Autodesk Inventor CAM：加快刀具路径策略

仅在产品设计与制造软件集中提供。

什么是 Autodesk Inventor CAM？

Autodesk Inventor CAM 软件通过 CAD 嵌入式 2.5 轴至 5 轴铣削、车削和铣削-车削功能简化了加工流程。

  • 顺畅工作流，可直接在 Inventor 中将设计快速转换为加工零件

  • 高级粗加工策略，可高效去除大量材料，同时最大限度减少刀具和机床磨损

  • 功能强大的后处理器系统，可快速生成 CNC 代码

为何要使用 Inventor CAM？

缩短铣削时间

包括“自适应清洁”作为粗加工策略，以高效清洁大量材料。

延长刀具寿命

在整个加工周期中保持最大载荷，从而可以在没有断裂风险的情况下进行深切削。

保持关联性

在 Inventor 中对三维模型进行更改时，刀具路径会自动更新。

Autodesk Inventor CAM 的用途

4 轴和 5 轴铣削演示（视频：1 分 56 秒）（英文）

4 轴和 5 轴铣削

用于加工复杂模型的 4 轴和 5 轴联动加工功能包括倾斜、多轴轮廓和刀具侧刃加工。

车削和铣削-车削演示（视频：2 分 14 秒）（英文）

车削和铣削-车削

通过传统的车削、面加工、开槽和镗孔功能提高工作效率。支持动态刀具铣削-车削。

常见问题解答 (FAQ)

Autodesk Inventor CAM 的用途是什么？

Autodesk Inventor CAM 是一款集成式工具，用于创建 2.5 轴到 5 轴铣削和铣削-车削刀具路径策略。它还提供用于水射流、等离子和激光切割的工具。

Autodesk Inventor CAM 的用户有哪些？

设计师和工程师可以使用 Autodesk Inventor CAM 创建刀具路径策略，而无需离开熟悉的 Inventor 界面。

Autodesk Inventor CAM 可以在哪些操作系统上运行？

Autodesk Inventor CAM 可以在 Microsoft® Windows® 上运行。有关详细信息，请参见 Inventor CAM 系统要求

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