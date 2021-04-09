教育

我们与美国机械工程师协会合作，以了解未来所需的技能和工作流。下载报告

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充分利用我们的资源以及开发和部署产品，帮助学生充分做好工作准备。

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迎接学习的未来

一项新研究揭示了教育计划与现代化人才需求之间的差距。有助于消除技能差距，支持新的先进制造教育和职业培训计划。

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在台式计算机上工作的男性

部署和教授 Autodesk 技术

作为我们向学生和教师免费提供用于教育目的的专业级软件的承诺的一部分，Autodesk 要求所有教育版客户提供在合格教育机构的登记或就业证明以验证其资格。按照教育许可方案管理员手册中的步骤操作。

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支持教育工作者的职业发展

充分利用 Autodesk 面向教育工作者的职业发展资源，跟上与行业相关的培训和技能的步伐。

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借助认证推动您的职业发展

Autodesk 的认证历经行业验证，可支持您自己以及您的学生在专业方面不断发展，为未来的工作做好准备。了解适合教育工作者和学生的认证。

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Autodesk 培训中心的教师

免费讲座：探索现代教学方式

Autodesk 认证讲师随时待命，帮助您采取循序渐进的措施来消除技能差距、更新课程并将学生培养为现代化人才。

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数据保护和隐私

隐私

保护客户的隐私对 Autodesk 来说非常重要。Autodesk 隐私声明适用于您注册 Autodesk Account 或提交信息以获得教育资格时提供的数据。有关我们如何收集、使用和披露您的个人数据的更多信息，请查看 Autodesk 隐私声明。

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安全性

Autodesk 安全框架根据行业标准设计，确保一致的安全实践，从而确保实现构建安全、运行安全和保持安全。我们结合使用流程、技术和安全控制，并与行业合作伙伴协作，提供强大的安全计划。 

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面向多（人）用户和网络许可的教育版访问权限常见问题解答

哪些人有资格访问教育版

合格教育机构是指已获得授权政府机构认证且以教导注册学生为主要目的的教育机构，包括：

  • 初中和高中
  • 大专
  • 学院、大学和技校
  • 属于国家认可的家庭教育机构（或由当地学校管理机构明确视为认证教育机构的可接受替代项）的家庭学校计划

有关详细信息，请参见哪些机构有资格？

如果我的机构不具备资格，有哪些替代方法

如果您的组织不符合教育访问权限的条件，Autodesk 将为参与培训、认证考试准备、研究或慈善工作等活动的组织提供替代选项。

有关详细信息，请参见不符合资格条件的组织的选项

教育版访问权限中包含哪些内容

Autodesk 为合格教育机构提供访问全球顶尖专业人士所用同款设计软件的权限，帮助学生培养技能并掌握知识，从而在职业道路上取得成功。

合格教育机构的教师、实验室管理员和 IT 管理员可以代表教育机构获取可通过 Education Community 获得的任何 Autodesk 软件产品的免费多（人）用户访问权限，并在教室或实验室中安装。

有关详细信息，请参见关于教育机构的访问权限

我如何开始使用

  1. 如果您还没有 Autodesk 帐户，请通过单击“获取产品”页面上的“快速入门”创建一个。
  2. 确认您的资格，其中涉及验证您作为合格教育机构员工的角色。
  3. 下载并安装软件

有关详细信息，请参见教育机构快速入门

如何确认我的资格

  1. 访问“获取产品”页面

  2. 单击“登录”。输入您的电子邮件地址和密码。
    注意：来自您的教育机构的电子邮件地址不足以确认资格，也不需要它。

  3. 开始键入您的学校名称并从下拉列表中选择您的学校。
    如果您的学校不在列表中，请单击找不到自己的学校？，然后填写表单。可能最多需要七天的时间来验证学校并将其添加到列表中。

  4. 仔细检查所有信息。

    重要信息：请确保您的个人资料信息正确无误，并且与您在学校保留的信息一致，因为您以后不能对其进行更改。

    确保为您的学校选择了正确的机构类型：
    • 中学包括初中和高中。中学包括的年级水平可能因国家/地区而异。
    • 高等学校（大学和学院以及技术和职业学校）

    如果选择了错误的机构类型，您将无法在列表中找到您的学校。如果选择了错误的机构类型，请联系 Autodesk 支持

  5. 单击“验证”

有关详细信息，请参见确认教育机构的资格

需要多久才能确认资格

在确认您的资格之前，您将无法访问软件。请务必在足够早的时间开始确认您的资格，以确保在课程开始时您拥有访问权限。

  • 如果您的学校尚未列为合格教育机构，通常需要最多七天进行验证。
  • 如果您必须上传证明文件，通常需要最多两天来确认您的资格。

在确认您的资格后，您将获得一年免费访问 Autodesk 软件和服务的权限。只要您符合条件，可以按年续展访问权限。

有关详细信息，请参见确认教育机构的资格

如果访问权限过期，该怎么办

1 年期多座席许可目前会自动续展一年。

对于网络许可，您将需要生成新的网络许可文件

对于多座席单机许可，您将需要重新激活产品。了解如何查找产品序列号

了解更多

  • 确认您的资格，解锁访问权限

    有资格的管理员可以使用一年的 Autodesk 教育版产品和服务。

    获取产品

要获得免费的 Autodesk 软件和/远程服务，应接受并遵循此类软件或相关服务随附的使用条款（英文）或其他适用条款。受教育许可约束的软件和某些远程服务仅可用于教育用途（英文），不得用于商业、职业或任何其他以营利为目的的用途

合格教育机构指已获得授权政府机构的认证且以教导注册学生为主要目的的教育机构，如果学生已注册或教师已任职于合格教育机构，这些学生和教师将有资格获得单一教育许可。了解更多 

合格教育机构可以在履行教学职能过程中将免费教育许可用于学习、教学、培训、研究和开发用途。了解更多