使用 Twinmotion for Revit 中的 Direct Link 命令,Revit 三维视图中的文件数据可以直接发送至 Twinmotion 以实现可视化。这一实时链接功能可将 Revit 数据同步到 Twinmotion,确保对 Revit 模型的更改更新到 Twinmotion 创意环境。Revit 数据也可以通过 Datasmit Exporter for Revit 传输到 Twinmotion,Datasmit Exporter for Revit 包含在 Twinmotion for Revit 2024 及更高版本中。对于 Revit 先前版本,Datasmit Exporter for Revit 作为插件提供,可用于将数据从 Revit 移至 Twinmotion 版本 2023.1 和 2023.2。