美国机械工程师协会与 Autodesk 合作开展了一项研究，旨在号召开展实践学习，缩短人才培养时间，并展示现代制造领域所需的技能。
符合资格条件的教师可以轻松进行年度续展，从而获得 Autodesk 产品和服务的个人和班级访问权限。按照教育许可方案教师手册中的步骤操作。
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Tinkercad 是 Autodesk 产品系列的理想引介，它是软件工具的在线集合，可帮助您的学生学习有关设计和制造的基础知识。从此处开始增长学生的基础知识。
我们的课程计划为开发适合您学生的成套课程提供支持。您可从涵盖各种行业、技术专业知识和技能水平的各种计划中进行选择，帮助您的学生为未来做好准备。
我们免费且符合标准的课程计划提供了可自定进度的交互式指南，帮助学生开始进行三维设计。每节课均包含教师提示、评价量规和支持资源，使您能轻松快速地开始教学。
拥抱学生改变世界的想法，并通过设计和工程技能帮助他们为职业成功做好准备。
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Autodesk 的认证历经行业验证，可支持您自己以及您的学生在专业方面不断发展，为未来的工作做好准备。了解适合教育工作者和学生的认证。
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*研讨会仅在北美、英国和印度提供。