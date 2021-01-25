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Autodesk InfraWorks 使建筑、工程和施工专业人员能够在建筑和自然环境的上下文中对基础设施设计概念进行建模、分析和可视化。
Autodesk InfraWorks 概念设计软件可帮助您在上下文环境中对设计项目进行建模和了解。您可使用该软件：
聚合大量数据以生成信息丰富的上下文模型。
实现道路、铁路和交通、土木结构以及水基础设施项目的概念设计选项可视化。
分析城市之间的交通流量并进行视线研究，以实现设计变更影响的可视化。
将不同来源的大量数据整合在一起，将您的设计融入现实。
在道路、场地、铁路、水和其他基础设施项目中快速构思、评估和迭代。
生成照片级可视化效果，以增进对设计的理解和交流。
- Andreas Rau，TSB 产品管理主管
Autodesk InfraWorks 使建筑、工程和施工专业人员能够在建筑和自然环境的上下文中对基础设施设计概念进行建模、分析和可视化。
土木工程师、土木设计师和其他土木基础设施专业人员（包括城市规划师和测量员）在基础设施项目的规划和设计阶段使用 Autodesk InfraWorks。
您可以利用 Autodesk InfraWorks 固定期限的使用许可安装和使用 3 个先前版本。订购固定期限的使用许可之后，Autodesk Account 中会列出可下载的软件版本。另请参见适用于订购客户的先前版本。
通过订购 Autodesk InfraWorks 软件的固定期限的使用许可，您可以将其安装到最多 3 台计算机或其他设备上。但在任意给定时间，只有指定用户可以在一台计算机上登录并使用该软件。有关详细信息，请参考软件许可协议。
启动试用版软件，在试用版屏幕上单击“立即订购固定期限的使用许可”，或订购 InfraWorks。在购买固定期限的使用许可时，请输入登录试用版时使用的邮箱地址和密码组合。了解有关将试用版转换成付费固定期限的使用许可的详细信息。
InfraWorks 年度固定期限的使用许可的价格为
与单独购买每款产品相比。
将 InfraWorks 与用于实景捕获、详细设计、分析和施工文档编制的工具连接起来。通过基于云的公共数据环境，改善水平和垂直设计项目的协调性并支持多领域流程。
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