在确认您的资格之前，您将无法访问软件。请务必在足够早的时间开始确认您的资格，以确保在课程开始时您拥有访问权限。

如果您的学校尚未列为合格教育机构，通常需要 最多七天 进行验证。

进行验证。 如果您必须上传证明文件，通常需要最多两天来确认您的资格。

在确认您的资格后，您将获得一年免费访问 Autodesk 软件和服务的权限。只要您符合条件，可以按年续展访问权限。

有关详细信息，请参见确认教育机构的资格。