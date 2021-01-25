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Navisworks 项目审阅软件用于改善 BIM（建筑信息模型）项目的协调。
使用 Navisworks® 审阅和协调软件，以改进 BIM（建筑信息模型）项目交付。
在单个融合模型中可视化和统一设计和施工数据。
在施工开始前发现并解决冲突和干涉问题，从而节省现场和返工时间。
在 Autodesk Construction Cloud 中保持项目团队的协作和与 Navisworks 问题的集成。
设置动画并与模型对象交互，从而实现模拟，直接从项目模型创建进度，以及 从外部项目管理应用程序导入进度和成本项目。
使用 TimeLiner 工具创建四维模拟（视频：21 秒）（英文）
从二维图纸或三维模型测量线、面积和计数，创建来自 Revit 和 AutoCAD 文件的同步项目视图，并将算量数据导出到 Excel 以进行分析。
执行预施工分析（视频：39 秒）（英文）
使用兼容的 BIM 工具连接现场和工作室团队。使用 Navisworks、Revit 和 Autodesk Construction Cloud 检测、管理和解决可施工性挑战。Navisworks、Revit 等在工程建设软件集中提供。
使用 Autodesk Construction Cloud 简化 BIM 协调（视频：3 分 24 秒）（英文）
使用 Navisworks Simulate 进行：
使用 Navisworks Manage 进行：
Navisworks 项目审阅软件用于改善 BIM（建筑信息模型）项目的协调。
AEC 团队使用 Navisworks Manage 进行冲突检测和高级协调，从而获得更好的项目成果。他们使用 Navisworks Simulate 促进流畅的三维模型审阅。
通过 Navisworks Freedom 免费下载，您可以打开、查看和导航整合的三维模型数据。该查看器支持 NWD 和 DWF 文件格式，并且无需准备模型、托管第三方服务器、设置时间或持续成本。了解更多信息并下载 Navisworks Freedom 3D 查看器。
Autodesk 分别提供面向个人和管理员的下载与安装说明。您的可用下载项将显示在 Autodesk Account 中。查找产品，选择版本、平台、语言和下载方法。有关更多信息，请访问 Autodesk Knowledge Network。
您可以利用 Navisworks 固定期限的使用许可安装和使用 3 个先前版本。订购固定期限使用许可之后，Autodesk Account 中会列出可下载的软件版本。 另请参见适用于订购客户的先前版本。
通过订购 Navisworks 软件的固定期限使用许可，您可以在最多三台计算机或其他设备上安装该软件。但在任意给定时间，指定用户只能在一台计算机上登录并使用该软件。有关详细信息，请参考软件许可协议 (英文)。
启动试用版软件，在试用版屏幕上单击“立即订购固定期限的使用许可”，或在此处订购 Navisworks。在订购固定期限的使用许可时，请输入注册试用版时使用的电子邮件地址和密码组合。了解有关将试用版转换成付费固定期限使用许可的详细信息。
Navisworks Simulate 年度固定期限的使用许可的价格为
与单独购买每款产品相比。
工程建设软件集为设计师、工程师和承包商提供一套 BIM 和 CAD 工具，这套工具有助于项目交付，从早期设计到施工的整个阶段。