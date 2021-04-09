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Autodesk 致力于预备下一代能工巧匠、制造者、设计师、工程师和革新者，引领未来的工作。

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拥抱未来。引领变革。

凭借加速行业和职业变革的先进技术和工作流，Autodesk 能够并很高兴成为您职业旅程的合作伙伴。我们提供广泛的基于远程服务的集成式 CAD/CAM 平台技术，这是我们对您的投资，因为我们相信您的创意和创新能够让每个人都拥有更美好的世界。引领变革并改变世界。

图片来源：X-Vein

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是三维设计和制造新手吗？从此处开始

如果您是一位在远程学习世界中探索的教师，请从此处开始，查找一些项目，用于向您的学生介绍设计和制造的世界。

在 Tinkercad 中处理三维模型的学生

Tinkercad：创建三维设计和电路

这组工具非常适合初学者和课堂使用，其中包括功能强大的三维设计工作空间和电子项目模拟器，可帮助世界各地的人们制造各种物品。

试用 Tinkercad
在 Fusion 360 中设计的自定义滑板模型

Instructables：分步项目

在 Instructables 这个社区中，制造商、创新者和终身学习者通过项目展示自己的创造热情。了解面向所有技能水平制造者且易于学习的教学项目，或创建您自己的项目。

试用 Instructables

发展设计和工程技能

需要更多挑战？请浏览我们的专业产品和学习资源，并在主办的竞赛中实践您的技能。

  • Autodesk 专业产品标识

    Autodesk 专业产品

    借助 Autodesk 专业级软件释放您的创造力，实现您的设计和制造理念。

    了解产品
  • 使用笔记本电脑的女学生

    Student Group Hub

    加入我们，了解最新行业趋势、与其他成员相互交流、展示您的作品等！从社区汲取并予以回馈。

    加入对话
  • FIRST 机器人大赛中由学生设计的机器人

    竞赛

    注册参加 Autodesk 赞助的竞赛，获得经验、结识志同道合的学生并提升自己的履历质量。

    了解更多
Autodesk 认证徽章

获得认证

Autodesk 认证可验证技能和知识，有助于促进工程设计、数字艺术、建筑等方面的职业发展。了解适合您的认证。

了解更多 (英语)

借助 Autodesk 学习合作伙伴提升您的技能

授权培训中心是可加快您做好就业准备的学习合作伙伴。借助现场和远程学习环境、Autodesk 认证讲师和高级课程，学生可以突破课堂的限制加快技能学习，成为准备好迎接未来智造的劳动力。

查找学习合作伙伴

图片来源：Christian Kasper

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合格教育机构指已获得授权政府机构的认证且以教导注册学生为主要目的的教育机构，如果学生已注册或教师已任职于合格教育机构，这些学生和教师将有资格获得单一教育许可。了解更多 

合格教育机构可以在履行教学职能过程中将免费教育许可用于学习、教学、培训、研究和开发用途。了解更多