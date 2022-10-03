将基础设施项目从现实世界转移到数字世界需要执行多个步骤。

首先，设计院必须填充精确的三维模型。为了实现此目的，该团队将全面的无人机照片上传到 Autodesk ReCap。重建项目的实时三维模型可用于对各种模型备选方案进行勘测和比较。Civil 3D 还帮助进行场地、路线和道路路基设计。将 Civil 3D 模型中的数据导出到 Revit 后，BIM 专业人员可以考虑桥梁和地下通道的结构设计考虑因素。他们使用 Civil 3D 生成的拟议设计路线的空间坐标数据来创建桥梁的上部结构。基础设施的狭窄空间限制要求在流程的每个阶段都实现较高的精度。