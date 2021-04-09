一项新研究揭示了教育计划与现代化人才需求之间的差距。有助于消除技能差距，支持新的先进制造教育和职业培训计划。
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作为我们向学生和教师免费提供用于教育目的的专业级软件的承诺的一部分，Autodesk 要求所有教育版客户提供在合格教育机构的登记或就业证明以验证其资格。按照教育许可方案管理员手册中的步骤操作。
充分利用 Autodesk 面向教育工作者的职业发展资源，跟上与行业相关的培训和技能的步伐。
Autodesk 的认证历经行业验证，可支持您自己以及您的学生在专业方面不断发展，为未来的工作做好准备。了解适合教育工作者和学生的认证。
Autodesk 认证讲师随时待命，帮助您采取循序渐进的措施来消除技能差距、更新课程并将学生培养为现代化人才。
合格教育机构是指已获得授权政府机构认证且以教导注册学生为主要目的的教育机构，包括：
有关详细信息，请参见哪些机构有资格？
如果您的组织不符合教育访问权限的条件，Autodesk 将为参与培训、认证考试准备、研究或慈善工作等活动的组织提供替代选项。
有关详细信息，请参见不符合资格条件的组织的选项。
Autodesk 为合格教育机构提供访问全球顶尖专业人士所用同款设计软件的权限，帮助学生培养技能并掌握知识，从而在职业道路上取得成功。
合格教育机构的教师、实验室管理员和 IT 管理员可以代表教育机构获取可通过 Education Community 获得的任何 Autodesk 软件产品的免费多（人）用户访问权限，并在教室或实验室中安装。
有关详细信息，请参见关于教育机构的访问权限。
有关详细信息，请参见确认教育机构的资格。
在确认您的资格之前，您将无法访问软件。请务必在足够早的时间开始确认您的资格，以确保在课程开始时您拥有访问权限。
在确认您的资格后，您将获得一年免费访问 Autodesk 软件和服务的权限。只要您符合条件，可以按年续展访问权限。
有关详细信息，请参见确认教育机构的资格。