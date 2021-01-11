Autodesk 3ds Max：创建广阔的世界和优质的设计

三维建模和动画软件 

图片来源：Anthony Pitts

致电销售团队：400-637-7891

什么是 3ds Max？

Autodesk 3ds Max 是专业的三维建模、渲染和动画软件，可助您创建广阔的世界和优质的设计。

  • 使用强大的建模工具为环境和景观注入活力。

  • 使用直观的纹理和明暗处理工具创建精细的设计和道具。

  • 迭代和生成具有全方位艺术控制的专业级渲染。

为何要使用 3ds Max？

提高创造力

借助美工人员友好型创意工作流增强您的想象力。

提高自动化水平

使用省时工具减少耗时的重复性任务。

改善协作

使用集成的开放标准无缝共享数据。

3ds Max 的用途

图片来源：Saga Alayyoubi

使用强大的工具创建逼真的三维设计

无论您是要构建广阔的游戏世界，还是要可视化复杂的建筑设计，3ds Max 都提供了所需的建模工具组合，让您的三维资源栩栩如生。

图片来源：J-KANG

生成高质量渲染

从灯光混合到颜色校正，内置的 Arnold 渲染器可提供丰富的体验，处理复杂的角色、场景和效果。

了解 3ds Max 的实际应用

18 世纪的船只撞上桥塔的视觉特效

使用视觉特效重温过去

三维全才型设计师 Thomas Berg 分解了他在 Olav 和两部战争纪录片中的视觉特效场景。

观看视频（29 分 45 秒） （英文）
3ds Max UI 快照演示 glTF 材质自定义

接受开放标准

了解对 glTF 的支持如何帮助用户轻松打开、创建和编辑大量三维数据。

阅读博客
使用 3ds Max 和 TyFlow 模拟的城市和塑像

创建仿真

Edstudio 详细介绍如何将几何体和粒子仿真从 3ds Max 和 TyFlow 导入到 Omniverse Create。

观看视频（41 分 23 秒） （英文）

何时选择 3ds Max 或 Maya

全球创意工作室均使用 3ds Max 和 Maya 开展动画制作、建模、视觉特效和渲染等工作。

3ds Max 资源

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为电影、电视和游戏创建令人惊叹的场景和角色。

提供了各种所需的创意工具，可为复杂的仿真、效果和渲染构建强大且可扩展的三维动画流程。

常见问题解答 (FAQ)

Autodesk 3ds Max 的用途是什么？

Autodesk 3ds Max 用于为电影和电视、游戏和设计可视化项目中的详细三维角色、真实照片级设计和复杂场景进行建模动画制作渲染

Autodesk 3ds Max 的用户有哪些？

三维建模师、动画师和照明美工师使用 3ds Max 进行游戏开发、电影和电视制作 （英文） 以及设计可视化项目。

Autodesk 3ds Max 与 Autodesk Maya

全球创意工作室使用 Autodesk 3ds Max 和 Autodesk Maya 开展动画制作、建模、视觉特效和渲染等工作。了解何时选择 3ds Max（英文） 以及何时选择 Maya（英文）。

Autodesk 3ds Max 可以在哪些操作系统上运行？

Autodesk 3ds Max 可以在 Microsoft® Windows® 11 和 Windows 10 上运行。有关详细信息，请参见 3ds Max 系统要求

如何下载 3ds Max？

Autodesk 分别提供面向个人管理员的下载与安装说明。您的可用下载项将显示在 Autodesk Account 中。查找产品，选择版本、平台、语言和下载方法。有关详细信息，请访问 Autodesk 支持

是否可以在多台计算机上安装 3ds Max？

通过订购 Autodesk 3ds Max 软件的固定期限使用许可，您最多可以在三台计算机或其他设备上安装该软件。 但在任意给定时间，指名用户只能在一台计算机上登录并使用该软件。有关详细信息，请参考软件许可协议

如何将 Autodesk 3ds Max 免费试用版转换成付费固定期限使用许可？

启动试用版软件，在试用版屏幕上单击“立即订购”，或在此处订购 Autodesk 3ds Max。在订购固定期限使用许可时，请输入登录试用版时使用的电子邮件地址和密码组合。了解有关将试用版转换成付费固定期限使用许可的详细信息。

3ds Max 固定期限使用许可的成本*是多少？

3ds Max 1 年期固定期限使用许可的价格*为 , 3ds Max 3 年期固定期限使用许可的价格*为

是否提供面向学生、教师和教育机构的固定期限使用许可？

全球合格学术机构的学生教师有资格通过 Autodesk Education Community 获得 Autodesk 软件的一年免费访问权限。

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