D&MwA - 中文

人工智能进入电影行业意味着什么
人工智能正在许多行业掀起波澜，也包括电影业。最近，人工智能又有新进展，它有望将电影业提升到一个全新水平，并对其产生重大影响。
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人工智能正在许多行业掀起波澜，也包括电影业。最近，人工智能又有新进展，它有望将电影业提升到一个全新水平，并对其产生重大影响。
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悉尼的 Quay Quarter Tower 是一个适应性再利用的优秀案例，它重新利用了 70% 的自身材料，并超越了可持续发展的目标。
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欧特克公司调查研究高级副总裁 Mike Haley 预计，未来人工智能和远程服务技术将增强各行各业的工作方式，为设计和创造更美好的世界铺平道路。
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来自全球顶级建筑事务所和组织的多元共融（DEI）专家商讨建筑设计多元化的意义及其对所有人的好处。
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衍生式设计和生成式人工智能正在将设计创意推向更高水平。这两种本身就很强大的技术结合在一起，将会为未来设计创作带来几乎无限的可能性。
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建筑领域的生成式人工智能正在飞速发展，许多公司都在利用这一技术来优化工作流程，加强团队协作，辅助设计工作并有效利用其数据。
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来了解一下Batch.Works公司如何利用数字设计和3D打印技术，制造创新型儿童耳机以及其他可持续消费产品。
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建筑师的技能反映了不断变化的世界，他们不仅要有技术、理论知识和创造力，还必须拥有高水平的问题解决能力。
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BIM 正在加速数字化转型，这要归功于它的兴起和新兴技术的广泛采用。
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道路发展的未来是智能的、互联的，并能适应新的出行方式和高效的能耗方式。
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了解一下，人工智能可促进自动化和效率提升，在制造等传统行业逐步取得进展和信任。
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对于斯堪的纳维亚半岛复杂的铁路设计项目，增强现实、虚拟现实、地理信息系统和自动化有助于减少错误、促进协调并赢得邻国的支持。
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来了解一下非营利组织Bridges to Prosperity如何让农村社区更安全、快速地连通就业、教育和医疗等基本服务设施。
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电动汽车越来越受欢迎，但在实际使用中却面临各种问题。让我们来了解一下两家公司是如何对电动汽车充电技术和电池回收利用进行创新的。
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智能技术，从以前用定时器控制照明到现在，经历了很长的发展历程。当今的家庭系统和办公系统已是智能、自动化和网络化的，甚至影响着建筑物的设计和建造。
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来了解一下美国气候科技初创公司Heirloom如何利用碳捕集技术，计划到2035年每年从大气中去除10亿吨二氧化碳。
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生产制造中采用全新的衍生式设计来设计产品，可节省时间、费用和资源。
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为了应对气候变化和日益严重的天气事件的挑战，现在是对有韧性且可持续的基础设施进行投资的时候了。
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设计与制造公司正在优先考虑脱碳以消除气候给人类带来的损害，这为其他公司强化应对气候变化的举措提供了一个榜样。
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