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通过 Autodesk Revit，建筑师、工程师和施工专业人员能够：
以参数化准确性、精度和简便性在三维环境中对形状、结构和系统进行建模。
简化项目管理，可以对平面图、立面图、明细表、剖面、图纸和三维可视化设计进行即时修订。
联合跨专业领域项目团队，提高办公室或施工现场的效率、协作性和影响力。
借助集成分析工具以及整合多个数据集和文件类型的能力，建筑师和工程师可以使用 Autodesk Revit 充满信心地进行设计。
*与单独购买每款产品相比
工程建设软件集新手：将设计工作流从 Forma 连接至 Revit，然后再从桌面连接回远程服务端。（视频：2 分 16 秒）（英文）
Autodesk 分别提供面向个人和管理员的下载与安装说明。您的可用下载项将显示在 Autodesk Account 中。查找产品，选择版本、平台、语言和下载方法。有关更多信息，请访问 Autodesk Knowledge Network。
Autodesk Revit 用于设计、记录、可视化和交付建筑、工程和施工项目。
建筑师、结构工程师、MEP 工程师、土木工程师、施工专业人员、制造商、计算设计师、业主等都使用 Autodesk Revit 来实现建筑和基础设施的设计、施工、操作和维护目标。
启动试用版软件，在试用版的屏幕上单击“立即订购固定期限的使用许可”，或在此处订购 Revit。在订购固定期限的使用许可时，请输入注册试用版时使用的电子邮件地址和密码组合。了解有关将试用版转换成付费固定期限的使用许可的详细信息。
建议最好首先阅读 Revit 快速入门手册 （英文）。通过可访问的联机说明和建筑、结构和 MEP 模型了解 Autodesk Revit 基础知识。Autodesk Revit 打开后，“主页”屏幕上将显示样例内容。
还提供键盘快捷键手册。了解软件时，建议使用快捷键。
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