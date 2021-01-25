InfraWorks：使用真实世界环境对建筑和基础设施设计概念进行建模

什么是 Autodesk InfraWorks？

Autodesk InfraWorks 概念设计软件可帮助您在上下文环境中对设计项目进行建模和了解。您可使用该软件：

  • 聚合大量数据以生成信息丰富的上下文模型。

  • 实现道路、铁路和交通、土木结构以及水基础设施项目的概念设计选项可视化。

  • 分析城市之间的交通流量并进行视线研究，以实现设计变更影响的可视化。

为什么使用 InfraWorks？

在真实世界环境中工作

将不同来源的大量数据整合在一起，将您的设计融入现实。

创建精确、直观的丰富概念设计

在道路、场地、铁路、水和其他基础设施项目中快速构思、评估和迭代。

与利益相关方交流想法

生成照片级可视化效果，以增进对设计的理解和交流。

Autodesk InfraWorks 的用途

用于场地设计的环境建模（2 分 25 秒） （英文）

生成丰富的上下文模型

整合大量数据以生成上下文模型，将地理空间 GIS 数据无缝集成到设计中，并对表示建筑和自然环境的现有条件进行建模。

基础设施可视化场景（视频：2 分 51 秒）（英文）

实现设计选项可视化并传达设计意图

在环境中探索概念设计，以便在不同天气条件下实现项目可视化或集成 GIS 数据以探索现有条件，从而了解设计影响。

土木基础设施项目仿真（视频：1 分 17 秒）（英文）

使用真实环境分析设计概念

通过自动化分析和设计工具缩短整体设计时间。使用不同模拟工具分析项目范围内周围自然和建筑环境的影响。

探索 InfraWorks 功能

了解如何使用 InfraWorks 中的工具更好地了解您的设计项目，查找问题的解决方案，并在流程早期提高认可度。

Autodesk InfraWorks 资源

订阅 AEC Tech Drop 博客 （英文）
道路交叉口渲染

网络讲座

了解新增功能网络讲座

了解改进土木结构工作流的最新功能。

观看点播网络讲座 （英文）
道路火车站渲染

博客

了解 InfraWorks 中的新功能

查看有关创建信息丰富的上下文模型的最新更新。

 

阅读博客
桥梁渲染

路线图

InfraWorks 后续行动

通过实时查看土木基础设施公共路线图，了解产品开发流程中的新特性。

 

访问路线图 （英文）

常见问题解答 (FAQ)

Autodesk InfraWorks 的用途是什么？

Autodesk InfraWorks 使建筑、工程和施工专业人员能够在建筑和自然环境的上下文中对基础设施设计概念进行建模、分析和可视化。

Autodesk InfraWorks 的用户有哪些？

土木工程师、土木设计师和其他土木基础设施专业人员（包括城市规划师和测量员）在基础设施项目的规划和设计阶段使用 Autodesk InfraWorks。

如果我订购当前版本 Autodesk InfraWorks 的固定期限的使用许可，我还可以使用哪些 Autodesk InfraWorks 版本？

您可以利用 Autodesk InfraWorks 固定期限的使用许可安装和使用 3 个先前版本。订购固定期限的使用许可之后，Autodesk Account 中会列出可下载的软件版本。另请参见适用于订购客户的先前版本

是否可以在多台计算机上安装 InfraWorks？

通过订购 Autodesk InfraWorks 软件的固定期限的使用许可，您可以将其安装到最多 3 台计算机或其他设备上。但在任意给定时间，只有指定用户可以在一台计算机上登录并使用该软件。有关详细信息，请参考软件许可协议

如何将 InfraWorks 免费试用版转换成付费固定期限的使用许可？

启动试用版软件，在试用版屏幕上单击“立即订购固定期限的使用许可”，或订购 InfraWorks。在购买固定期限的使用许可时，请输入登录试用版时使用的邮箱地址和密码组合。了解有关将试用版转换成付费固定期限的使用许可的详细信息。

InfraWorks 固定期限的使用许可费用是多少？

InfraWorks 年度固定期限的使用许可的价格为 。InfraWorks 3 年期固定期限的使用许可的价格为

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支持与学习（英文）

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将 InfraWorks 与用于实景捕获、详细设计、分析和施工文档编制的工具连接起来。通过基于云的公共数据环境，改善水平和垂直设计项目的协调性并支持多领域流程。

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