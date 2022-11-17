在某些情况下，当您选择产品固定期限使用许可时，您会看到“管理”按钮。从原始订单确认电子邮件中找到订单编号，然后执行以下步骤：

登录到您的帐户，然后在产品上单击“管理”以打开“查找订单”页面。 输入订单编号和订单密码。单击“搜索”。

注意：已填写的订单编号可能不正确。检查订单编号是否与确认电子邮件中的订单编号一致。如果您忘记了订单密码，请单击“查找订单”页面底部的链接以重置密码。 单击“管理自动续展计划”。 选择“启用”可以启用自动续展，或选择“禁用”进行取消。将在续展之日处理续展。

如果无法从您的帐户访问“查找订单”页面，请使用以下链接之一（具体取决于您所在的地区）。您还可以从原始订单确认电子邮件访问该链接。