并在整个产品开发流程中通过互联数据将团队联合起来。

 

该软件集为产品设计师和工程师、制造工程师、生产工程师以及设计复杂和自定义产品、设备和系统的其他人员提供支持。权益包括：

  • 加快上市速度

  • 提高产品开发敏捷性

  • 提升产能

  • 优化工厂设计

  • 提高制造灵活性 

如果我们不需要产品设计与制造软件集中的每个产品，该怎么办？

使用您需要的产品并充分发挥其价值。如果您仅使用软件集中的 2 个或 3 个产品，则固定期限使用许可成本可能比单独订购产品的固定期限使用许可要低。这将帮助您提高业务能力，简化软件管理，并减少从项目开始到完成所花费的时间。

如何从单一产品固定期限使用许可升级到软件集？

如果您从我们的网站在线订购了固定期限使用许可，则当您的当前产品固定期限使用许可到期时，可以升级到行业软件集。如果您从业务代表或授权合作伙伴处订购了固定期限使用许可，请联系他们以获取帮助。了解有关升级 Autodesk 产品或许可方案的详细信息。

产品设计与制造软件集的系统要求是什么？

产品设计与制造软件集中的大多数桌面产品都在 Microsoft® Windows® 上运行。有关特定产品的详细信息，请参见产品设计与制造软件集系统要求

我是否可以在多台计算机上安装产品设计与制造软件集？

有关单（人）用户和多（人）用户使用许可的计算机访问权限的完整详细信息，请参见 Autodesk 行业软件集许可行为。 

如何下载产品设计与制造软件集试用版？

下载任意软件的 免费试用版，同时可以试用产品设计与制造软件集中包含的多个产品。使用至少 10 Mbps 互联网连接，并确保硬盘驱动器上具有足够的空间，因为试用版的文件通常较大。一次下载一个试用版，然后重新启动计算机便可开始使用。有关软件集中的产品试用帮助，请遵循我们的分步下载和安装说明。

如果我在下载和安装试用版过程中需要帮助，该怎么办？

查看我们的支持文章：Autodesk 产品下载问题疑难解答

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