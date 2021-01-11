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Autodesk 3ds Max 是专业的三维建模、渲染和动画软件，可助您创建广阔的世界和优质的设计。
使用强大的建模工具为环境和景观注入活力。
使用直观的纹理和明暗处理工具创建精细的设计和道具。
迭代和生成具有全方位艺术控制的专业级渲染。
借助美工人员友好型创意工作流增强您的想象力。
使用省时工具减少耗时的重复性任务。
使用集成的开放标准无缝共享数据。
- Dan Wulczynski，Playground Games 的首席技术美工人员
为电影、电视和游戏创建令人惊叹的场景和角色。
提供了各种所需的创意工具，可为复杂的仿真、效果和渲染构建强大且可扩展的三维动画流程。
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