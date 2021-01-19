Autodesk Revit：使用 BIM 软件，一切皆可设计和制造

以三维形式设计建筑和基础设施。构建更环保项目。改变世界。

图片来源：Stantec 和 EVER RED。已在 Twinmotion 中渲染。

致电销售团队：400-842-4962

只要您可以想象得到，便可以在 Autodesk Revit 中进行设计。

通过 Autodesk Revit，建筑师、工程师和施工专业人员能够：

  • 以参数化准确性、精度和简便性在三维环境中对形状、结构和系统进行建模。

  • 简化项目管理，可以对平面图、立面图、明细表、剖面、图纸和三维可视化设计进行即时修订。

  • 联合跨专业领域项目团队，提高办公室或施工现场的效率、协作性和影响力。

Autodesk Revit 的用途

借助智能设计和文档编制，发挥 BIM 的强大功能。

创建和发展设计意图

Revit 提供用于绘制草图、安排进度、共享、添加注释和可视化的工具，可帮助建筑师、工程师和承包商更高效地协作。

协调项目，并就 Autodesk Docs 中托管的文件与顾问进行协作。

让团队保持同步

Autodesk 支持工程建设项目团队在办公室或出行中协同工作。Revit 云工作共享和 BIM Collaborate Pro 支持协作和通用数据环境。

Revit 可连接来自其他 AEC 应用程序（如 McNeel Rhino）的设计数据

为每个人提供更好的建筑

借助集成分析工具以及整合多个数据集和文件类型的能力，建筑师和工程师可以使用 Autodesk Revit 充满信心地进行设计。

借助 Insight 推动可持续设计

借助工程建设软件集充满信心地进行设计

借助 CAD、BIM 和远程服务设计工具，建筑师、工程师和施工专业人员可以依靠工程建设软件集经济高效地捆绑行业级软件。与单独购买相比，购买工程建设软件集中的 Revit + AutoCAD 每年可节省数千美元。

*与单独购买每款产品相比

工程建设软件集中适合每个项目的工具

更好地配合使用：AutoCAD 和 Revit

AutoCAD 和 Revit 共同实现文档编制工作流的快速、高效设计。了解详情（视频：1 分 21 秒）（英文）

了解 Autodesk Forma

工程建设软件集新手：将设计工作流从 Forma 连接至 Revit，然后再从桌面连接回远程服务端。（视频：2 分 16 秒）（英文）

Autodesk Revit 资源

获取 Revit 试用版学习手册 （英文）
现代建筑设计

客户资源

客户价值中心

了解 Autodesk 与工程建设社区如何协同工作，分享定义 Revit 未来发展的想法。

访问客户价值中心 （英文）
会议中的建筑、工程设计和施工专业人员

产品新闻

查看 Autodesk Revit 2025 的新功能

阅读最新版本中的“总碳分析”、场地设计增强功能等。

阅读 Revit 博客 （英文）
在 Twinmotion for Autodesk Revit 中渲染的城市景观鸟瞰图

产品路线图

查看 Autodesk Revit 后续功能

通过实时查看 Revit 公共路线图，了解产品开发流程中的内容。

 

访问 Revit 路线图

常见问题解答 (FAQ)

如何下载 Revit?

Autodesk 分别提供面向个人管理员的下载与安装说明。您的可用下载项将显示在 Autodesk Account 中。查找产品，选择版本、平台、语言和下载方法。有关更多信息，请访问 Autodesk Knowledge Network

Autodesk Revit 的用途是什么？

Autodesk Revit 用于设计、记录、可视化和交付建筑、工程和施工项目。

Autodesk Revit 用户有哪些？

建筑师、结构工程师、MEP 工程师、土木工程师、施工专业人员、制造商、计算设计师、业主等都使用 Autodesk Revit 来实现建筑和基础设施的设计、施工、操作和维护目标。

如果我订购当前版本 Revit 固定期限的使用许可，我可以使用哪些版本的 Revit？ 

您可以利用 Revit 固定期限的使用许可安装和使用三个先前版本。订购固定期限的使用许可之后，Autodesk Account 中会列出可下载的软件版本。另请参见适用于订购客户的先前版本

Autodesk Revit 可以在哪些操作系统上运行？

Autodesk Revit 在 Microsoft® Windows® 上运行。有关详细信息，请参见 Revit 系统要求

是否可以在多台计算机上安装 Revit？ 

通过订购 Revit 软件的固定期限的使用许可，您最多可以在三台计算机或其他设备上安装该软件。但在任意给定时间，指定用户只能在一台计算机上登录并使用该软件。有关详细信息，请参考软件许可协议。 

如何将 Revit 免费试用版转换成付费固定期限的使用许可？ 

启动试用版软件，在试用版的屏幕上单击“立即订购固定期限的使用许可”，或在此处订购 Revit。在订购固定期限的使用许可时，请输入注册试用版时使用的电子邮件地址和密码组合。了解有关将试用版转换成付费固定期限的使用许可的详细信息。

我使用的是 Autodesk Revit 免费试用版，请问有哪些有用资源？

建议最好首先阅读 Revit 快速入门手册 （英文）。通过可访问的联机说明和建筑、结构和 MEP 模型了解 Autodesk Revit 基础知识。Autodesk Revit 打开后，“主页”屏幕上将显示样例内容。 

还提供键盘快捷键手册。了解软件时，建议使用快捷键。

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