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Revit 中不断发展的功能和多领域工具组合可帮助所有建筑、工程和施工专业人员以个人和团队形式完成最佳工作。
在开放、图形和参数丰富的系统中放置墙、门和窗，以进行设计和形状构建。
Revit 导入、导出和链接常用的 BIM 和 CAD 文件格式，包括 IFC、3DM、SKP、OBJ 和 STEP。
在 Autodesk App Store 上通过 Dynamo、API 访问、开发人员解决方案和 BIM 内容扩展 Revit 功能。
直接从 Revit 启动 Twinmotion。同步设计数据并身临其境地体验直观的创建器环境，将设计变为逼真的静态画面、场景和动画。
创建项目图纸，并将工程图和明细表添加到其中。自定义标题栏并管理修订。
在 Revit 项目协作环境中将工作保存、同步、查看和更新到集中共享的模型。
使用二维和三维标记、尺寸标注和说明工具有效地沟通设计意图。
借助 Revit 多领域工具跨行业设计项目并对项目进行文档编制，减少返工时间并促进协作。
发布图纸后跟踪对建筑模型所做的更改和修订。
使用表格更好地捕获、过滤、排序、显示和共享项目数据。
通过隐藏、显示和亮显建筑图元控制可见性。使用替代定制外观。
定义项目阶段（包括拆除和改造），并将阶段过滤器应用于视图和明细表，以在各个工作阶段显示项目。
概念化设计工具
使用用于分析和体量的自由形式工具在 Revit 体量环境中清晰表达形式。在项目环境中以参数化方式细化几何图形。
使用 Insight 进行分析
使用 Revit 中集成的高级模拟引擎和建筑性能数据评估日照、整个建筑能量、热负荷和冷负荷等。
隐含碳
使用 Revit Insight 附加模块，从概念设计了解项目对碳的影响。将 Revit 能量分析模型导入 Insight，以评估建筑性能权衡。运行碳减排方案并做出明智的设计决策，以支持低碳设计方法。
建筑建模
将建筑图元（包括墙、门和窗）添加到建筑模型，或定义自定义构件和族以满足任何建模需求和详细程度。
点云工具
使用扫描工具捕获现有和竣工条件，并作为点云导入 Revit。
视觉样式
直观探索、验证和交流设计决策。Revit 通过 Autodesk Raytracer 渲染引擎以高质量和精度进行渲染。
多层楼梯
在项目中将楼梯连接至标高，可快速创建和修改多层建筑。
新功能
场地设计
使用 Revit 中的新建模功能创建地形实体和场地图元。使用捕捉到参考底图几何图元（包括链接的 DWG 文件）的三维点，以确保精确对齐。
新功能
分析驱动建模
在模型开发过程中，使用精确且通用的结构分析工具评估和调整设计意图。自动执行分析表达，从单个智能模型运行多个分析，为文档编制安排数据，并确保结构设计的质量控制。Revit 2023 中的新增功能。
钢筋细节设计
为现场浇注和预制混凝土结构创建三维钢筋设计。使用钢筋明细表生成钢筋施工图文档。
结构钢建模
使用 Revit 中的各种参数化钢连接或通过建立您自己的自定义钢结构连接，建立具有较高详细等级的连接模型。
通过分析进行双向链接
将分析结果集成到 BIM 流程并使用迭代设计工作流。
面向结构工程的 Dynamo
计算设计为结构工程师、设计师、详图设计师提供工具，使其能使用最小能量构建结构，并制作他们自己的设计工具。
与钢结构制造进行链接
Revit 和 Advance Steel 之间的互操作性可提供贯穿钢结构设计到制造的无缝 BIM 工作流。
新功能
电气初步负荷分析
在 Revit 中工作的电气工程师和设计师现在可以在对电气设备建模前，使用建筑师的 PDF、DWG 或 Revit 几何图形在设计流程早期执行初步负荷计算。
MEP 系统分析
系统分析可优化 HVAC 系统设计和建模，让您做出数据驱动的设计决策。
HVAC 设计和文档编制
设计复杂的风管和管道系统来表达设计意图，并使用机械设计内容构建风管和管道系统模型。
电气设计和文档编制
针对电气系统进行设计、建模和文档编制。跟踪整个配电系统的电力负荷。
管道设计和文档编制
创建带倾斜管道和布局管道系统的卫生管道系统，以设计和记录意图。
MEP 制造细节设计
在 Revit 中创建制造模型。您可以对 MEP LOD 400 组件进行建模和协调。
Insight 集成
通过集中访问性能数据以及高级分析引擎，Insight 让您能优化建筑性能。
制造服务转换
使用“设计到制造”工具，将设计级别模型图元转换成施工细节级别图元。
制造文档编制
更有效地记录模型布局。对制造图元进行文档编制、制定明细表和进行标记。
施工建模
从设计模型中获得施工信息。拆分和操纵墙层以及混凝土浇注，并准备制造装配施工图。
新功能
Informed Design for Revit
自定义精确、可制造的建筑产品模板并将其添加到设计中，以便立即验证和缩短设计周期。在整个设计项目（或多个项目）中重复使用相同的预验证产品，以节省时间并提升团队能力。
了解更多 （英文）
Naviswork 互操作性
直接在 Revit 中打开 Navisworks 协作模型，协调使用不同软件的团队的工作。
导入/导出二维图纸
将 AutoCAD 文件移入或移出 Revit，并准备图纸集，以便以所需格式导出给制造商、分包商或其他项目利益相关方。
可施工性详细信息
用满足施工团队要求所需的细节扩充设计意图模型。
问题跟踪
在团队进行更改时，使用 Revit 问题附加模块跟踪设计中的可施工性问题。
移动应用
将数据同步到 Autodesk Construction Cloud 移动应用程序，以确保团队成员可以从工地现场的任意位置完成任务，甚至在脱机时也可访问项目数据。