使用 InfraWorks 实现上下文建模

聚合大量数据以生成项目的真实世界环境模型

用于上下文建模的 InfraWorks 的功能

功能

实景捕获

生成更精确的上下文模型。创建干净的地形曲面、捕获道路和桥梁等现有条件，并从点云中提取线性特征。（视频：29 秒）（英文）

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GIS 集成

使用 Esri ArcGIS 简化设计和 GIS 数据交换。建立信息丰富的上下文模型，确保团队能够持续访问最新的项目信息。（视频：23 秒）（英文）

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三维对象

通过从 3ds Max、Revit 或 Civil 3D 导入三维模型，建立更真实的基础模型。通过将三维模型导入您的样式目录，对模型中的其他对象进行样式化。

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Revit 模型集成

生成已在 InfraWorks 中进行地理定位的 Revit 模型的视图。在项目现有条件的更广泛环境中分析和展示 Revit 模型。

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设计道路

配置 InfraWorks 道路模型以使用从 Civil 3D 中计算出的道路几何图形和路线，然后将 InfraWorks 材质映射到 Civil 3D 道路造型和连接。（视频：8 秒）（英文）

“我们开始为项目数据打造一个更安全、更联合的位置。”

- Chuck Pietra，OBG 高级技术运营经理