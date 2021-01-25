Navisworks：三维模型审阅、协调和冲突检测

在 BIM 中连接设计和施工团队并简化冲突检测和协调。

Navisworks 是什么?

使用 Navisworks® 审阅和协调软件，以改进 BIM（建筑信息模型）项目交付。

  • 在单个融合模型中可视化和统一设计和施工数据。

  • 在施工开始前发现并解决冲突和干涉问题，从而节省现场和返工时间。

  • 在 Autodesk Construction Cloud 中保持项目团队的协作和与 Navisworks 问题的集成。

在单个模型中统一设计和施工数据

Navisworks 的用途

使用四维和五维模拟控制进度和成本

设置动画并与模型对象交互，从而实现模拟，直接从项目模型创建进度，以及 从外部项目管理应用程序导入进度和成本项目。

使用 TimeLiner 工具创建四维模拟（视频：21 秒）（英文）

轻松捕获二维或三维设计的材料数量

从二维图纸或三维模型测量线、面积和计数，创建来自 Revit 和 AutoCAD 文件的同步项目视图，并将算量数据导出到 Excel 以进行分析。

执行预施工分析（视频：39 秒）（英文）

使用 Autodesk 项目交付工具运行无缝项目

使用兼容的 BIM 工具连接现场和工作室团队。使用 Navisworks、Revit 和 Autodesk Construction Cloud 检测、管理和解决可施工性挑战。Navisworks、Revit 等在工程建设软件集中提供。

使用 Autodesk Construction Cloud 简化 BIM 协调（视频：3 分 24 秒）（英文）

哪款 Navisworks 产品适合您？

Navisworks Simulate

使用 Navisworks Simulate 进行：

  • 模型审阅
  • 模拟与分析
  • 算量
比较 Navisworks 产品

Navisworks Manage

使用 Navisworks Manage 进行：

  • 协调和冲突检测
  • 模型审阅
  • 模拟与分析
  • 算量
  • 与 Autodesk Construction Cloud 和 Revit 集成的问题
比较 Navisworks 产品

常见问题解答 (FAQ)

Autodesk Navisworks 的用途是什么？

Navisworks 项目审阅软件用于改善 BIM（建筑信息模型）项目的协调。

使用 Navisworks 的人群？

AEC 团队使用 Navisworks Manage 进行冲突检测和高级协调，从而获得更好的项目成果。他们使用 Navisworks Simulate 促进流畅的三维模型审阅。

如何在没有固定期限的使用许可的情况下查看 Navisworks 文件？

通过 Navisworks Freedom 免费下载，您可以打开、查看和导航整合的三维模型数据。该查看器支持 NWD 和 DWF 文件格式，并且无需准备模型、托管第三方服务器、设置时间或持续成本。了解更多信息并下载 Navisworks Freedom 3D 查看器。

如何下载 Navisworks？

Autodesk 分别提供面向个人管理员的下载与安装说明。您的可用下载项将显示在 Autodesk Account 中。查找产品，选择版本、平台、语言和下载方法。有关更多信息，请访问 Autodesk Knowledge Network

如果我订购当前版本 Navisworks 固定期限的使用许可，我可以使用哪些版本的 Navisworks？

您可以利用 Navisworks 固定期限的使用许可安装和使用 3 个先前版本。订购固定期限使用许可之后，Autodesk Account 中会列出可下载的软件版本。 另请参见适用于订购客户的先前版本。

是否可以在多台计算机上安装 Navisworks？

通过订购 Navisworks 软件的固定期限使用许可，您可以在最多三台计算机或其他设备上安装该软件。但在任意给定时间，指定用户只能在一台计算机上登录并使用该软件。有关详细信息，请参考软件许可协议 (英文)。

 

如何将 Navisworks 免费试用版转换成付费固定期限的使用许可？

启动试用版软件，在试用版屏幕上单击“立即订购固定期限的使用许可”，或在此处订购 Navisworks。在订购固定期限的使用许可时，请输入注册试用版时使用的电子邮件地址和密码组合。了解有关将试用版转换成付费固定期限使用许可的详细信息。

Navisworks 固定期限的使用许可成本是多少？

Navisworks Simulate 年度固定期限的使用许可的价格为 。Navisworks Simulate 三年期固定期限的使用许可的价格为 。Navisworks Manage 年度固定期限的使用许可的价格为 。Navisworks Manage 三年期固定期限的使用许可的价格为

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