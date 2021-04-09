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合格教育机构指已获得授权政府机构的认证且以教导注册学生为主要目的的教育机构，如果学生已注册或教师已任职于合格教育机构，这些学生和教师将有资格获得单一教育许可。了解更多



合格教育机构可以在履行教学职能过程中将免费教育许可用于学习、教学、培训、研究和开发用途。了解更多