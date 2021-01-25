使用 InfraWorks 实现上下文建模

实景捕获
生成更精确的上下文模型。创建干净的地形曲面、捕获道路和桥梁等现有条件，并从点云中提取线性特征。（视频：29 秒）（英文）
了解更多
GIS 集成
使用 Esri ArcGIS 简化设计和 GIS 数据交换。建立信息丰富的上下文模型，确保团队能够持续访问最新的项目信息。（视频：23 秒）（英文）
三维对象
通过从 3ds Max、Revit 或 Civil 3D 导入三维模型，建立更真实的基础模型。通过将三维模型导入您的样式目录，对模型中的其他对象进行样式化。
Revit 模型集成
生成已在 InfraWorks 中进行地理定位的 Revit 模型的视图。在项目现有条件的更广泛环境中分析和展示 Revit 模型。
设计道路
配置 InfraWorks 道路模型以使用从 Civil 3D 中计算出的道路几何图形和路线，然后将 InfraWorks 材质映射到 Civil 3D 道路造型和连接。（视频：8 秒）（英文）
- Chuck Pietra，OBG 高级技术运营经理
Autodesk
如何订购
支持
隐私 | Cookie 首选项 | 报告不合规情况 | 使用条款 | 法律 （英文） | © 2024 Autodesk, Inc. 保留所有权利 | 京ICP备19053430号-1 | 京公网安备 11010502047539号