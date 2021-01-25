通过订购 Autodesk InfraWorks 软件的固定期限的使用许可，您可以将其安装到最多 3 台计算机或其他设备上。但在任意给定时间，只有指定用户可以在一台计算机上登录并使用该软件。有关详细信息，请参考软件许可协议。