可根据获取固定期限使用许可的方式来管理固定期限使用许可的续展设置。通过 Autodesk 订购的许多固定期限使用许可都设置为自动续展。但在某些情况下，您只能手动续展固定期限使用许可。如果您处于托管环境中，则由合约经理、订购者或主管理员执行续展。
可根据获取固定期限使用许可的方式来管理固定期限使用许可的续展设置。通过 Autodesk 订购的许多固定期限使用许可都设置为自动续展。但在某些情况下，您只能手动续展固定期限使用许可。如果您处于托管环境中，则由合约经理、订购者或主管理员执行续展。
下面列出了有关续展固定期限使用许可的一些注意事项：
为确保续展成功，在续展之日，您的定期付款方式必须有效且自动续展处于启用状态。
在某些情况下，当您选择产品固定期限使用许可时，您会看到“管理”按钮。从原始订单确认电子邮件中找到订单编号，然后执行以下步骤：
如果无法从您的帐户访问“查找订单”页面，请使用以下链接之一（具体取决于您所在的地区）。您还可以从原始订单确认电子邮件访问该链接。
在某些情况（例如，通过 Alipay、Konbini 或电汇付款）下，您必须手动续展固定期限使用许可或采购订单。自到期前 90 天起，您的续展选项将显示在 Autodesk 帐户中。您还将收到一封通知您可以续展的电子邮件。
在帐户中查看可用的续展选项：
为了避免无法访问软件，并继续享受特惠续展价格*，请在到期日期之前续展固定期限使用许可。
通过特惠续展价格*，相较于新购固定期限使用许可可以节省 5% 或以上。此优惠基于 Autodesk 建议零售价（不包括适用税费），可能因产品、国家/地区或客户而异。
特惠续展价格*可能会随时更改，不可与其他折扣、促销和精选产品同时使用，包括但不限于：
相较于新购固定期限使用许可，特惠续展价格*使您有机会基于建议零售价 (SRP)* 享受九五折甚至更多优惠* - 节省金额*取决于 Autodesk 的建议零售价 (SRP)*（不包括适用税款），而且可能会因产品、国家/地区、客户或您的订购方式（直接通过 Autodesk.com 或通过 Autodesk 合作伙伴）而异。
特惠续展价格*可能会随时更改，不可与其他折扣、促销和精选产品同时使用，包括但不限于：
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