帐户管理基础知识

续展固定期限使用许可

可根据获取固定期限使用许可的方式来管理固定期限使用许可的续展设置。通过 Autodesk 订购的许多固定期限使用许可都设置为自动续展。但在某些情况下，您只能手动续展固定期限使用许可。如果您处于托管环境中，则由合约经理、订购者或主管理员执行续展。

下面列出了有关续展固定期限使用许可的一些注意事项：

  • 续展价格* - 如果在固定期限使用许可到期之前续展，相较于新购固定期限使用许可，基于建议零售价 (SRP)* 有机会享受折扣优惠。不包括月度期限。
  • 试用版固定期限使用许可 - 试用版软件无法续展或延期。要继续使用产品，您需要订购固定期限使用许可。有关详细信息，请参见将试用版转换为固定期限使用许可
  • 已过期的固定期限使用许可 - 无法重新启动已过期的固定期限使用许可。要续展对软件和服务的访问权限，请在线订购或通过 Autodesk 授权合作伙伴订购新的固定期限使用许可。
  • 更改固定期限使用许可期限长度 - 在某些地区，您可以在 Autodesk Account联系支持人员更改固定期限使用许可期限（例如，从月度固定期限使用许可更改为年度固定期限使用许可）。如果这些选项均不可用，则在原始固定期限使用许可到期后，新购不同期限的固定期限使用许可。

自动续展

为确保续展成功，在续展之日，您的定期付款方式必须有效且自动续展处于启用状态。

  1. 登录您的帐户
  2. 在固定期限使用许可列表中，选择产品以打开固定期限使用许可详细信息并查看文件中的付款方式。
    如果看到“管理”按钮，请按照“按订单编号更改续展”步骤操作。
  3. 单击“启用自动续展”，确保在续展之日自动续展。
  4. 按照说明完成更改。

按订单编号更改续展

在某些情况下，当您选择产品固定期限使用许可时，您会看到“管理”按钮。从原始订单确认电子邮件中找到订单编号，然后执行以下步骤：

  1. 登录到您的帐户，然后在产品上单击“管理”以打开“查找订单”页面。
  2. 输入订单编号和订单密码。单击“搜索”。
    注意：已填写的订单编号可能不正确。检查订单编号是否与确认电子邮件中的订单编号一致。如果您忘记了订单密码，请单击“查找订单”页面底部的链接以重置密码。
  3. 单击“管理自动续展计划”。
  4. 选择“启用”可以启用自动续展，或选择“禁用”进行取消。将在续展之日处理续展。

如果无法从您的帐户访问“查找订单”页面，请使用以下链接之一（具体取决于您所在的地区）。您还可以从原始订单确认电子邮件访问该链接。

手动续展

在某些情况（例如，通过 Alipay、Konbini 或电汇付款）下，您必须手动续展固定期限使用许可或采购订单。自到期前 90 天起，您的续展选项将显示在 Autodesk 帐户中。您还将收到一封通知您可以续展的电子邮件。

 

在帐户中查看可用的续展选项：

  1. 登录您的帐户，然后单击“计费和订单”>“固定期限使用许可和合约”。
  2. 在固定期限使用许可列表中，选择产品以查看续展选项。
  3. 如果您可以选择在线续展，请单击“续展”。续展项将添加到购物车，您可以在购物车中查看价格*并完成订购。

为了避免无法访问软件，并继续享受特惠续展价格*，请在到期日期之前续展固定期限使用许可。

续展定价排除项

通过特惠续展价格*，相较于新购固定期限使用许可可以节省 5% 或以上。此优惠基于 Autodesk 建议零售价（不包括适用税费），可能因产品、国家/地区或客户而异。

 

特惠续展价格*可能会随时更改，不可与其他折扣、促销和精选产品同时使用，包括但不限于：

  • Arnold
  • Assemble
  • AutoCAD Inventor LT Suite
  • AutoCAD LT with CALS Tools
  • AutoCAD Web
  • 构建
  • Fusion 360 with EAGLE 标准版
  • Flow Production Tracking
  • Takeoff

续展定价排除项

相较于新购固定期限使用许可，特惠续展价格*使您有机会基于建议零售价 (SRP)* 享受九五折甚至更多优惠* - 节省金额*取决于 Autodesk 的建议零售价 (SRP)*（不包括适用税款），而且可能会因产品、国家/地区、客户或您的订购方式（直接通过 Autodesk.com 或通过 Autodesk 合作伙伴）而异。

特惠续展价格*可能会随时更改，不可与其他折扣、促销和精选产品同时使用，包括但不限于：

  • Arnold
  • Assemble
  • AutoCAD Inventor LT Suite
  • AutoCAD LT with CALS Tools
  • AutoCAD Web
  • 构建
  • Fusion 360 with EAGLE Standard
  • Flow Production Tracking
  • Takeoff

另请参见

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