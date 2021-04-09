教育

我们与美国机械工程师协会合作，以了解未来所需的技能和工作流。下载报告

教师

您肩负着教育未来领导者的重大责任。我们看到了这一点，并努力支持您完成这项使命。通过 Autodesk 教育许可方案，您和您的学生可以访问功能强大的 Autodesk 产品组合，为未来做好准备。了解如何立即充分利用此许可方案。

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Autodesk 技术中心的居民展示其相机设计

将学生培养为现代化人才

美国机械工程师协会与 Autodesk 合作开展了一项研究，旨在号召开展实践学习，缩短人才培养时间，并展示现代制造领域所需的技能。

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符合资格条件的教师可以轻松进行年度续展，从而获得 Autodesk 产品和服务的个人和班级访问权限。按照教育许可方案教师手册中的步骤操作。

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小学和中学教师的教学资源

  • 在 Tinkercad 中处理三维模型的学生

    Tinkercad：适用于初学者的 CAD 软件

    Tinkercad 是 Autodesk 产品系列的理想引介，它是软件工具的在线集合，可帮助您的学生学习有关设计和制造的基础知识。从此处开始增长学生的基础知识。

    试用 Tinkercad
  • 带有 Tinkercad 课程计划的网页

    Tinkercad 课程计划

    我们的课程计划为开发适合您学生的成套课程提供支持。您可从涵盖各种行业、技术专业知识和技能水平的各种计划中进行选择，帮助您的学生为未来做好准备。

    浏览计划
  • 在 Fusion 360 中设计的自定义滑板模型

    Instructables：分步项目

    我们免费且符合标准的课程计划提供了可自定进度的交互式指南，帮助学生开始进行三维设计。每节课均包含教师提示、评价量规和支持资源，使您能轻松快速地开始教学。

    试用 Instructables

面向高中和大学教师的教学资源

  • Autodesk 专业产品

    拥抱学生改变世界的想法，并通过设计和工程技能帮助他们为职业成功做好准备。

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  • Fusion 360 教师论坛

    访问面向教师的 Autodesk 官方论坛，探讨有关 Fusion 360 的最佳实践、课程和问题。

    加入对话

  • 竞赛

    通过注册参加 Autodesk 赞助的竞赛，邀请您的学生丰富自己的体验、建立自己的社区并提升履历质量。

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支持教育工作者的职业发展

充分利用 Autodesk 面向教育工作者的职业发展资源，跟上与行业相关的培训和技能的步伐。

Autodesk 认证徽章

借助认证推动您的职业发展

Autodesk 的认证历经行业验证，可支持您自己以及您的学生在专业方面不断发展，为未来的工作做好准备。了解适合教育工作者和学生的认证。

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Autodesk 培训中心的教师

免费讲座：探索现代教学方式

Autodesk 认证讲师随时待命，帮助您采取循序渐进的措施来消除技能差距、更新课程并将学生培养为现代化人才。

立即开始
与授权学术合作伙伴一起工作的教师

提供高品质的学习体验

通过我们的 Autodesk 学习合作伙伴寻找教育下一代所需的支持，并使您的学生可以进行设计和工程研究。安排免费的虚拟研讨会*，以获得实践经验或与学习合作伙伴取得联系。

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*研讨会仅在北美、英国和印度提供。

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  • 确认您的资格，解锁访问权限

    具有资格的教师可以轻松进行年度续展，从而获得 Autodesk 产品和服务。

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要获得免费的 Autodesk 软件和/远程服务，应接受并遵循此类软件或相关服务随附的使用条款（英文）或其他适用条款。受教育许可约束的软件和某些远程服务仅可用于教育用途（英文），不得用于商业、职业或任何其他以营利为目的的用途

合格教育机构指已获得授权政府机构的认证且以教导注册学生为主要目的的教育机构，如果学生已注册或教师已任职于合格教育机构，这些学生和教师将有资格获得单一教育许可。了解更多 

合格教育机构可以在履行教学职能过程中将免费教育许可用于学习、教学、培训、研究和开发用途。了解更多