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Autodesk Inventor CAM 是一款集成式工具，用于创建 2.5 轴到 5 轴铣削和铣削-车削刀具路径策略。它还提供用于水射流、等离子和激光切割的工具。
Autodesk Inventor CAM 软件通过 CAD 嵌入式 2.5 轴至 5 轴铣削、车削和铣削-车削功能简化了加工流程。
顺畅工作流，可直接在 Inventor 中将设计快速转换为加工零件
高级粗加工策略，可高效去除大量材料，同时最大限度减少刀具和机床磨损
功能强大的后处理器系统，可快速生成 CNC 代码
包括“自适应清洁”作为粗加工策略，以高效清洁大量材料。
在整个加工周期中保持最大载荷，从而可以在没有断裂风险的情况下进行深切削。
在 Inventor 中对三维模型进行更改时，刀具路径会自动更新。
用于加工复杂模型的 4 轴和 5 轴联动加工功能包括倾斜、多轴轮廓和刀具侧刃加工。
通过传统的车削、面加工、开槽和镗孔功能提高工作效率。支持动态刀具铣削-车削。
- Scott Finnis，Kalitta Motorsports 数控车间经理
Autodesk Inventor CAM 是一款集成式工具，用于创建 2.5 轴到 5 轴铣削和铣削-车削刀具路径策略。它还提供用于水射流、等离子和激光切割的工具。
设计师和工程师可以使用 Autodesk Inventor CAM 创建刀具路径策略，而无需离开熟悉的 Inventor 界面。